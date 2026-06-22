Tesla riscă un proces colectiv în Europa: aproape 7.000 de proprietari cer socoteală pentru promisiunile FSD

Cazul se bazează pe ideea că Tesla a promis capabilitate viitoare de condus autonom pentru vehicule care, în realitate, nu mai pot îndeplini această promisiune. Situația a devenit mai clară după aprobarea FSD Supervised de către autoritatea olandeză RDW doar pentru hardware HW4, nu și pentru HW3.

Documentele RDW pot fi lovitura grea pentru Tesla

Un element esențial al cazului vine din documentele obținute prin cereri de acces la informații publice către RDW. Acestea arată că Tesla a depus cererea de omologare pentru FSD pe 5 noiembrie 2024, dar a definit singură domeniul aplicației și configurația de testare exclusiv pentru HW4. RDW a cerut un vehicul cu hardware corespunzător sau mai nou, iar documentele indică faptul că HW3 nu a fost niciodată depus pentru evaluare.

Acest detaliu este important pentru că Tesla a lăsat impresia unor proprietari că HW3 ar fi fost respins sau că ar exista o formă de apel. Documentele arată altceva: nu există urme ale unei aplicații HW3, ale unei respingeri sau ale unui apel. Dacă acest lucru este confirmat în instanță, Tesla va avea dificultăți în a susține că a încercat să obțină aprobarea pentru HW3, dar a fost blocată de autorități.

În același timp, în cadrul apelului financiar pentru primul trimestru din 2026, Tesla a recunoscut oficial că HW3 nu poate atinge FSD nesupravegheat, Elon Musk invocând o limitare de bandwidth a memoriei. Pentru proprietari, problema este simplă: dacă limitarea exista de la început, de ce mașinile au fost vândute ca fiind capabile de full self-driving în viitor?

Tesla a lansat FSD Supervised în Belgia, Danemarca, Estonia și Lituania, dar doar pe HW4, nu pe HW3. Această realitate practică întărește argumentul că funcționalitatea disponibilă în Europa depinde de hardware mai nou decât cel promis anterior clienților.

De ce cazul poate conta și dincolo de Olanda

Legislația europeană de protecție a consumatorului este, în multe privințe, mai dură decât cea americană. Acțiunile colective olandeze au avut deja succes împotriva unor companii mari, iar faptul că acest caz primește sprijin juridic și posibilă finanțare specializată îl transformă dintr-o nemulțumire online într-o acțiune cu miză reală.

Pentru participanți, structura propusă este importantă: un finanțator de litigii ar suporta riscurile financiare și ar primi un procent din eventualele sume obținute. Proprietarii nu ar plăti în avans, iar fundația ar reprezenta interesele lor independent. Aceasta este exact forma prin care cazurile împotriva multinaționalelor pot deveni viabile pentru consumatori individuali.