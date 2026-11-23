Ce se schimbă în fața șoferului cu FSD v15

Actualizarea introduce Reality View, o reprezentare în timp real a situației și a manevrelor pe care software-ul intenționează să le facă. Ideea este folositoare dacă imaginea te ajută să observi rapid că sistemul a înțeles greșit o situație, de exemplu când drumul se îngustează sau marcajul e acoperit. Afișajul nu schimbă însă regula de bază a funcției supravegheate: șoferul urmărește drumul și intervine când trebuie.

Tesla indică și schimbări legate de viteza în zone școlare, vreme nefavorabilă și navigarea la începutul și la finalul călătoriei. Unele extinderi de navigare au fost lăsate pentru versiuni viitoare. Merită să citești separat ce face distribuția de acum și ce este descris ca funcție ulterioară. Dacă un clip arată o porțiune pe care mașina a gestionat-o bine, el nu testează și situațiile în care marcajele, indicatoarele și harta se contrazic.

Un indiciu mai util decât o medie globală ar fi să știi la care dintre aceste situații s-au redus intervențiile și dacă aceeași măsură a fost aplicată aceleiași flote. Altfel, comparația nu poate fi transferată pe drumurile pe care conduci.

De ce disponibilitatea în România rămâne o întrebare separată

O distribuire software raportată de Tesla nu înseamnă activare în toate piețele, pentru orice model și configurație. Mecanismul european de aprobare are propriul calendar, iar aprobarea sau actualizarea evaluată într-o țară nu demonstrează că aceeași versiune poate fi folosită în România. Dacă te interesează mașina ta, verifică funcțiile active pentru acel vehicul și condițiile publicate pentru piața locală înainte să compari ofertele.

Clujul în orele de vârf și un drum județean reparat pe porțiuni sunt medii foarte diferite. Pentru a evalua practic promisiunea, ai nevoie de teste repetabile, cu intervențiile șoferului raportate și cu scenarii reprezentative. O reacție bună la o groapă e utilă. Ea valorează mai mult dacă se repetă la viteze și în condiții diferite, fără alte manevre nedorite.