Cum funcționează servofrâna și de ce poate dispărea asistența

Într-un sistem clasic cu servofrână vacuumatică, depresiunea ajută la amplificarea forței transmise către cilindrul principal de frână. Șoferul continuă să acționeze mecanic pedala, dar nu trebuie să aplice aceeași forță ca într-un sistem lipsit de asistență. Dacă sursa de vacuum dispare, pedala devine considerabil mai greu de apăsat, chiar dacă circuitul hidraulic poate rămâne funcțional. Distanța necesară pentru oprire poate crește din cauza efortului suplimentar și a reacției întârziate a conducătorului auto.

Una dintre cauzele posibile este pierderea depresiunii printr-un furtun fisurat, deformat sau desprins. Supapa unisens, care permite păstrarea vacuumului în servofrână pentru o perioadă după oprirea motorului, poate prezenta la rândul său defecțiuni. În anumite configurații trebuie verificată și pompa care produce depresiunea, împreună cu alimentarea și sistemul ei de comandă, dacă pompa este electrică. Nu trebuie presupus că toate versiunile Logan folosesc același tip de pompă sau aceeași arhitectură.

Există și un comportament perfect normal care poate fi confundat cu o defecțiune: după oprirea motorului, mai multe apăsări succesive ale pedalei consumă rezerva de vacuum, iar pedala devine treptat mai tare. Diferența este că asistența trebuie să revină atunci când sistemul funcționează în condițiile prevăzute. Persistența simptomului în mers nu trebuie considerată normală.

Ce verificări separă o pierdere de vacuum de o defecțiune mecanică

Un service poate începe prin verificarea vizuală a furtunurilor, racordurilor și supapei de sens, urmată de măsurarea depresiunii cu instrumente potrivite. Dacă sursa de vacuum funcționează, dar asistența rămâne insuficientă, servofrâna însăși poate deveni suspectă. Un șuierat neobișnuit în apropierea pedalei sau modificarea comportamentului motorului la frânare pot oferi indicii, însă absența lor nu exclude o problemă.

În cazul unei pompe electrice, alimentarea cu tensiune, siguranțele, conexiunile și comenzile trebuie verificate înainte de înlocuirea componentei. O pompă care nu pornește poate fi perfect funcțională mecanic, dar lipsită de alimentare. Invers, una care funcționează continuu poate încerca să compenseze o pierdere de vacuum, fără să fie ea însăși cauza inițială.

Trebuie excluse și problemele mecanice ale pedalei, tijei de acționare sau cilindrului principal, mai ales dacă există semne de blocare ori comportamentul nu corespunde unei simple pierderi de asistență. Diagnosticarea se face după configurația concretă a vehiculului, nu prin înlocuirea succesivă a pieselor bănuite.

Dacă pedala unei Dacia Logan devine brusc foarte tare în mers, situația trebuie tratată ca o problemă de siguranță. Mașina trebuie oprită controlat într-un loc sigur și verificată înainte de continuarea deplasării. Faptul că încă poți încetini automobilul apăsând mult mai puternic nu înseamnă că sistemul funcționează în parametri acceptabili.