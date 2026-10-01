Ted se întoarce, dar de data asta în animație. Mark Wahlberg și Amanda Seyfried revin în noul serial al lui Seth MacFarlane

Ted nu a terminat încă de spus glume nepotrivite. Ursulețul cu cel mai puțin potrivit vocabular pentru o jucărie de pluș revine într-o nouă producție, iar de această dată Seth MacFarlane îl duce exact în zona în care și-a construit o mare parte din carieră: animația. Peacock a publicat primele imagini din „Ted: The Animated Series”, iar serialul va continua direct povestea filmelor „Ted” și „Ted 2”, potrivit The A.V. Club și informațiilor oficiale oferite de Peacock. Premiera americană este programată pentru 17 decembrie 2026, când vor fi lansate opt episoade.

Transformarea în animație pare aproape firească pentru o franciză creată de omul din spatele „Family Guy” și „American Dad!”. Playtech a scris anterior despre serialele de animație pentru adulți și succesul „Family Guy”, producția care l-a transformat pe MacFarlane într-unul dintre cele mai recognoscibile nume ale genului. În noul „Ted”, formatul animat îi oferă creatorului libertatea de a împinge și mai departe umorul absurd și situațiile imposibile pe care filmele live-action trebuiau să le construiască prin efecte vizuale.

Ted și John sunt acum adulți cu familii și slujbe fără perspectivă

Acțiunea din „Ted: The Animated Series” se petrece la 12 ani după finalul celui de-al doilea film. John Bennett și Ted locuiesc acum unul lângă celălalt, au propriile familii și slujbe care nu le oferă prea multe motive de entuziasm. Problema este că maturizarea nu pare să le fi schimbat prea mult relația: cei doi continuă să se încurajeze reciproc atunci când vine vorba despre idei proaste, de această dată în timp ce încearcă să gestioneze căsnicia, viața de familie și responsabilitățile de adulți.

Seth MacFarlane revine în rolul vocal al lui Ted, iar Mark Wahlberg îl interpretează din nou pe John. Amanda Seyfried se întoarce ca Sam, acum soția lui John, iar Jessica Barth revine în rolul lui Tami-Lynn, soția lui Ted. Seyfried vine după o perioadă în care a rămas foarte prezentă în zona de film, inclusiv prin „The Housemaid”, thriller despre care Playtech a scris într-un review dedicat filmului cu Amanda Seyfried și Sydney Sweeney. Distribuției i se alătură Kyle Mooney, în rolul Apollo, și Liz Richman, care îi dă voce lui Ruth.

Primul teaser profită deja de libertatea animației

Primele imagini sugerează că serialul va folosi intens faptul că personajele nu mai sunt limitate de regulile unei producții live-action. Ted explică, în teaser, că acum pot face practic orice fără consecințe tocmai pentru că sunt personaje animate. John testează rapid această teorie, iar rezultatul intră în teritoriul clasic al desenelor animate, unde accidente care ar fi catastrofale în lumea reală devin surse de comedie.

Este, în același timp, o întoarcere la originile creative ale lui Seth MacFarlane. După ani întregi petrecuți cu „Family Guy” și „American Dad!”, creatorul poate aduce universul „Ted” într-un format care îi este familiar și care permite glumelor să ignore aproape complet limitele fizice ale lumii reale. Proiectul este creat de MacFarlane împreună cu Paul Corrigan și Brad Walsh, cei doi fiind și co-showrunneri. Animația este realizată de Rough Draft Studios.

Unde va putea fi văzut „Ted: The Animated Series” în România

În Statele Unite, primele opt episoade vor ajunge pe Peacock pe 17 decembrie 2026, iar alte episoade sunt deja programate pentru 2027. În Europa, situația este relevantă și pentru publicul din România: SkyShowtime a inclus oficial „TED: The Animated Series” în lista producțiilor care urmează să intre în catalogul platformei. Compania nu a anunțat însă, deocamdată, o dată exactă de lansare pentru piața românească.

Platforma are deja o relație cu franciza. În România, sezonul al doilea al serialului live-action „Ted” a fost anunțat pentru SkyShowtime în primăvara acestui an, alături de filmele originale, așa cum Playtech a scris într-un material despre premierele SkyShowtime și revenirea serialului „Ted”. Noul serial animat nu continuă însă acel prequel, ci revine la John adult și la perioada de după cele două filme, transformând „Ted” într-o franciză care acoperă acum cinema, serial live-action și animație.