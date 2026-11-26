„Cred că este important să înțelegem că intestinul nu este doar un organ implicat în digestie și absorbția nutrienților. La nivel intestinal există un ecosistem complex de microorganisme care interacționează permanent cu organismul nostru și care influențează inclusiv modul în care metabolizăm alimentele. Microbiomul intestinal participă la fermentarea fibrelor alimentare, rezultând acizi grași cu lanț scurt, precum butiratul, propionatul și acetatul. Aceștia au efecte benefice asupra integrității barierei intestinale, asupra inflamației și asupra metabolismului glucozei și lipidelor.

De asemenea, microbiomul influențează metabolismul acizilor biliari și secreția unor hormoni intestinali implicați în reglarea glicemiei și a senzației de sațietate. Atunci când acest ecosistem este dezechilibrat, pot apărea modificări ale permeabilității intestinale și ale răspunsului inflamator. În timp, aceste mecanisme pot contribui la apariția rezistenței la insulină și a tulburărilor metabolice. Totuşi, nu putem spune că microbiomul este singurul responsabil pentru aceste afecțiuni. Sănătatea metabolică este rezultatul interacțiunii dintre alimentație, activitate fizică, predispoziție genetică, somn, stres și numeroși alți factori”, a subliniat dr. Loredana Popescu.

Sănătatea metabolică înseamnă, în esență, capacitatea organismului de a menține în limite normale procesele prin care utilizează și stochează energia. Dezechilibrele apar ca urmare a stilului de viaţă modern.

„Când ne referim la sănătatea metabolică vorbim despre o glicemie echilibrată, valori normale ale lipidelor, o tensiune arterială controlată și o distribuție sănătoasă a țesutului adipos. Sindromul metabolic de care suferă mulţi pacienţi, fără să ştie de cele mai multe ori, reprezintă asocierea mai multor factori de risc care cresc semnificativ probabilitatea de a dezvolta diabet zaharat de tip 2 și boli cardiovasculare. Printre acești factori se numără obezitatea abdominală, hipertensiunea arterială, creșterea trigliceridelor, scăderea colesterolului HDL, creşterea LDL-colesterolului și glicemia crescută.

Din păcate, stilul de viață modern favorizează apariția acestor dezechilibre. Sedentarismul, alimentația bogată în alimente ultraprocesate, excesul caloric, consumul frecvent de băuturi îndulcite, somnul insuficient și stresul cronic pot contribui la dezvoltarea rezistenței la insulină și a sindromului metabolic”, a precizat medicul.

Semnele care arată dezechilibrul metabolic

Un aspect important este că aceste modificări pot apărea cu mult înainte ca pacientul să dezvolte diabet sau o boală cardiovasculară. Multe dintre bolile metabolice evoluează fără simptome în stadiile inițiale. De multe ori, pacientul descoperă că are glicemia crescută sau colesterolul modificat în urma unor analize de rutină, mai spune medicul.

„Le spun mereu pacienţilor că nu ar trebui să aștepte apariția simptomelor pentru că, din păcate, acestea apar atunci când lucrurile se agravează. Prevenția înseamnă să identificăm riscurile înainte ca acestea să se transforme într-o boală. Evaluarea periodică a tensiunii arteriale, a circumferinței abdominale, a glicemiei și a profilului lipidic ne poate ajuta să identificăm din timp persoanele cu risc. În anumite situații, poate fi utilă și hemoglobina glicată, care ne oferă informații despre valorile medii ale glicemiei din ultimele aproximativ trei luni. Pentru persoanele cu factori de risc metabolici, putem recomanda și evaluarea funcției renale sau a ficatului. Nu există însă un set universal de analize care trebuie făcut anual de toată lumea, iar frecvența investigațiilor trebuie stabilită în funcție de riscul individual. Cred că este important să înțelegem că analizele ne ajută să identificăm problemele, dar prevenția începe cu obiceiurile noastre zilnice. Alimentația, mișcarea, somnul și gestionarea stresului sunt elemente esențiale pentru menținerea sănătății metabolice pe termen lung.