The Little Things, thrillerul cu Denzel Washington care a ajuns pe primul loc pe Netflix România. Un suspect enigmatic și o anchetă care scapă de sub control REVIEW

Acțiunea se desfășoară în Los Angeles, la începutul anilor ’90, unde mai multe crime ridică suspiciunea că un criminal în serie se află încă în libertate. În centrul poveștii se află Joe „Deke” Deacon, un adjunct de șerif cu un trecut complicat, și Jim Baxter, un detectiv tânăr care încearcă să rezolve cazul. Apariția lui Albert Sparma, un bărbat cu un comportament neobișnuit, complică investigația și îi determină pe anchetatori să se întrebe cât de departe pot merge pentru a obține răspunsuri.

Filmul nu mizează doar pe identificarea vinovatului. Suspansul vine și din felul în care obsesia pentru rezolvarea cazului îi afectează pe cei care îl investighează. Pe măsură ce indiciile se adună, diferența dintre intuiție, suspiciune și dovadă devine tot mai greu de păstrat.

Denzel Washington și Rami Malek, doi polițiști cu metode diferite

Joe Deacon, interpretat de Denzel Washington, este trimis din Kern County la Los Angeles pentru o misiune care ar trebui să fie simplă: să adune câteva probe necesare unei anchete. Odată ajuns în oraș, însă, fostul angajat al departamentului local de poliție descoperă asemănări între o crimă recentă și un caz mai vechi, care l-a marcat profund.

Deacon nu este un detectiv clasic, prezentat în permanență în control. Experiența l-a făcut suspicios, iar trecutul său îl urmărește chiar și atunci când încearcă să se ocupe de lucruri aparent banale. Are un instinct bine dezvoltat pentru detaliile care pot trece neobservate, dar această abilitate este însoțită de o tendință periculoasă de a reveni asupra unor cazuri pe care nu le-a putut rezolva.

Denzel Washington construiește un personaj reținut, obosit și greu de citit. Deacon vorbește puțin, observă mult și pare să poarte permanent povara unor experiențe pe care nu le poate lăsa în urmă. Tocmai această discreție face ca trecutul său să devină o parte importantă a poveștii, chiar dacă filmul nu oferă de la început toate informațiile necesare pentru a-l înțelege.

Rami Malek îl interpretează pe Jim Baxter, un sergent al departamentului șerifului din Los Angeles. Spre deosebire de Deacon, Baxter este implicat direct în ancheta aflată în desfășurare și are responsabilitatea de a găsi o soluție într-un caz care pune presiune pe întreaga echipă. Impresionat de instinctele fostului coleg, îi cere ajutorul, chiar dacă implicarea acestuia nu face parte din procedurile obișnuite.

Relația dintre cei doi se construiește pe diferențele de experiență și de temperament. Baxter este mai disciplinat și încearcă să păstreze investigația pe un traseu clar, în timp ce Deacon este dispus să urmeze piste pe care ceilalți le-ar putea considera prea riscante. La început, combinația pare utilă: unul aduce experiență, celălalt are energia necesară pentru a împinge cazul înainte. Treptat, însă, colaborarea îi pune în fața unor dileme care depășesc atribuțiile profesionale.