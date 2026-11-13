Telescopul Euclid a descoperit peste 900 de milioane de galaxii. Harta uriașă a Universului ar putea dezvălui misterul materiei întunecate și al energiei întunecate

Agenția Spațială Europeană (ESA) a publicat pe 12 noiembrie 2026 primul set major de date al misiunii Euclid, care cuprinde aproximativ 13 luni de observații astronomice. Potrivit Reuters, informațiile ocupă 1,7 petabytes, echivalentul a 1,7 milioane de gigabytes, și acoperă o regiune a cerului de aproximativ 9.500 de ori mai mare decât suprafața aparentă a Lunii pline.

Euclid construiește cea mai detaliată hartă tridimensională a Universului

Lansat în iulie 2023, telescopul Euclid are misiunea de a cartografia mai mult de o treime din cer până în 2031. Spre deosebire de observațiile astronomice tradiționale, care oferă în principal imagini bidimensionale, Euclid măsoară și distanțele până la galaxii, permițând reconstruirea pozițiilor acestora în spațiu și timp.

Valeria Pettorino, astrofizician și cercetător al ESA implicat în proiect, explică faptul că telescopul va permite studierea distribuției galaxiilor de-a lungul a aproximativ zece miliarde de ani de istorie cosmică.

Galaxiile nu sunt distribuite uniform în Univers. Ele formează filamente uriașe, separate de regiuni aproape goale, alcătuind ceea ce astronomii numesc „pânza cosmică”. Analizând modul în care această structură s-a modificat, cercetătorii speră să descopere noi indicii despre forțele care influențează evoluția Universului.

Deși volumul de informații publicat este impresionant, acesta reprezintă doar 14% din suprafața pe care Euclid trebuie să o cartografieze pe parcursul misiunii sale.

Cercetările contribuie la înțelegerea unor întrebări fundamentale despre originea Universului și evoluția cosmosului, de la Big Bang până la viitorul îndepărtat al galaxiilor.

Materia întunecată și energia întunecată, marile mistere ale cosmosului

Unul dintre obiectivele principale ale telescopului Euclid este investigarea componentelor invizibile ale Universului. Conform modelului cosmologic standard, materia obișnuită, din care sunt formate stelele, planetele și oamenii, reprezintă aproximativ 5% din conținutul total de materie și energie al cosmosului.

Restul este atribuit materiei întunecate, aproximativ 27%, și energiei întunecate, aproximativ 68%. Prima este identificată indirect prin efectele sale gravitaționale, în timp ce a doua este asociată cu expansiunea accelerată a Universului.

Niciuna dintre aceste componente nu poate fi observată direct cu telescoapele obișnuite. Tocmai de aceea, Euclid studiază distribuția galaxiilor și modul în care lumina acestora este modificată de gravitație.

Noua colecție de date include aproximativ 15.000 de candidate la fenomenul de lentilă gravitațională puternică, un număr care depășește totalul identificat în ultimele cinci decenii. Fenomenul apare atunci când gravitația unui obiect masiv curbează lumina provenită de la o galaxie îndepărtată, producând imagini distorsionate sau amplificate.

Prin măsurarea acestor deformări, astronomii pot estima cantitatea și distribuția materiei, inclusiv a celei invizibile.

Cercetări similare au fost realizate și cu telescopul James Webb, care a permis construirea unei hărți extrem de detaliate a materiei întunecate. Euclid poate extinde aceste investigații la regiuni mult mai mari ale cerului.

Telescopul a identificat și obiecte cosmice vechi de 13 miliarde de ani

Pe lângă sutele de milioane de galaxii, datele Euclid includ peste 60 de milioane de candidați la categoria quasarilor, nuclee galactice extrem de luminoase, alimentate de găuri negre supermasive.

Unele dintre aceste obiecte datează dintr-o perioadă în care Universul avea doar aproximativ 5% din vârsta actuală. Lumina lor a călătorit aproape 13 miliarde de ani înainte de a ajunge la telescoapele astronomilor, oferind informații despre primele etape ale evoluției cosmice.

Primele rezultate științifice majore privind materia întunecată și energia întunecată sunt așteptate în 2027, când va fi completată această etapă a publicării datelor. Până atunci, cercetătorii vor analiza informațiile deja disponibile, comparând distribuția galaxiilor și efectele gravitaționale observate cu predicțiile modelelor cosmologice.

Misiunea Euclid ar putea contribui astfel la explicarea modului în care s-a format structura Universului și a motivului pentru care expansiunea cosmică continuă să accelereze.