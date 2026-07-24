Averea lui Radu Miruță, în cifre. Proprietăți, conturi consistente și cadouri de zeci de mii de euro pentru copii
Ministrul interimar al Apărării și Transporturilor, Radu Miruță, revine în atenția publică din două motive diferite. Pe de o parte, cea mai recentă declarație de avere arată că deține proprietăți, economii de milioane de lei și valută, investiții și venituri consistente, iar copiii săi au primit cadouri de aproape 40.000 de euro din partea bunicilor. Pe de altă parte, în spațiul public au apărut imagini cu acesta aflat în concediu, într-un resort din Turcia, într-o perioadă în care Guvernul pregătește modificări importante privind salarizarea, iar la Ministerul Transporturilor continuă tensiunile generate de schimbarea conducerii TAROM.
- Răspunsul ministrului după apariția informațiilor despre vacanța din Turcia
- Proprietăți, economii și investiții declarate de ministrul Radu Miruță
- Cadourile primite de copii apar din nou în declarația de avere
- Imagini din vacanță în Turcia, într-o perioadă tensionată
- Tensiuni la TAROM după schimbarea conducerii
Răspunsul ministrului după apariția informațiilor despre vacanța din Turcia
Update vineri, 24 iulie 2026, ora 11:00. Ministrul interimar al Transporturilor, Radu Miruță, respinge informațiile apărute în spațiul public potrivit cărora vacanța petrecută alături de familie într-un resort din Turcia ar fi costat între 2.500 și 2.700 de euro pe noapte. Pentru a-și susține afirmațiile, acesta a publicat factura sejurului și susține că suma reală achitată a fost de 2.387 de euro pentru trei persoane, pentru șapte nopți, cu transportul aerian și toate mesele incluse.
Într-o postare publicată pe Facebook, Miruță afirmă că în ultimele zile au fost răspândite informații false despre costul concediului său și spune că a ales să prezinte documentele pentru a combate speculațiile.
„Minciuna şi dezinformarea sunt cel mai mare pericol al zilelor pe care le trăim, dar niciuna nu poate înlocui adevărul dovedit. Adevărul iese mereu la suprafaţă, oricât ar încerca ei să mintă. În ultimele zile, au apărut informaţii false potrivit cărora vacanţa mea cu familia ar fi costat 2.500-2.700 de euro pe noapte. Pentru că prefer faptele în locul speculaţiilor, public factura”, a transmis ministrul.
Acesta precizează că valoarea reală a sejurului este mult diferită de cea vehiculată în spațiul public.
„Nu 2.500 de euro pe noapte, cum intoxicau cei care probabil aşa merg cu banii din cutiile de pantofi, ori din portbagaje, ci 2.387 de euro pentru 3 persoane, 7 nopţi, toate mesele şi avion incluse”, a scris Radu Miruță.
Ministrul explică faptul că a făcut publică factura „din respect faţă de fiecare om de bun simţ care merge” în vacanţă „pe banii lui, în timp ce facturile de la zborurile Nordis nici acum nu-s clarificate”.
În același mesaj, Radu Miruță susține că este ținta unei campanii de denigrare de când a început să ia măsuri în domeniul pe care îl coordonează.
„De când tulbur apele celor mufaţi la banul public, rafale de minciuni şi acuzaţii false sunt constant generate şi rostogolite la adresa mea în cel mai josnic mod. Am o veste proastă pentru ei: abia m-am încălzit. Sunt convins că oamenii nu vor mai putea fi prostiţi prin articole mincinoase cât timp cei care văd un pericol în asta, combat periodic, propagă mai departe adevărul şi scade încrederea în cei care scriu minciuni”, afirmă ministrul interimar al Transporturilor.
În final, Miruță consideră că dezbaterea publică ar trebui să se concentreze asupra persoanelor care nu își pot justifica averile și cheltuielile, nu asupra celor care își pot demonstra proveniența banilor.
„Într-o societate normală, atenţia trebuie îndreptată spre cei care nu pot explica de unde provin banii lor, nu spre cei care îşi pot demonstra, cu facturi, fiecare cheltuială”, a mai transmis Radu Miruță.
ŞTIREA INIŢIALĂ:
Proprietăți, economii și investiții declarate de ministrul Radu Miruță
Potrivit celei mai recente declarații de avere, Radu Miruță, în vârstă de 40 de ani, deține o casă de 202 metri pătrați în Târgu Jiu, dobândită prin donație, precum și jumătate dintr-un alt imobil aflat în același oraș. În patrimoniul său mai figurează patru terenuri intravilane.
La capitolul bunuri mobile, ministrul a declarat un BMW X5, un Volkswagen T-Roc și o motocicletă. Cea mai consistentă parte a averii este reprezentată însă de disponibilitățile financiare. În conturile bancare, Miruță a declarat peste 1,7 milioane de lei, 100.000 de euro și 150.000 de dolari. Totodată, acesta deține acțiuni la Hidroelectrica în valoare de aproximativ 35.000 de lei și a acordat un împrumut de 1.500 de euro unei persoane fizice. Declarația nu cuprinde datorii sau credite.
În ceea ce privește veniturile realizate în anul precedent, ministrul a încasat aproape 135.000 de lei din indemnizația de deputat. Soția sa, Elena Andreea Miruță, medic oftalmolog la Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu, a obținut un venit anual apropiat.
Pe lângă acestea, Radu Miruță a declarat aproximativ 80.000 de lei proveniți din chirii și 190.000 de lei reprezentând restituirea contribuției la campania electorală pentru USR.
Cadourile primite de copii apar din nou în declarația de avere
Un element care atrage atenția în documentele oficiale îl reprezintă sumele trecute la capitolul bunurilor deținute de copiii ministrului. Conform declarației de avere, fiecare dintre cei doi copii ai familiei Miruță a primit câte 93.050 de lei din partea bunicilor paterni, ceea ce înseamnă aproape 40.000 de euro în total. În plus, copiii au obținut și aproape 20.000 de lei din dobânzi bancare.
Nu este primul an în care astfel de cadouri sunt menționate în declarația de avere. Și în documentul depus anterior apăreau sume primite de copii de la bunici, însă acestea erau considerabil mai mici, respectiv 3.900 de lei și 1.258 de lei.
Radu Miruță provine din județul Gorj și este fiul fostului președinte al Tribunalului Gorj, Gheorghe Miruță. Spre deosebire de tatăl său, nu a urmat o carieră în magistratură, alegând domeniul ingineriei. După absolvirea Facultății de Electronică din București și obținerea doctoratului în telecomunicații, a lucrat ca inginer software în Belgia și Polonia și a fost asistent universitar la Universitatea Politehnica din București. În 2020 a intrat în Parlament din partea USR, iar din iunie 2025 face parte din Guvern.
Imagini din vacanță în Turcia, într-o perioadă tensionată
În paralel cu discuțiile privind averea ministrului, în spațiul public au apărut imagini difuzate de Antena 3 CNN în care Radu Miruță apare pe o plajă din Turcia, unde și-ar petrece concediul împreună cu familia, într-un resort de cinci stele.
Fotografiile au fost făcute publice într-un moment sensibil atât pentru scena politică, cât și pentru Ministerul Transporturilor, instituție al cărei portofoliu este asigurat interimar de Miruță.
În aceeași perioadă, Guvernul pregătește dezbaterea proiectului privind legea salarizării, iar în Parlament urmează votul asupra unor măsuri care vizează reducerea unor venituri din sectorul public.
Tensiuni la TAROM după schimbarea conducerii
Vacanța ministrului coincide și cu un conflict apărut la TAROM, după schimbarea conducerii companiei. Bogdan Costaș, cel care conducea interimar operatorul aerian, a fost înlocuit, iar Consiliul de Administrație l-a desemnat director general provizoriu pe Cristian Anghel, fost director de operațiuni la sol.
Radu Miruță a susținut că fosta conducere i-a solicitat aprobarea unui buget construit pe estimări pe care chiar compania le considera nerealiste și că au existat întârzieri în relația cu Comisia Europeană privind modificarea planului de restructurare.
De cealaltă parte, Bogdan Costaș a transmis că refuzase deja un nou mandat înainte ca revocarea să fie anunțată oficial și a afirmat că direcția propusă pentru companie ar fi putut conduce TAROM către insolvență sau chiar faliment.
Conflictul dintre fostul director și conducerea ministerului se desfășoară într-un moment dificil pentru compania aeriană, care continuă procesul de restructurare și încearcă să reducă pierderile financiare acumulate în ultimii ani.