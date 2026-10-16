The Lowdown a revenit cu sezonul 2. Ethan Hawke intră într-un nou mister în Tulsa, alături de Tommy Lee Jones și Betty Gilpin

Tommy Lee Jones intră în poveste chiar din debutul sezonului

Una dintre cele mai importante noutăți este apariția lui Tommy Lee Jones în rolul lui Lee Raybon Sr., tatăl înstrăinat al protagonistului. Personajul își face apariția după o absență de 17 ani și complică imediat viața lui Lee, mai ales pentru că acesta îi spusese fiicei sale, Francis, că bunicul ei este mort. FX descrie relația dintre cei doi drept una tensionată, marcată de trecutul familiei și de refuzul lui Lee de a-l primi pe tatăl său înapoi în viața lui.

Personajul interpretat de Jones este cunoscut sub porecla Frog și are un trecut cel puțin dubios. Din primele două episoade aflăm că a fost, printre altele, predicator fals și proprietar al unui magazin pentru adulți. The A.V. Club notează că scenele dintre Ethan Hawke și Tommy Lee Jones sunt printre cele mai puternice momente ale premierei și oferă mai multe indicii despre originile comportamentului contradictoriu al lui Lee.

Revenirea tatălui său are loc într-un moment în care Lee tocmai primește premiul „Citizen Journalist of the Year” pentru articolul despre Dale Washberg, personaj central al misterului din primul sezon. Succesul nu îl ajută însă prea mult: discursul de acceptare devine rapid haotic, iar protagonistul ajunge din nou să își saboteze singur momentul de glorie. FX confirmă că exact această situație îl aduce în contact cu Ginger, personajul interpretat de Betty Gilpin.

Betty Gilpin deschide noul mister al sezonului 2

Ginger este avocat din oficiu și devine principala legătură a lui Lee cu noul caz. Unul dintre clienții săi, Mekko Dean, pare să fi dispărut dintr-o închisoare de stat, iar situația declanșează investigația care va domina sezonul. FX prezintă cazul printr-o întrebare simplă: cum poate dispărea cineva dintr-o închisoare?

Primele episoade complică rapid situația. Când Lee încearcă să-l găsească pe Mekko, apare un impostor în locul acestuia, iar oamenii care par interesați să oprească investigația devin tot mai agresivi. În centrul poveștii apare și McMann, un gardian din penitenciar, în timp ce Ginger pare să ascundă detalii despre legătura sa personală cu Mekko.

Serialul păstrează astfel structura din primul sezon: misterul nu este tratat doar ca un mecanism de suspans, ci ca o metodă de a explora puterea locală, corupția și personajele care alcătuiesc comunitatea din Tulsa.

The A.V. Club evidențiază și chimia dintre Ethan Hawke și Betty Gilpin, apreciind modul în care Ginger trece rapid de la ironie și siguranță de sine la panică și vulnerabilitate. Personajul nu este prezentat însă drept o simplă variantă a femme fatale-ului clasic, ci ca o prezență mai greu de încadrat în tiparele obișnuite ale genului.