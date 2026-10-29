Te îmbolnăvești și nu mai poți plăti ratele. Ce poți cere băncii înainte să acumulezi restanțe
Dacă o problemă de sănătate te împiedică să lucrezi și veniturile nu îți mai ajung pentru rate, poți verifica asigurarea creditului și poți solicita băncii modificarea condițiilor de rambursare. Avocatul Bogdan Pițigoi a explicat pentru Digi24.ro ce soluții există, în funcție de contract, de protecția oferită de poliță și de situația financiară a împrumutatului.
Ce verifici în asigurarea atașată creditului
Unele polițe pot acoperi incapacitatea temporară de muncă, invaliditatea sau anumite îmbolnăviri. Dacă ai o asemenea asigurare, contactează banca și asigurătorul pentru a afla ce documente trebuie depuse, ce riscuri sunt incluse și pentru cât timp poate fi preluată plata ratelor.
„Plata ratelor nu este preluată automat”, a explicat avocatul Bogdan Pițigoi pentru Digi24.ro.
Asigurătorul verifică situația medicală, condițiile contractuale și eventualele excluderi înainte să decidă acordarea despăgubirii.
Documentele medicale și polița sunt esențiale pentru analizarea solicitării. Dacă primești un refuz pe care îl consideri nejustificat, îl poți contesta, prezentând dovezile că situația ta se încadrează în acoperirea contractului, iar litigiul poate ajunge în instanță dacă nu este rezolvat amiabil.
Ce soluții poți negocia cu banca
Dacă asigurarea nu acoperă problema de sănătate sau nu ai încheiat o poliță, poți solicita restructurarea creditului. Printre variante se numără prelungirea perioadei de rambursare, reprogramarea ratelor sau o perioadă de grație, în condițiile acceptate de bancă.
O perioadă de grație poate presupune plata exclusivă a dobânzii ori amânarea temporară a unor plăți. Soluția concretă depinde de contract și de analiza situației tale financiare, motiv pentru care discuția cu banca trebuie începută înainte ca restanțele să se acumuleze.
Pentru creditele care intră în sfera OUG nr. 52/2016 privind creditele pentru bunuri imobile, articolul 48 enumeră mai multe soluții pentru consumatorii aflați în dificultate. Acestea includ amânarea totală sau parțială a ratei, prelungirea contractului, reeșalonarea și oferirea unei perioade fără plăți, ținând cont de capacitatea de rambursare a persoanei.
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Unde poți cere ajutor dacă negocierile nu duc la un acord
Centrul de Soluționare Alternativă a Litigiilor în domeniul Bancar poate facilita negocierea cu banca sau cu un IFN. Procedura este voluntară și gratuită pentru consumator, iar solicitarea trebuie susținută prin documente care arată dificultățile întâmpinate și schimbarea cerută.
Înainte să te adresezi CSALB, trebuie să încerci rezolvarea problemei direct cu instituția financiară. Păstrează cererea scrisă și numărul de înregistrare, deoarece acestea dovedesc demersul făcut.
Dacă răspunsul primit nu te mulțumește sau instituția nu răspunde în 30 de zile, poți transmite solicitarea către centru. Documentele justificative pot include acte medicale, dovezi privind reducerea veniturilor și corespondența purtată cu banca.
Ce se poate întâmpla dacă ratele rămân neachitate
Întârzierile pot duce la raportarea restanțelor în Biroul de Credit și pot îngreuna obținerea unui nou împrumut. De exemplu, în informarea oficială privind participarea la acest sistem, BCR precizează că transmite date despre restanțe după mai mult de 30 de zile de întârziere, cu notificarea clientului cu cel puțin 15 zile calendaristice înainte.
Dacă neplata se prelungește, banca poate declara scadența anticipată atunci când sunt îndeplinite condițiile legale și contractuale. În acel moment, poate deveni exigibil întregul sold rămas, iar recuperarea datoriei poate ajunge la executare silită asupra veniturilor sau bunurilor.
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În cazul decesului titularului, o asigurare de viață poate acoperi soldul creditului în limitele contractului. Dacă datoria rămâne în patrimoniul succesoral, articolul 1.114 alineatul (2) din Codul civil stabilește că moștenitorii legali și legatarii universali sau cu titlu universal răspund pentru datoriile moștenirii numai cu bunurile succesorale, proporțional cu partea fiecăruia.
Familia trebuie să urmeze procedura asigurătorului pentru activarea poliței și să prezinte documentele solicitate. Existența unei asigurări, riscurile acoperite și situația succesiunii determină modul în care poate fi recuperată suma rămasă de plată.