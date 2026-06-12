Telefonul lui Trump, demontat de experți. Ce au descoperit în interiorul dispozitivului „patriotic”

Ce au găsit specialiștii după desfacerea telefonului T1

Potrivit concluziilor analizei, T1 seamănă aproape în totalitate cu modelul HTC U24 Pro. Diferențele identificate sunt minore și țin în principal de aspectul exterior și de bateria instalată, scrie Engadget.

Telefonul comercializat de Trump Mobile utilizează o baterie cu o capacitate ușor mai mare decât cea prezentă pe modelul HTC, însă viteza de încărcare este mai redusă. În plus, dispozitivul se remarcă prin finisajul auriu și câteva modificări de design, precum poziționarea diferită a ansamblului foto sau modelul perforațiilor pentru difuzor.

În ceea ce privește specificațiile hardware, asemănările sunt evidente. Smartphone-ul folosește procesorul Snapdragon 7 Gen 3, este echipat cu 12 GB memorie RAM LPDDR5 și oferă 512 GB spațiu de stocare. Experții au observat că există diferențe minore la anumite componente interne, însă arhitectura generală a dispozitivului rămâne practic aceeași.

Descoperirea este importantă deoarece telefonul a fost prezentat drept un produs construit în jurul ideii de tehnologie americană. În realitate, analiza sugerează că baza hardware este foarte apropiată de cea a unui dispozitiv deja disponibil pe piață.

Unde este produs cu adevărat telefonul promovat de Trump Mobile

La momentul lansării, compania a lăsat să se înțeleagă că telefonul ar avea o legătură directă cu producția din Statele Unite. Între timp, mesajul oficial a fost nuanțat, iar reprezentanții brandului susțin acum că dispozitivul este asamblat pe teritoriul american.

Formularea este diferită de ideea că telefonul ar fi fabricat integral în SUA. Specialiștii subliniază că infrastructura necesară pentru producerea tuturor componentelor unui smartphone modern exclusiv pe teritoriul american nu există în prezent la scară comercială.

Mai mult, investigația arată că bateria utilizată în T1 provine din Filipine, în timp ce majoritatea celorlalte componente sunt fabricate în China. Din acest motiv, experții consideră că cel mai probabil dispozitivul este realizat folosind linii de producție deja existente și tehnologii dezvoltate anterior pentru modelul HTC cu care seamănă foarte mult.