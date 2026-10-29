Te îmbolnăvești și nu mai poți plăti ratele. Ce poți cere băncii înainte să acumulezi restanțe

„Plata ratelor nu este preluată automat”, a explicat avocatul Bogdan Pițigoi pentru Digi24.ro.

Asigurătorul verifică situația medicală, condițiile contractuale și eventualele excluderi înainte să decidă acordarea despăgubirii.

Documentele medicale și polița sunt esențiale pentru analizarea solicitării. Dacă primești un refuz pe care îl consideri nejustificat, îl poți contesta, prezentând dovezile că situația ta se încadrează în acoperirea contractului, iar litigiul poate ajunge în instanță dacă nu este rezolvat amiabil.

Ce soluții poți negocia cu banca

Dacă asigurarea nu acoperă problema de sănătate sau nu ai încheiat o poliță, poți solicita restructurarea creditului. Printre variante se numără prelungirea perioadei de rambursare, reprogramarea ratelor sau o perioadă de grație, în condițiile acceptate de bancă.

O perioadă de grație poate presupune plata exclusivă a dobânzii ori amânarea temporară a unor plăți. Soluția concretă depinde de contract și de analiza situației tale financiare, motiv pentru care discuția cu banca trebuie începută înainte ca restanțele să se acumuleze.

Pentru creditele care intră în sfera OUG nr. 52/2016 privind creditele pentru bunuri imobile, articolul 48 enumeră mai multe soluții pentru consumatorii aflați în dificultate. Acestea includ amânarea totală sau parțială a ratei, prelungirea contractului, reeșalonarea și oferirea unei perioade fără plăți, ținând cont de capacitatea de rambursare a persoanei.

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Unde poți cere ajutor dacă negocierile nu duc la un acord

Centrul de Soluționare Alternativă a Litigiilor în domeniul Bancar poate facilita negocierea cu banca sau cu un IFN. Procedura este voluntară și gratuită pentru consumator, iar solicitarea trebuie susținută prin documente care arată dificultățile întâmpinate și schimbarea cerută.