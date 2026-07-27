Telescopul ascuns sub gheața Antarcticii care privește prin Pământ. Cum detectează particulele ce traversează întreaga planetă

Cum a fost transformată gheața Antarcticii într-un detector uriaș

Observatorul IceCube este amplasat în apropierea stației Amundsen-Scott de la Polul Sud și ocupă aproximativ un kilometru cub de gheață. În interiorul acestui volum au fost instalate 5.160 de module optice, distribuite pe 86 de cabluri verticale coborâte între aproximativ 1.450 și 2.450 de metri adâncime.

Fiecare modul este o sferă de sticlă care adăpostește un fotomultiplicator extrem de sensibil și electronica necesară pentru înregistrarea celor mai slabe impulsuri luminoase. După instalare, puțurile forate în gheață au înghețat din nou, fixând definitiv senzorii în poziție.

Spre deosebire de un telescop optic, IceCube nu fotografiază obiecte cerești. Rolul său este să surprindă rarele momente în care un neutrino interacționează cu atomii din gheață.

Ce sunt neutrinii și de ce sunt atât de greu de observat

Neutrinii sunt particule elementare fără sarcină electrică și interacționează extrem de rar cu materia. Din acest motiv, aproape toți cei care ajung pe Pământ îl traversează fără să lovească vreun atom.

Pentru a crește șansele unei astfel de interacțiuni, detectorul trebuie să fie uriaș. Un kilometru cub de gheață conține un număr enorm de nuclee atomice, iar printre miliardele de neutrini care îl străbat există, din când în când, unul care produce o coliziune detectabilă.

Atunci când acest lucru se întâmplă, apar particule secundare încărcate electric, precum electronii, muonii sau particulele tau. Acestea se deplasează prin gheață suficient de repede încât generează radiație Cerenkov, un con de lumină albastră asemănător undei de șoc produse de un avion supersonic.

Senzorii IceCube înregistrează intensitatea și momentul în care lumina ajunge la fiecare modul, iar un software reconstruiește apoi direcția, energia și natura particulei care a produs evenimentul.