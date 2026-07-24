Averea lui Radu Miruță, în cifre. Proprietăți, conturi consistente și cadouri de zeci de mii de euro pentru copii

Într-o postare publicată pe Facebook, Miruță afirmă că în ultimele zile au fost răspândite informații false despre costul concediului său și spune că a ales să prezinte documentele pentru a combate speculațiile.

„Minciuna şi dezinformarea sunt cel mai mare pericol al zilelor pe care le trăim, dar niciuna nu poate înlocui adevărul dovedit. Adevărul iese mereu la suprafaţă, oricât ar încerca ei să mintă. În ultimele zile, au apărut informaţii false potrivit cărora vacanţa mea cu familia ar fi costat 2.500-2.700 de euro pe noapte. Pentru că prefer faptele în locul speculaţiilor, public factura”, a transmis ministrul.

Acesta precizează că valoarea reală a sejurului este mult diferită de cea vehiculată în spațiul public.

„Nu 2.500 de euro pe noapte, cum intoxicau cei care probabil aşa merg cu banii din cutiile de pantofi, ori din portbagaje, ci 2.387 de euro pentru 3 persoane, 7 nopţi, toate mesele şi avion incluse”, a scris Radu Miruță.

Ministrul explică faptul că a făcut publică factura „din respect faţă de fiecare om de bun simţ care merge” în vacanţă „pe banii lui, în timp ce facturile de la zborurile Nordis nici acum nu-s clarificate”.

În același mesaj, Radu Miruță susține că este ținta unei campanii de denigrare de când a început să ia măsuri în domeniul pe care îl coordonează.

„De când tulbur apele celor mufaţi la banul public, rafale de minciuni şi acuzaţii false sunt constant generate şi rostogolite la adresa mea în cel mai josnic mod. Am o veste proastă pentru ei: abia m-am încălzit. Sunt convins că oamenii nu vor mai putea fi prostiţi prin articole mincinoase cât timp cei care văd un pericol în asta, combat periodic, propagă mai departe adevărul şi scade încrederea în cei care scriu minciuni”, afirmă ministrul interimar al Transporturilor.

În final, Miruță consideră că dezbaterea publică ar trebui să se concentreze asupra persoanelor care nu își pot justifica averile și cheltuielile, nu asupra celor care își pot demonstra proveniența banilor.

„Într-o societate normală, atenţia trebuie îndreptată spre cei care nu pot explica de unde provin banii lor, nu spre cei care îşi pot demonstra, cu facturi, fiecare cheltuială”, a mai transmis Radu Miruță.

ŞTIREA INIŢIALĂ:

Proprietăți, economii și investiții declarate de ministrul Radu Miruță

Potrivit celei mai recente declarații de avere, Radu Miruță, în vârstă de 40 de ani, deține o casă de 202 metri pătrați în Târgu Jiu, dobândită prin donație, precum și jumătate dintr-un alt imobil aflat în același oraș. În patrimoniul său mai figurează patru terenuri intravilane.