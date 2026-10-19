Tesla pierde teren în China, dar exporturile au explodat. Aproape jumătate din mașinile fabricate la Shanghai pleacă în străinătate
Fabrica Tesla din Shanghai a devenit una dintre cele mai importante unități industriale ale constructorului american, însă rolul său se schimbă rapid. Concepută inițial pentru a deservi în principal piața chineză, uzina produce acum tot mai multe automobile destinate exportului, într-un moment în care cererea locală pentru Tesla Model 3 și Model Y este în scădere.
Potrivit datelor China Passenger Car Association, Tesla a comercializat 381.088 de automobile către cumpărătorii chinezi în primele nouă luni ale anului 2026, cu 11,9% mai puține decât în perioada corespunzătoare din 2025. În schimb, exporturile uzinei Shanghai au ajuns la 361.972 de unități, mai mult decât dublu față de anul precedent. Evoluția este importantă inclusiv pentru Europa, unde automobilele Model 3 comercializate de Tesla provin din China.
Vânzările Tesla din China scad, dar fabrica Shanghai produce mai mult pentru export
În primele nouă luni ale anului 2025, Tesla comercializase aproximativ 432.704 de automobile pe piața chineză. În aceeași perioadă din 2026, volumul a coborât la 381.088 de unități.
Scăderea de aproximativ 11,9% reflectă o combinație între competiția tot mai intensă și dificultățile generale ale pieței chineze de automobile electrificate.
Producătorii locali precum BYD, Xiaomi și Xpeng au extins rapid oferta de modele, introducând tehnologii avansate și automobile disponibile la prețuri competitive.
În paralel, modificările fiscale aplicate automobilelor electrificate la începutul anului 2026 au influențat cererea. Piața chineză a vehiculelor electrificate a înregistrat la rândul său o scădere în perioada analizată.
Tesla a compensat însă o parte importantă din cererea internă redusă prin creșterea exporturilor.
În primele nouă luni ale anului, uzina Shanghai a exportat 361.972 de automobile, comparativ cu 173.660 în perioada corespunzătoare din 2025.
Creșterea este de aproximativ 108%, iar exporturile reprezintă acum aproape 49% din volumul angro raportat pentru producția chineză Tesla.
În total, livrările angro ale operațiunilor chineze au ajuns la 743.060 de automobile, în creștere cu 22,5%, deși vânzările către cumpărătorii locali au scăzut. (Electrek)
Această diferență demonstrează de ce statisticile globale ale constructorilor trebuie analizate atent. Creșterea livrărilor unei fabrici nu înseamnă automat o creștere a popularității produselor pe piața în care aceasta funcționează.
China reduce avantajele fiscale pentru exporturi, iar Tesla ar putea suporta costuri suplimentare
Strategia Tesla de a transforma Shanghai într-un centru global de export se confruntă acum cu o provocare importantă.
Autoritățile chineze au anunțat reducerea rambursării TVA pentru automobilele electrificate destinate exportului, de la 13% la 9%, începând cu 1 aprilie 2027.
Măsura afectează atât automobilele complet electrice, cât și anumite vehicule hibride reîncărcabile, iar impactul financiar depinde de valoarea exporturilor și de modul în care constructorii își gestionează costurile.
Potrivit unei estimări Electrek, reducerea facilității fiscale ar putea crește costurile Tesla cu echivalentul a aproximativ 1.100 de euro pentru fiecare automobil exportat, în ipoteza unei valori medii de export de aproximativ 220.000 de yuani.
La un ritm anual apropiat de 480.000 de automobile exportate, impactul teoretic ar putea depăși 535 de milioane de euro pe an. Aceasta este o estimare bazată pe ipoteze comerciale, nu o prognoză financiară oficială Tesla.
Constructorul poate răspunde prin absorbirea unor costuri, modificarea prețurilor sau ajustarea distribuției producției între fabrici.
Pentru Europa, implicațiile sunt relevante deoarece Tesla produce Model Y inclusiv în Germania, la uzina din Grünheide, dar Model 3 pentru piețele europene este importat din China.
O eventuală creștere a costurilor de export ar putea influența prețurile viitoarelor automobile Tesla comercializate în România, însă nu există deocamdată o confirmare privind majorări concrete.
Este posibil și ca producătorul să compenseze o parte din impact prin eficientizarea producției sau reducerea altor cheltuieli.
Tesla nu este singurul constructor afectat. Companiile chineze care exportă automobile electrificate vor trebui să gestioneze aceleași modificări fiscale.
În același timp, unele dintre acestea își dezvoltă capacități industriale în Europa sau în alte regiuni, pentru a reduce dependența de exporturile directe din China.
Pentru cumpărătorii români, această evoluție arată că prețul unui automobil electric poate fi influențat nu doar de tehnologie și costul bateriei, ci și de politicile fiscale și comerciale internaționale.
Fabrica Tesla Shanghai rămâne extrem de importantă pentru constructorul american, dar succesul său depinde tot mai mult de piețele externe.
Anul 2027 va reprezenta un test important pentru capacitatea Tesla de a menține competitivitatea exporturilor în condițiile unor costuri fiscale mai ridicate.