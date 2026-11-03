Tehnica Q-FUE la Dr. Felix Hair Implant: rolul abordării manuale în implantul de păr

Un implant par tehnica Q-FUE presupune extracția individuală a unităților foliculare, fără îndepărtarea unei fâșii de scalp. Recuperarea și aspectul cicatricilor depind de tehnica utilizată și de particularitățile fiecărui pacient.

Ce înseamnă tehnica Q-FUE și ce tehnologie medicală se folosește la implant?

Q-FUE (Quality Follicular Unit Extraction) este denumirea utilizată de clinică pentru abordarea sa manuală a tehnicii FUE, care presupune extragerea și implantarea individuală a unităților foliculare. Toate etapele, de la consultație și marcarea zonelor până la anestezie, extracție și implantare, sunt executate manual de medici, nu de tehnicieni.

Procedura se realizează sub anestezie locală, cu instrumente specifice tehnicii Q-FUE. Planificarea intervenției include evaluarea unităților foliculare disponibile și stabilirea unghiului și direcției de implantare, în funcție de particularitățile zonei tratate.

Care sunt etapele unui implant de păr?

Primul pas este consultația, care poate avea loc online sau la clinica din Șos. Nordului nr. 98K, Sector 1, București. În urma evaluării, medicul discută opțiunile de tratament și stabilește dacă transplantul de păr este potrivit pentru situația pacientului. Urmează intervenția: recoltarea manuală a grefelor din zona donatoare, apoi implantarea lor în zonele rărite, la unghiul potrivit.

Rezultatul transplantului se evaluează, de regulă, pe parcursul primului an, evoluția creșterii firelor diferind de la un pacient la altul.

Cine este potrivit pentru un implant de păr?

Transplantul de păr poate fi o opțiune atât pentru femei, cât și pentru bărbați, în funcție de cauza căderii părului, de caracteristicile zonei donatoare și de rezultatele evaluării medicale. Nu toate formele de cădere a părului pot fi tratate prin transplant. În cazul unor afecțiuni inflamatorii sau autoimune care afectează scalpul, precum lupusul eritematos cutanat sau lichenul planopilar, oportunitatea intervenției necesită o evaluare medicală atentă.

La clinica din București sunt evaluate inclusiv cazuri complexe, precum cele care implică cicatrici extinse sau zone de piele grefată. Posibilitatea efectuării transplantului se stabilește individual, în urma consultației medicale.