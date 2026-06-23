Televiziunea în România, pe cale de dispariție – cum au ajuns românii să-și ia toate informațiile de pe internet

Românii nu au renunțat doar la un ecran în favoarea altuia, ci la un mod de a consuma informația. Televiziunea presupune, în mare parte, să primești un flux programat de altcineva. Internetul îți permite să cauți, să sari peste, să blochezi, să alegi, să derulezi și să ajungi direct la ceea ce te interesează. Aceasta este adevărata ruptură.

Internetul a devenit noua telecomandă a românilor

Potrivit raportului Media Fact Book, modul dominant de consum media în România este acum unul în care consumatorul controlează mai mult ce vede și când vede. Nu mai așteaptă buletinul de știri de la ora fixă, nu mai depinde de grila de programe și nu mai stă neapărat în fața televizorului pentru a afla ce s-a întâmplat în țară sau în lume.

Această schimbare se vede cel mai clar la tineri. În categoria 18-24 de ani, internetul reprezintă deja 67% din timpul de consum media. Pentru acești români, televizorul este adesea un ecran secundar sau chiar irelevant, înlocuit de telefon, laptop, YouTube, TikTok, Instagram, platforme de streaming, podcasturi și site-uri de știri.

Și categoria 25-34 de ani este puternic orientată către digital, dar raportul scoate în evidență o mutare și mai importantă: segmentul 35-44 de ani. Aici, ponderea internetului a crescut cu cinci puncte procentuale într-un singur an și a ajuns la 51%. Practic, nu mai vorbim doar despre adolescenți sau tineri adulți, ci despre români activi profesional, cu familii, putere de cumpărare și obiceiuri media deja mutate serios în online.

Televiziunea rămâne mai puternică în rândul persoanelor cu vârste între 55 și 74 de ani, dar nici această categorie nu mai este complet izolată de migrarea digitală. Chiar dacă televizorul continuă să fie preferat de publicul matur, presiunea internetului se simte treptat și aici, mai ales prin Facebook, YouTube, aplicații de știri și conținut video scurt.

Televiziunea încă face bani, dar nu mai controlează atenția

Paradoxul este că televiziunea rămâne cel mai mare canal în ceea ce privește investițiile media, chiar dacă nu mai este liderul timpului petrecut de public. Potrivit Media Fact Book 2026, piața media din România a ajuns în 2025 la aproximativ 838 de milioane de euro, în creștere cu 5,4% față de anul anterior.

Televiziunea a atras aproximativ 415 milioane de euro în 2025, cu o creștere marginală față de anul anterior. Pentru 2026, veniturile TV sunt estimate să rămână la un nivel similar, pe fondul fragmentării audiențelor, al inflației costurilor media și al presiunii venite dinspre platformele digitale.