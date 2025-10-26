Este sigur să lași o baterie externă în mașina încinsă? Riscuri și recomandări pentru o viață lipsită de riscuri

Mulți șoferi obișnuiesc să își lase bateriile externe în mașină, fie pentru situații de urgență, fie pentru a-și încărca telefonul atunci când sunt pe drum.

La prima vedere, pare o soluție comodă: mașina devine un mic spațiu de depozitare mobil. Totuși, experții avertizează că acest obicei poate fi extrem de dăunător pentru baterii și chiar periculos în anumite condiții.

Temperaturile ridicate, principalul inamic al bateriilor

Căldura excesivă afectează toate tipurile de baterii, de la cele auto până la power bank-uri. În special bateriile litiu-ion, cele mai răspândite în dispozitivele moderne, sunt extrem de sensibile la variațiile de temperatură.

Procesele chimice din interiorul lor se accelerează atunci când temperatura crește, ceea ce duce la degradarea prematură a celulelor și la scăderea capacității.

Problema se agravează din cauza efectului de seră din interiorul mașinilor parcate. Chiar dacă afară sunt doar 24°C, temperatura din habitaclu poate ajunge la peste 50°C în mai puțin de o oră.

În regiunile cu veri foarte calde, interiorul unei mașini poate atinge chiar 70-80°C. În astfel de condiții, multe baterii depășesc limita sigură de funcționare, situată de obicei între 10 și 40°C.

Un exemplu extrem: o baterie litiu-ion complet încărcată, depozitată un an la 60°C, își poate pierde peste jumătate din capacitate. În plus, riscul de scurtcircuit intern și de explozie crește considerabil.

Alternative mai sigure și bune practici de depozitare

Există pe piață acumulatori portabili special concepuți pentru a rezista la temperaturi extreme, utilizați frecvent în domenii precum industria aerospațială sau armata.

Modele precum Nitecore Summit 20000, Goal Zero Venture 75 sau Poseidon Pro sunt fabricate cu materiale mai rezistente, au sisteme de gestionare termică și pot suporta temperaturi mult mai ridicate sau foarte scăzute. Totuși, aceste produse sunt mai scumpe decât bateriile obișnuite.

Pentru majoritatea utilizatorilor, soluția rămâne respectarea regulilor de bază pentru depozitare. Specialiștii recomandă ca bateriile să fie păstrate într-un loc răcoros și uscat, ferite de razele directe ale soarelui. Intervalul optim de temperatură pentru stocare este între 15°C și 25°C.

La fel de important este nivelul de încărcare: nu este bine să depozitezi bateriile complet încărcate sau aproape descărcate.

Nivelul ideal pentru o perioadă mai lungă este de aproximativ 40-60%. Unele încărcătoare moderne au chiar un „mod de stocare” care aduce bateria automat la acest nivel. De asemenea, este recomandat să verifici periodic bateria și să o reîncarci dacă nivelul scade sub 30%.

Lăsarea unei baterii portabile într-o mașină fierbinte nu este niciodată o idee bună. Chiar și expunerea de scurtă durată poate duce la pierderea ireversibilă a capacității sau, în cazuri extreme, la defecțiuni periculoase.

Pentru a-ți proteja dispozitivele și investiția, depozitează bateriile într-un mediu controlat și folosește produse specializate doar dacă știi că vei fi expus constant la condiții climatice dure.