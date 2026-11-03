Tehnica Q-FUE la Dr. Felix Hair Implant: rolul abordării manuale în implantul de păr
Implantul de păr este un domeniu în care tehnologia medicală și experiența chirurgului contează în egală măsură. La clinica Dr. Felix Hair Implant din București, tehnica Q-FUE presupune realizarea manuală a etapelor intervenției de către medici, de la evaluarea inițială până la extracția și implantarea grefelor.
Cum diferă tehnica FUE?
FUE (Follicular Unit Extraction) desemnează extragerea individuală a foliculilor din zona donatoare, de obicei din zona cefei, și implantarea acestora în zonele cu păr rărit. Spre deosebire de alte metode, FUE nu presupune excizia unei porțiuni de piele.
Un implant par tehnica Q-FUE presupune extracția individuală a unităților foliculare, fără îndepărtarea unei fâșii de scalp. Recuperarea și aspectul cicatricilor depind de tehnica utilizată și de particularitățile fiecărui pacient.
Ce înseamnă tehnica Q-FUE și ce tehnologie medicală se folosește la implant?
Q-FUE (Quality Follicular Unit Extraction) este denumirea utilizată de clinică pentru abordarea sa manuală a tehnicii FUE, care presupune extragerea și implantarea individuală a unităților foliculare. Toate etapele, de la consultație și marcarea zonelor până la anestezie, extracție și implantare, sunt executate manual de medici, nu de tehnicieni.
Procedura se realizează sub anestezie locală, cu instrumente specifice tehnicii Q-FUE. Planificarea intervenției include evaluarea unităților foliculare disponibile și stabilirea unghiului și direcției de implantare, în funcție de particularitățile zonei tratate.
Care sunt etapele unui implant de păr?
Primul pas este consultația, care poate avea loc online sau la clinica din Șos. Nordului nr. 98K, Sector 1, București. În urma evaluării, medicul discută opțiunile de tratament și stabilește dacă transplantul de păr este potrivit pentru situația pacientului. Urmează intervenția: recoltarea manuală a grefelor din zona donatoare, apoi implantarea lor în zonele rărite, la unghiul potrivit.
Rezultatul transplantului se evaluează, de regulă, pe parcursul primului an, evoluția creșterii firelor diferind de la un pacient la altul.
Cine este potrivit pentru un implant de păr?
Transplantul de păr poate fi o opțiune atât pentru femei, cât și pentru bărbați, în funcție de cauza căderii părului, de caracteristicile zonei donatoare și de rezultatele evaluării medicale. Nu toate formele de cădere a părului pot fi tratate prin transplant. În cazul unor afecțiuni inflamatorii sau autoimune care afectează scalpul, precum lupusul eritematos cutanat sau lichenul planopilar, oportunitatea intervenției necesită o evaluare medicală atentă.
La clinica din București sunt evaluate inclusiv cazuri complexe, precum cele care implică cicatrici extinse sau zone de piele grefată. Posibilitatea efectuării transplantului se stabilește individual, în urma consultației medicale.
Ce experiență stă în spatele clinicii și cine este Dr. Felix Popescu?
Potrivit informațiilor publicate de clinică, echipa Dr. Felix Hair Implant are peste 16 ani de experiență în tehnica FUE, iar clinica menționează peste 10.000 de pacienți tratați. Dr. Felix Popescu este implicat de peste 13 ani în organizații profesionale internaționale precum ISHRS și FUE Europe.
O recenzie publicată online descrie experiența unui pacient după intervenție:
„Dupa mai bine de un an in care m am interesat de transplantul de par, am ajuns la Dr. Felix Popescu unde am facut si interventia, pot sa spun doar: RECOMAND. Are o super echipa, clinica impecabila, recuperarea dupa interventie a fost extrem de usoara. Multumesc Dr. Felix si ne vedem la controale.” (https://maps.app.goo.gl/ufsJh9VDcM3THbHU7)
Un reper în activitatea de reconstrucție capilară a fost prezentarea unui caz realizat pe piele grefată, publicat pe coperta revistei Hair Transplant Forum International, nr. 1/2019, după prezentarea la congresul ISHRS de la Hollywood, în 2018.
Dr. Felix Popescu este medic specialist în chirurgie plastică, estetică și microchirurgie reconstructivă și deține un doctorat în chirurgia reconstructivă a părului. Este membru ICOPLAST și al Asociației Chirurgilor Plasticieni din România.
Echipa medicală a clinicii din București include profesioniști care activează și în clinici din Amsterdam, Geneva și Paris. Potrivit informațiilor publicate de clinică, aceasta deține certificările ISO 9001 și IQ NET.
Întrebări frecvente
- Cât durează procedura de implant de păr?
Durata depinde de zona tratată și de complexitatea intervenției. Potrivit informațiilor clinicii, procedurile pentru scalp sau barbă pot dura între 6 și 10 ore, iar cele pentru sprâncene, între 3 și 4 ore.
- Ce riscuri presupune implantul de păr?
Transplantul de păr, ca orice intervenție chirurgicală, poate implica riscuri, printre care infecția, sângerarea, modificările cicatricilor sau pierderea unor grefe. Riscurile și evoluția postoperatorie trebuie discutate cu medicul, iar rezultatele diferă în funcție de particularitățile fiecărui pacient.
- Se poate face implant la sprâncene sau barbă?
Da, clinica realizează implant de sprâncene, barbă și mustață, cu fire recoltate de pe scalpul pacientului.
În concluzie
Tehnica Q-FUE presupune extragerea și implantarea manuală a unităților foliculare, iar alegerea acestei proceduri depinde de caracteristicile fiecărui caz. La Dr. Felix Hair Implant, evaluarea medicală reprezintă primul pas pentru stabilirea opțiunilor de tratament și a etapelor intervenției. O consultație poate clarifica dacă transplantul de păr este potrivit și ce rezultate pot fi avute în vedere în situația concretă a pacientului.
Contact:
+40 720.254.368
client@drfelix.ro
Șoseaua Nordului, București 014104
Advertorial