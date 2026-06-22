Tesla riscă un proces colectiv în Europa: aproape 7.000 de proprietari cer socoteală pentru promisiunile FSD
Tesla se confruntă în Olanda cu o acțiune colectivă tot mai serioasă legată de promisiunile Full Self-Driving pentru mașinile echipate cu Hardware 3. Inițiativa a ajuns la aproape 7.000 de participanți verificați și are acum sprijinul firmei de avocatură Kennedy Van der Laan, una dintre cele mai cunoscute din Țările de Jos. Cazul urmează să fie transferat către o fundație care va reprezenta interesele participanților în baza legislației olandeze privind acțiunile colective.
Subiectul este important pentru că nu vizează doar clienții care au plătit separat pentru pachetul FSD. Organizatorii susțin că toți proprietarii de Tesla cu HW3 au plătit, indirect, pentru promisiunea că mașina era echipată hardware pentru condus autonom. În plus, cei care au cumpărat efectiv pachetul Full Self-Driving, care a costat până la 6.400 de euro în Olanda, pot cere și returnarea acestei sume.
Cazul se bazează pe ideea că Tesla a promis capabilitate viitoare de condus autonom pentru vehicule care, în realitate, nu mai pot îndeplini această promisiune. Situația a devenit mai clară după aprobarea FSD Supervised de către autoritatea olandeză RDW doar pentru hardware HW4, nu și pentru HW3.
Documentele RDW pot fi lovitura grea pentru Tesla
Un element esențial al cazului vine din documentele obținute prin cereri de acces la informații publice către RDW. Acestea arată că Tesla a depus cererea de omologare pentru FSD pe 5 noiembrie 2024, dar a definit singură domeniul aplicației și configurația de testare exclusiv pentru HW4. RDW a cerut un vehicul cu hardware corespunzător sau mai nou, iar documentele indică faptul că HW3 nu a fost niciodată depus pentru evaluare.
Acest detaliu este important pentru că Tesla a lăsat impresia unor proprietari că HW3 ar fi fost respins sau că ar exista o formă de apel. Documentele arată altceva: nu există urme ale unei aplicații HW3, ale unei respingeri sau ale unui apel. Dacă acest lucru este confirmat în instanță, Tesla va avea dificultăți în a susține că a încercat să obțină aprobarea pentru HW3, dar a fost blocată de autorități.
În același timp, în cadrul apelului financiar pentru primul trimestru din 2026, Tesla a recunoscut oficial că HW3 nu poate atinge FSD nesupravegheat, Elon Musk invocând o limitare de bandwidth a memoriei. Pentru proprietari, problema este simplă: dacă limitarea exista de la început, de ce mașinile au fost vândute ca fiind capabile de full self-driving în viitor?
Tesla a lansat FSD Supervised în Belgia, Danemarca, Estonia și Lituania, dar doar pe HW4, nu pe HW3. Această realitate practică întărește argumentul că funcționalitatea disponibilă în Europa depinde de hardware mai nou decât cel promis anterior clienților.
De ce cazul poate conta și dincolo de Olanda
Legislația europeană de protecție a consumatorului este, în multe privințe, mai dură decât cea americană. Acțiunile colective olandeze au avut deja succes împotriva unor companii mari, iar faptul că acest caz primește sprijin juridic și posibilă finanțare specializată îl transformă dintr-o nemulțumire online într-o acțiune cu miză reală.
Pentru participanți, structura propusă este importantă: un finanțator de litigii ar suporta riscurile financiare și ar primi un procent din eventualele sume obținute. Proprietarii nu ar plăti în avans, iar fundația ar reprezenta interesele lor independent. Aceasta este exact forma prin care cazurile împotriva multinaționalelor pot deveni viabile pentru consumatori individuali.
Pentru România, povestea contează chiar dacă acțiunea este olandeză. Există și la noi proprietari Tesla care au cumpărat mașini atrași de promisiunea actualizărilor viitoare, a condusului autonom și a valorii software. Dacă în Europa se creează un precedent privind compensațiile pentru hardware insuficient sau marketing înșelător, efectul ar putea depăși granițele Olandei.
Tesla a construit o parte importantă din aura sa pe ideea că mașina cumpărată astăzi va deveni mai capabilă mâine prin software. Această promisiune a fost revoluționară, dar vine cu un risc: când hardware-ul nu mai poate livra ceea ce s-a promis, actualizările nu mai sunt suficiente. În acel moment, discuția se mută din zona tehnologiei în zona drepturilor consumatorului.
Cazul HW3 poate deveni unul dintre cele mai importante teste europene pentru promisiunile software din industria auto. Nu este vorba doar despre Tesla, ci despre întreaga direcție a pieței: cât poate promite un producător despre funcții viitoare, cât de clar trebuie să explice limitările hardware și ce se întâmplă când realitatea tehnică nu mai susține marketingul.
Pentru Tesla, aproape 7.000 de participanți verificați, o firmă de avocatură puternică și documente RDW nefavorabile reprezintă un semnal serios. Promisiunea Full Self-Driving nu mai este doar o temă de forumuri și clipuri YouTube. În Europa, începe să devină dosar juridic.