Telefonul cu clapetă revine în 2026. Noul mobil retro are WhatsApp, dar încearcă să te țină departe de rețelele sociale

Commodore Callback 8020 readuce stilul telefoanelor de început de ani 2000, dar cu funcții actuale

Modelul care atrage atenția este Commodore Callback 8020, un telefon care preia elemente vizuale de la telefoanele cu clapetă populare în urmă cu două decenii. Dispozitivul vine într-un moment în care tot mai mulți utilizatori caută alternative la smartphone-urile clasice, din dorința de a reduce timpul petrecut online.

Spre deosebire de telefoanele retro simple, care permiteau doar apeluri și SMS-uri, acest model include funcții moderne. Utilizatorii pot folosi WhatsApp pentru comunicare, însă telefonul nu este construit ca un centru complet de divertisment digital.

Ideea din spatele acestui tip de dispozitiv este una simplă: să ofere acces la lucrurile esențiale fără să transforme fiecare moment liber într-o sesiune de scroll. Practic, telefonul încearcă să păstreze conectivitatea necesară, dar să elimine o parte din distragerile asociate telefoanelor inteligente.

Designul cu clapetă are și o componentă nostalgică. Pentru mulți utilizatori, astfel de telefoane amintesc de perioada în care bateria ținea zile întregi, telefoanele erau mai rezistente, iar utilizarea lor era mult mai limitată. Revenirea acestui format nu este doar o alegere estetică, ci și o reacție la oboseala digitală tot mai prezentă.

De ce revin telefoanele simple într-o lume dominată de smartphone-uri

Interesul pentru telefoanele retro apare pe fondul unei preocupări tot mai mari legate de timpul petrecut pe internet. Mulți utilizatori spun că vor dispozitive mai puțin invazive, care să le permită să rămână conectați fără să fie permanent atrași de aplicații.

Telefoanele cu funcții limitate au început să fie văzute ca o soluție pentru cei care vor să reducă dependența de social media, dar nu sunt pregătiți să renunțe complet la tehnologie. Un astfel de aparat poate fi folosit în vacanțe, în perioade de lucru concentrat sau pur și simplu de persoane care vor o experiență mai simplă.

Spre deosebire de modelele clasice, noile telefoane retro încearcă să combine două lumi. Păstrează forma familiară și utilizarea intuitivă, dar adaugă instrumentele de care utilizatorii au nevoie astăzi.