Românii ar putea plăti taxe noi în 2027. Ce spune premierul despre creșterea pensiilor și eliminarea CASS

„În momentul de față, răspunsul este același, vedem cum stăm cu cifrele fiscal-bugetare până la finalul anului. Evident că nu este dorința nimănui de a introduce taxe noi și vom face tot ce putem pentru ca cei mai vulnerabili, în orice caz, să fie protejați”, a declarat premierul.

Pentru români, mesajul înseamnă că scenariul unor taxe sau impozite suplimentare nu poate fi eliminat în acest moment. Asta nu înseamnă că Guvernul a decis deja o majorare, ci că Executivul își păstrează această variantă dacă veniturile statului și reducerea cheltuielilor nu vor fi suficiente pentru respectarea țintei de deficit.

Premierul a explicat că România se află într-o poziție fiscală sensibilă și că evaluările agențiilor de rating sunt importante inclusiv pentru costurile la care statul se poate împrumuta.

„Deficitul este ceva în care trebuie să ne încadrăm, face parte din acordurile internaționale la care participăm, angajamentele pe care ni le-am asumat și știți cât de fragilă este linia pe care ne aflăm”, a explicat Luca Niculescu.

Pensiile ar trebui indexate în 2027, dar procentul nu este stabilit

Situația pensiilor este ceva mai clară în privința direcției, dar nu și a sumelor. În discursul din Parlament, Luca Niculescu a anunțat că pensiile vor fi indexate începând din 2027, însă în limitele permise de reducerea deficitului bugetar.

Asta înseamnă că pensionarii se pot aștepta la o majorare, însă procentul concret nu este deocamdată stabilit. Dimensiunea creșterii va depinde de banii disponibili în bugetul pentru anul viitor.

Premierul a anunțat totodată că pensionarii cu venituri mici, familiile cu venituri reduse și gospodăriile puternic afectate de costurile energiei ar urma să beneficieze de forme de sprijin țintit.

Cu alte cuvinte, Guvernul încearcă să împace două obiective dificil de realizat simultan: reducerea deficitului și creșterea sau protejarea veniturilor populației.

Ce se întâmplă cu CASS pentru pensiile de peste 3.000 de lei

Nici eliminarea contribuției de asigurări sociale de sănătate pentru pensiile care depășesc 3.000 de lei nu a primit deocamdată un răspuns definitiv.