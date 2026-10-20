Noul Guvern a primit votul Parlamentului. Ce urmează pentru români și ce decizii pot fi luate după cinci luni de blocaj

După vot, premierul și membrii Cabinetului urmează să depună jurământul la Palatul Cotroceni. Din acel moment, noul Guvern își poate exercita integral atribuțiile și poate adopta măsurile prevăzute în programul de guvernare.

Diferența este importantă deoarece un Executiv interimar are atribuții limitate. Revenirea la un Guvern cu puteri depline permite adoptarea unor politici noi și luarea unor decizii care nu puteau fi împinse înainte în aceeași manieră în perioada interimatului.

Ce se poate schimba concret pentru români

Una dintre primele mize va fi situația finanțelor publice. PSD a cerut un audit al acestora, care să arate câți bani sunt disponibili, ce facturi au rămas neachitate și ce investiții sunt blocate. Reducerea deficitului bugetar rămâne, de asemenea, o prioritate.

Pentru populație, una dintre cele mai importante promisiuni privește pensiile. Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat susținerea revenirii la indexarea pensiilor începând din 2027, potrivit legii. Totodată, a fost anunțată intenția eliminării CASS pentru mame și veterani, în condițiile care vor fi stabilite prin programul de guvernare.

Acestea sunt însă, în această etapă, obiective politice. Pentru ca ele să producă efecte în buzunarele oamenilor va fi nevoie de decizii concrete ale Guvernului, de identificarea surselor de finanțare și, acolo unde este necesar, de modificări legislative.

Investițiile și reforma administrației pot fi repornite

Un alt avantaj al încheierii interimatului este posibilitatea accelerării proiectelor și investițiilor care necesită decizii guvernamentale. Noul Executiv își propune să pună în mișcare producția și investițiile și să pregătească măsuri de sprijin pentru industrie, IMM-uri, capital românesc și tehnologie.

În același timp, reforma administrației publice revine pe agenda Guvernului. Reducerea risipei și controlul cheltuielilor sunt importante într-un moment în care România trebuie să reducă deficitul fără să blocheze investițiile sau serviciile publice.