Românii ar putea plăti taxe noi în 2027. Ce spune premierul despre creșterea pensiilor și eliminarea CASS
Noul Guvern își începe mandatul cu mai multe decizii importante care pot ajunge direct în buzunarele românilor. Premierul Luca Niculescu nu a exclus introducerea unor taxe noi, nu a anunțat încă procentul cu care ar urma să fie indexate pensiile și a evitat să confirme eliminarea CASS pentru pensiile de peste 3.000 de lei. Explicația este legată în primul rând de situația bugetului: Executivul vrea să vadă cu ce deficit încheie România anul înainte de a lua decizii care presupun cheltuieli suplimentare.
Taxele noi nu sunt excluse
Una dintre cele mai importante declarații pentru contribuabili a venit atunci când premierul a fost întrebat direct dacă poate garanta că nu vor fi introduse taxe noi. Luca Niculescu nu și-a asumat o asemenea promisiune.
„În momentul de față, răspunsul este același, vedem cum stăm cu cifrele fiscal-bugetare până la finalul anului. Evident că nu este dorința nimănui de a introduce taxe noi și vom face tot ce putem pentru ca cei mai vulnerabili, în orice caz, să fie protejați”, a declarat premierul.
Pentru români, mesajul înseamnă că scenariul unor taxe sau impozite suplimentare nu poate fi eliminat în acest moment. Asta nu înseamnă că Guvernul a decis deja o majorare, ci că Executivul își păstrează această variantă dacă veniturile statului și reducerea cheltuielilor nu vor fi suficiente pentru respectarea țintei de deficit.
Premierul a explicat că România se află într-o poziție fiscală sensibilă și că evaluările agențiilor de rating sunt importante inclusiv pentru costurile la care statul se poate împrumuta.
„Deficitul este ceva în care trebuie să ne încadrăm, face parte din acordurile internaționale la care participăm, angajamentele pe care ni le-am asumat și știți cât de fragilă este linia pe care ne aflăm”, a explicat Luca Niculescu.
Pensiile ar trebui indexate în 2027, dar procentul nu este stabilit
Situația pensiilor este ceva mai clară în privința direcției, dar nu și a sumelor. În discursul din Parlament, Luca Niculescu a anunțat că pensiile vor fi indexate începând din 2027, însă în limitele permise de reducerea deficitului bugetar.
Asta înseamnă că pensionarii se pot aștepta la o majorare, însă procentul concret nu este deocamdată stabilit. Dimensiunea creșterii va depinde de banii disponibili în bugetul pentru anul viitor.
Premierul a anunțat totodată că pensionarii cu venituri mici, familiile cu venituri reduse și gospodăriile puternic afectate de costurile energiei ar urma să beneficieze de forme de sprijin țintit.
Cu alte cuvinte, Guvernul încearcă să împace două obiective dificil de realizat simultan: reducerea deficitului și creșterea sau protejarea veniturilor populației.
Ce se întâmplă cu CASS pentru pensiile de peste 3.000 de lei
Nici eliminarea contribuției de asigurări sociale de sănătate pentru pensiile care depășesc 3.000 de lei nu a primit deocamdată un răspuns definitiv.
Întrebat despre eliminarea CASS, reducerea TVA și indexarea pensiilor, premierul a transmis că deciziile vor fi luate după analiza situației financiare și cu avizul Ministerului Finanțelor.
„Evident că toți ne dorim să trăim mai bine. Dar încă o dată vă invit să citiți programul de guvernare. Ce este acolo vom face”, a declarat Luca Niculescu.
Premierul a insistat că măsurile cu impact financiar nu vor fi stabilite prin declarații publice, ci prin acte adoptate de Guvern.
„Toate aceste decizii despre care vorbiți le vom lua nu prin declarații la televizor, le vom lua în ședințe de guvern cu avizul Ministerului Finanțelor și cu semnătura premierului, nu la TV.”
Pilonul II ar trebui să rămână neschimbat
O veste importantă pentru milioane de angajați vizează Pilonul II, unde o parte din contribuțiile pentru pensie sunt virate în conturi administrate privat. Astfel, premierul spune că, în principiu, sistemul nu ar trebui modificat.
„În mod normal, Pilonul II de pensii ar trebui să rămână așa cum este”, a declarat Luca Niculescu.
De asemenea, el a precizat însă că este încă prea devreme pentru un răspuns definitiv.
„Reforma Pilonului II de pensii nu este ceva de care ar trebui să ne atingem”, a mai spus premierul.
Pentru salariați, asta înseamnă că, în acest moment, nu există un anunț privind reducerea contribuțiilor virate către Pilonul II sau o schimbare majoră a funcționării sistemului.
Primele decizii importante vor depinde însă de închiderea bugetară a anului 2026. Abia după ce Guvernul va vedea cât a încasat statul, cât a cheltuit și ce spațiu există pentru reducerea deficitului se vor putea stabili mai clar nivelul indexării pensiilor și eventualele modificări fiscale pentru 2027.