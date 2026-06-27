Telefonul se încinge pe caniculă, dar nu e o soluție să-l bagi în frigider. Ce să nu faci niciodată ca să-l răcești

Frigiderul nu răcește telefonul în siguranță

Un telefon încins trebuie lăsat să se răcească treptat, într-un loc umbrit și bine ventilat. Nu îl pune în frigider, nu îl ține lângă gheață și nu îl băga sub jet de apă rece. Umiditatea este periculoasă pentru componentele interne, chiar și atunci când dispozitivul are o anumită protecție la apă.

Primul pas este să-l scoți din soare și să oprești activitățile care îl solicită. Jocurile, streamingul video, aplicațiile de navigație, camera foto și funcțiile AI pot încălzi rapid procesorul și bateria. Dacă vezi că telefonul se mișcă greu, se închide singur sau afișează avertismente de temperatură, lasă-l câteva minute fără să-l folosești.

Ce poți face ca să-l protejezi vara

Ține telefonul la umbră, evită să-l lași pe bordul mașinii și nu îl încărca în plin soare. Încărcarea generează oricum căldură, iar combinată cu temperaturile ridicate poate grăbi degradarea bateriei. Poți reduce luminozitatea ecranului, activa modul de economisire a bateriei și închide aplicațiile care rulează inutil în fundal.

Un alt truc simplu este să scoți husa, mai ales dacă este groasă sau dintr-un material care reține căldura. Telefonul are nevoie să elimine căldura cât mai eficient, iar o husă masivă poate face exact opusul. Aceeași logică se aplică și laptopurilor sau tabletelor: mai puțină solicitare, mai multă ventilație și cât mai puțină expunere directă la soare.

Dacă dispozitivul tău are deja probleme sau bateria se descarcă anormal de repede, canicula poate agrava situația. Iar dacă ai un model vechi, merită să știi că telefonul vechi nu este gunoi și poate fi reciclat corect. În plus, smartphone-urile conțin aur, argint și alte metale prețioase, așa că merită tratate cu grijă până la finalul vieții lor.