„Tarot”, horrorul de pe Netflix care transformă cărțile de ghicit într-un motiv de coșmar. Ideea e mai bună decât filmul
Un pachet de tarot găsit într-un loc nepotrivit, câțiva prieteni care ignoră toate semnele că ar trebui să se oprească și un blestem care începe să-i urmărească unul câte unul. „Tarot” are o premisă care ar putea susține un horror destul de bun. Cărțile nu mai sunt simple instrumente pentru interpretarea viitorului, ci devin sentințe, iar fiecare personaj ajunge să se confrunte cu o versiune monstruoasă a propriei cărți. Din păcate, filmul nu reușește să valorifice prea mult această idee.
Disponibil pe Netflix, „Tarot” a fost lansat în cinematografe în 2024 și este regizat de Spenser Cohen și Anna Halberg. Filmul are aproximativ 92 de minute și îi are în distribuție pe Harriet Slater, Adain Bradley, Avantika, Jacob Batalon, Humberly González, Wolfgang Novogratz și Larsen Thompson. Povestea pornește de la romanul „Horrorscope”, scris de Nicholas Adams, și urmărește un grup de tineri care descoperă un pachet vechi de cărți de tarot într-o casă închiriată pentru o petrecere.
Problema este că, după ce folosesc pachetul pentru a-și citi viitorul, prietenii încep să moară în împrejurări care reproduc imaginile și simbolurile cărților trase. Ceea ce părea o distracție devine o cursă contra cronometru, iar grupul încearcă să afle cum poate opri blestemul.
Cărțile de tarot sunt partea cea mai interesantă a filmului
Trebuie recunoscut că ideea are potențial. Fiecare carte din tarot are o simbolistică proprie, iar transformarea acestor imagini în personaje horror oferă suficient material pentru scene memorabile. Moartea nu vine la întâmplare, ci pare să fie anunțată de o carte care descrie destinul fiecărei victime.
Filmul folosește arcanele majore, printre care Magicianul, Marea Preoteasă, Împărăteasa, Împăratul, Îndrăgostiții, Carul, Forța și Spânzuratul. Fiecare dintre ele devine sursa unui monstru sau a unei situații mortale. Conceptul putea fi exploatat mult mai creativ, mai ales că imaginile și semnificațiile cărților oferă posibilități vizuale interesante.
Mi-ar fi plăcut ca producția să insiste mai mult asupra simbolurilor și să construiască un univers horror pornind de la ele. În schimb, unele dintre apariții par concepute în primul rând pentru a produce o sperietură rapidă. Există câteva creaturi interesante ca design, dar nu toate secvențele reușesc să creeze tensiunea pe care o promite premisa.
Un grup de prieteni care face exact greșelile la care te aștepți
Personajele sunt interpretate de o distribuție tânără, iar Harriet Slater o joacă pe Haley, una dintre protagoniste. Alături de ea se află Paxton, interpretat de Jacob Batalon, Astrid, jucată de Avantika, și ceilalți prieteni care ajung să fie prinși în blestem.
Filmul folosește o formulă cunoscută în horror: un grup de tineri, o experiență aparent inofensivă care declanșează ceva supranatural și o serie de decizii neinspirate care agravează situația. Nu este obligatoriu ca un horror să reinventeze genul, dar personajele ar trebui să aibă suficientă personalitate încât spectatorul să fie interesat de soarta lor.
În „Tarot”, mi-a fost greu să mă atașez de grup sau să simt că relațiile dintre personaje au o miză reală. Investigația blestemului este mai degrabă un pretext pentru următoarea confruntare cu o creatură, iar unele reacții sunt atât de previzibile încât devine ușor să anticipezi ce urmează.
Sperieturi, monștri și prea puțină tensiune
„Tarot” încearcă să combine horrorul supranatural cu secvențe construite în jurul aparițiilor bruște și al imaginilor macabre. Unele dintre creaturi au un aspect reușit, iar legătura lor cu arcanele majore reprezintă cel mai bun element vizual al filmului. Totuși, designul unui monstru nu este suficient pentru a susține o scenă de groază.
Multe momente se bazează pe mecanismul clasic al sperieturii bruște: liniște, o apariție neașteptată și un sunet puternic. Funcționează punctual, dar repetarea aceleiași formule reduce efectul. În loc să construiască o atmosferă care să te facă să te temi de ceea ce nu vezi, filmul preferă să arate rapid amenințarea.
Nici misterul nu este suficient de complicat pentru a compensa lipsa de tensiune. Personajele caută explicații, descoperă reguli și încearcă să găsească o soluție, dar povestea nu reușește să transforme această investigație într-un element cu adevărat captivant. Cele 92 de minute trec relativ repede, însă nu lasă impresia unei povești dezvoltate până la capăt.
Merită văzut „Tarot” pe Netflix?
Nu aș spune că „Tarot” este un dezastru cinematografic. Are o premisă interesantă, câteva creaturi reușite și momente care pot funcționa dacă nu există așteptări foarte mari. Este un horror accesibil, ușor de urmărit și potrivit pentru o seară în care nu cauți neapărat o poveste complexă.
Dar tocmai ideea de la care pornește face ca rezultatul să fie mai dezamăgitor. Cărțile de tarot puteau deveni baza unui horror mult mai inventiv, cu simboluri exploatate inteligent, personaje mai bine dezvoltate și morți construite în jurul unor temeri specifice. În schimb, filmul ajunge să semene cu multe alte producții în care un grup de prieteni declanșează un blestem și încearcă să supraviețuiască.