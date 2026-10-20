Noul Guvern a primit votul Parlamentului. Ce urmează pentru români și ce decizii pot fi luate după cinci luni de blocaj
România are din nou un Guvern cu puteri depline, după o criză politică ce a durat cinci luni și jumătate. Cabinetul condus de Luca Niculescu a primit votul de învestitură al Parlamentului, cu 280 de voturi „pentru” și 58 „împotrivă”, peste pragul de 233 necesar. Instalarea noului Executiv înseamnă că pot fi reluate deciziile importante privind bugetul, pensiile, investițiile și reforma administrației.
Criza guvernamentală se încheie după 169 de zile
Guvernul prezentat de Luca Niculescu a obținut sprijinul Parlamentului după 169 de zile în care România nu a avut un Executiv cu puteri depline, cea mai lungă criză guvernamentală din țară după 1989. Toți miniștrii propuși primiseră anterior avize favorabile în comisiile de specialitate ale Parlamentului.
După vot, premierul și membrii Cabinetului urmează să depună jurământul la Palatul Cotroceni. Din acel moment, noul Guvern își poate exercita integral atribuțiile și poate adopta măsurile prevăzute în programul de guvernare.
Diferența este importantă deoarece un Executiv interimar are atribuții limitate. Revenirea la un Guvern cu puteri depline permite adoptarea unor politici noi și luarea unor decizii care nu puteau fi împinse înainte în aceeași manieră în perioada interimatului.
Ce se poate schimba concret pentru români
Una dintre primele mize va fi situația finanțelor publice. PSD a cerut un audit al acestora, care să arate câți bani sunt disponibili, ce facturi au rămas neachitate și ce investiții sunt blocate. Reducerea deficitului bugetar rămâne, de asemenea, o prioritate.
Pentru populație, una dintre cele mai importante promisiuni privește pensiile. Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat susținerea revenirii la indexarea pensiilor începând din 2027, potrivit legii. Totodată, a fost anunțată intenția eliminării CASS pentru mame și veterani, în condițiile care vor fi stabilite prin programul de guvernare.
Acestea sunt însă, în această etapă, obiective politice. Pentru ca ele să producă efecte în buzunarele oamenilor va fi nevoie de decizii concrete ale Guvernului, de identificarea surselor de finanțare și, acolo unde este necesar, de modificări legislative.
Investițiile și reforma administrației pot fi repornite
Un alt avantaj al încheierii interimatului este posibilitatea accelerării proiectelor și investițiilor care necesită decizii guvernamentale. Noul Executiv își propune să pună în mișcare producția și investițiile și să pregătească măsuri de sprijin pentru industrie, IMM-uri, capital românesc și tehnologie.
În același timp, reforma administrației publice revine pe agenda Guvernului. Reducerea risipei și controlul cheltuielilor sunt importante într-un moment în care România trebuie să reducă deficitul fără să blocheze investițiile sau serviciile publice.
Ilie Bolojan a susținut, înaintea votului, că PNL acordă un „vot de necesitate”, tocmai pentru încheierea crizei, avertizând asupra riscului ca serviciile publice să fie afectate de prelungirea blocajului. „Oamenii nu trebuie să sufere pentru iresponsabilitatea unor lideri politici”, a declarat acesta, cerând noului Executiv să mențină cheltuielile sub control, să promoveze investițiile și să facă statul mai eficient.
Luca Niculescu: „Votul de azi nu reprezintă un cec în alb”
Noul premier a subliniat în Parlament că este independent politic, dar că un Guvern nu poate funcționa fără sprijin parlamentar și dialog cu partidele.
„Independența politică nu înseamnă însă lipsă de autoritate, îmi asum responsabilitatea conducerii acestui Guvern”, a declarat Luca Niculescu.
Premierul a avertizat totodată că votul primit în Parlament nu este suficient pentru a câștiga încrederea populației.
„Încrederea societății e evident că se câștigă prin rezultate și votul de azi nu reprezintă un cec în alb, sunt foarte conștient de acest lucru”, a spus Niculescu.
Pentru cetățeni, schimbarea imediată nu va fi, așadar, o majorare automată a pensiei sau a salariului. Principalul efect al învestirii este că România are din nou un Guvern capabil să ia decizii cu puteri depline. Următorul test va fi transformarea promisiunilor privind pensiile, investițiile, deficitul și reforma statului în măsuri concrete.