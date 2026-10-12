The Little Things, thrillerul cu Denzel Washington care a ajuns pe primul loc pe Netflix România. Un suspect enigmatic și o anchetă care scapă de sub control REVIEW
Filmul The Little Things, cunoscut în română drept Lucrurile mărunte, îi aduce împreună pe Denzel Washington, Rami Malek și Jared Leto într-un thriller polițist despre o anchetă care îi împinge pe cei implicați spre propriile limite.
Lansată inițial în 2021, producția regizată de John Lee Hancock a intrat în catalogul Netflix România pe 7 septembrie 2026 și a ajuns pe primul loc în clasamentul săptămânal al filmelor platformei, în perioada 7-13 septembrie.
Acțiunea se desfășoară în Los Angeles, la începutul anilor ’90, unde mai multe crime ridică suspiciunea că un criminal în serie se află încă în libertate. În centrul poveștii se află Joe „Deke” Deacon, un adjunct de șerif cu un trecut complicat, și Jim Baxter, un detectiv tânăr care încearcă să rezolve cazul. Apariția lui Albert Sparma, un bărbat cu un comportament neobișnuit, complică investigația și îi determină pe anchetatori să se întrebe cât de departe pot merge pentru a obține răspunsuri.
Filmul nu mizează doar pe identificarea vinovatului. Suspansul vine și din felul în care obsesia pentru rezolvarea cazului îi afectează pe cei care îl investighează. Pe măsură ce indiciile se adună, diferența dintre intuiție, suspiciune și dovadă devine tot mai greu de păstrat.
Denzel Washington și Rami Malek, doi polițiști cu metode diferite
Joe Deacon, interpretat de Denzel Washington, este trimis din Kern County la Los Angeles pentru o misiune care ar trebui să fie simplă: să adune câteva probe necesare unei anchete. Odată ajuns în oraș, însă, fostul angajat al departamentului local de poliție descoperă asemănări între o crimă recentă și un caz mai vechi, care l-a marcat profund.
Deacon nu este un detectiv clasic, prezentat în permanență în control. Experiența l-a făcut suspicios, iar trecutul său îl urmărește chiar și atunci când încearcă să se ocupe de lucruri aparent banale. Are un instinct bine dezvoltat pentru detaliile care pot trece neobservate, dar această abilitate este însoțită de o tendință periculoasă de a reveni asupra unor cazuri pe care nu le-a putut rezolva.
Denzel Washington construiește un personaj reținut, obosit și greu de citit. Deacon vorbește puțin, observă mult și pare să poarte permanent povara unor experiențe pe care nu le poate lăsa în urmă. Tocmai această discreție face ca trecutul său să devină o parte importantă a poveștii, chiar dacă filmul nu oferă de la început toate informațiile necesare pentru a-l înțelege.
Rami Malek îl interpretează pe Jim Baxter, un sergent al departamentului șerifului din Los Angeles. Spre deosebire de Deacon, Baxter este implicat direct în ancheta aflată în desfășurare și are responsabilitatea de a găsi o soluție într-un caz care pune presiune pe întreaga echipă. Impresionat de instinctele fostului coleg, îi cere ajutorul, chiar dacă implicarea acestuia nu face parte din procedurile obișnuite.
Relația dintre cei doi se construiește pe diferențele de experiență și de temperament. Baxter este mai disciplinat și încearcă să păstreze investigația pe un traseu clar, în timp ce Deacon este dispus să urmeze piste pe care ceilalți le-ar putea considera prea riscante. La început, combinația pare utilă: unul aduce experiență, celălalt are energia necesară pentru a împinge cazul înainte. Treptat, însă, colaborarea îi pune în fața unor dileme care depășesc atribuțiile profesionale.
Filmul folosește acest contrast pentru a arăta cum aceeași investigație poate afecta diferit doi oameni. Pentru Baxter, cazul devine o probă a competenței sale și o încercare de a obține un rezultat concret. Pentru Deacon, revenirea la o anchetă asemănătoare înseamnă și confruntarea cu greșeli din trecut. Pe măsură ce presiunea crește, amândoi riscă să piardă distanța necesară pentru a judeca situația lucid.
Jared Leto transformă suspectul Albert Sparma într-un personaj greu de descifrat
Albert Sparma, interpretat de Jared Leto, intră în poveste ca un bărbat care atrage atenția prin comportamentul său neobișnuit. Lucrează ca reparator de aparate și pare să fie fascinat de detaliile crimelor investigate de poliție. Atitudinea sa, replicile și felul în care reacționează la întrebările anchetatorilor îl transformă într-un suspect pe care Deacon și Baxter ajung să-l urmărească tot mai atent.
Sparma nu oferă răspunsuri simple. Uneori pare că se joacă deliberat cu polițiștii, iar alteori lasă impresia că încearcă să le testeze răbdarea. Nu este nevoie de scene spectaculoase pentru ca prezența lui să creeze tensiune: o conversație ambiguă sau o reacție neașteptată sunt suficiente pentru a menține suspiciunea.
Jared Leto construiește un personaj care se sprijină pe această incertitudine. Sparma este neliniștitor, dar comportamentul său nu reprezintă automat o dovadă că a comis crimele. Filmul îl folosește tocmai pentru a pune în discuție diferența dintre ceea ce pare plauzibil și ceea ce poate fi demonstrat. Atunci când anchetatorii încep să interpreteze fiecare gest drept un indiciu, riscă să vadă confirmări chiar și acolo unde nu există certitudini.
Suspansul nu vine, așadar, doar din întrebarea dacă Sparma este vinovat. Mai importantă devine reacția celor doi polițiști la posibilitatea de a avea în față persoana pe care o caută de atât de mult timp. Dorința de a închide cazul îi poate face să ignore explicații alternative și să trateze suspiciunea ca pe o concluzie.
Filmul evită să transforme investigația într-un joc polițist cu indicii perfect ordonate, în care fiecare detaliu conduce inevitabil spre soluție. În schimb, lasă loc incertitudinii și urmărește felul în care personajele încearcă să o suporte. Deacon și Baxter vor să găsească vinovatul, însă cu cât se apropie mai mult de Sparma, cu atât devine mai greu de separat nevoia de a rezolva cazul de nevoia personală de a avea dreptate.
În distribuție apar și Natalie Morales, în rolul detectivului Jamie Estrada, Michael Hyatt, care o interpretează pe specialista criminalistă Flo Dunigan, Terry Kinney, în rolul căpitanului Carl Farris, și Chris Bauer, în rolul detectivului Sal Rizoli. Personajele secundare contribuie la reconstruirea mediului în care se desfășoară ancheta, dar atenția rămâne concentrată asupra celor trei protagoniști și asupra felului în care investigația le afectează deciziile.
Finalul filmului schimbă sensul întregii anchete
John Lee Hancock a scris și regizat The Little Things, alegând o abordare în care atmosfera și evoluția personajelor sunt la fel de importante ca rezolvarea misterului. Regizorul, cunoscut și pentru filme precum The Blind Side, Saving Mr. Banks și The Founder, construiește aici o poveste mai întunecată, cu un ritm deliberat și o tensiune care crește treptat.
Acțiunea se desfășoară în Bakersfield și Los Angeles, în California, iar decorul urban contribuie la atmosfera apăsătoare a filmului. În loc să transforme fiecare secvență într-o urmărire sau într-o confruntare, producția acordă spațiu conversațiilor, observațiilor și momentelor în care personajele încearcă să înțeleagă ce s-a întâmplat. Muzica este compusă de Thomas Newman, iar imaginea semnată de John Schwartzman susține tonul sobru al poveștii.
Filmul nu este bazat pe o poveste reală și nici pe o carte. Personajele și ancheta sunt creații ale scenariului lui Hancock, chiar dacă producția folosește elemente familiare din thrillerele despre criminali în serie. Această precizare contează, mai ales pentru spectatorii care asociază atmosfera filmului cu dosare celebre din istoria poliției americane.
Odată cu apropierea de final, investigația devine tot mai mult o poveste despre consecințele deciziilor luate sub presiune. Deke și Baxter nu trebuie să se confrunte doar cu un suspect greu de descifrat, ci și cu propriile limite morale. Dorința de a obține un răspuns poate împinge un anchetator să treacă peste reguli, iar o asemenea alegere poate avea urmări mult mai grave decât eșecul unei investigații.
Finalul evită satisfacția obișnuită a unui thriller în care toate piesele se potrivesc și adevărul este confirmat fără echivoc. În schimb, lasă spectatorul să se gândească la prețul pe care personajele îl plătesc pentru nevoia de a închide cazul. Titlul capătă astfel o semnificație mai amplă: detaliile mici pot conta într-o anchetă, dar interpretarea lor poate deveni periculoasă atunci când este influențată de frică, vinovăție sau obsesie.
Merită văzut The Little Things de cei care preferă thrillerele psihologice în locul filmelor polițiste construite exclusiv pe acțiune. Denzel Washington, Rami Malek și Jared Leto oferă trei interpretări care susțin o poveste despre suspiciune și responsabilitate, chiar dacă ritmul lent și lipsa unor răspunsuri definitive pot să nu fie pe gustul tuturor. Filmul are mai mult de oferit spectatorilor interesați de felul în care o anchetă îi schimbă pe cei care o conduc decât celor care caută un mister cu o soluție simplă.