Tesla pierde teren în China, dar exporturile au explodat. Aproape jumătate din mașinile fabricate la Shanghai pleacă în străinătate

În total, livrările angro ale operațiunilor chineze au ajuns la 743.060 de automobile, în creștere cu 22,5%, deși vânzările către cumpărătorii locali au scăzut. (Electrek)

Această diferență demonstrează de ce statisticile globale ale constructorilor trebuie analizate atent. Creșterea livrărilor unei fabrici nu înseamnă automat o creștere a popularității produselor pe piața în care aceasta funcționează.

China reduce avantajele fiscale pentru exporturi, iar Tesla ar putea suporta costuri suplimentare

Strategia Tesla de a transforma Shanghai într-un centru global de export se confruntă acum cu o provocare importantă.

Autoritățile chineze au anunțat reducerea rambursării TVA pentru automobilele electrificate destinate exportului, de la 13% la 9%, începând cu 1 aprilie 2027.

Măsura afectează atât automobilele complet electrice, cât și anumite vehicule hibride reîncărcabile, iar impactul financiar depinde de valoarea exporturilor și de modul în care constructorii își gestionează costurile.

Potrivit unei estimări Electrek, reducerea facilității fiscale ar putea crește costurile Tesla cu echivalentul a aproximativ 1.100 de euro pentru fiecare automobil exportat, în ipoteza unei valori medii de export de aproximativ 220.000 de yuani.

La un ritm anual apropiat de 480.000 de automobile exportate, impactul teoretic ar putea depăși 535 de milioane de euro pe an. Aceasta este o estimare bazată pe ipoteze comerciale, nu o prognoză financiară oficială Tesla.