Problema este că, după ce folosesc pachetul pentru a-și citi viitorul, prietenii încep să moară în împrejurări care reproduc imaginile și simbolurile cărților trase. Ceea ce părea o distracție devine o cursă contra cronometru, iar grupul încearcă să afle cum poate opri blestemul.

Cărțile de tarot sunt partea cea mai interesantă a filmului

Trebuie recunoscut că ideea are potențial. Fiecare carte din tarot are o simbolistică proprie, iar transformarea acestor imagini în personaje horror oferă suficient material pentru scene memorabile. Moartea nu vine la întâmplare, ci pare să fie anunțată de o carte care descrie destinul fiecărei victime.

Filmul folosește arcanele majore, printre care Magicianul, Marea Preoteasă, Împărăteasa, Împăratul, Îndrăgostiții, Carul, Forța și Spânzuratul. Fiecare dintre ele devine sursa unui monstru sau a unei situații mortale. Conceptul putea fi exploatat mult mai creativ, mai ales că imaginile și semnificațiile cărților oferă posibilități vizuale interesante.

Mi-ar fi plăcut ca producția să insiste mai mult asupra simbolurilor și să construiască un univers horror pornind de la ele. În schimb, unele dintre apariții par concepute în primul rând pentru a produce o sperietură rapidă. Există câteva creaturi interesante ca design, dar nu toate secvențele reușesc să creeze tensiunea pe care o promite premisa.

Un grup de prieteni care face exact greșelile la care te aștepți

Personajele sunt interpretate de o distribuție tânără, iar Harriet Slater o joacă pe Haley, una dintre protagoniste. Alături de ea se află Paxton, interpretat de Jacob Batalon, Astrid, jucată de Avantika, și ceilalți prieteni care ajung să fie prinși în blestem.

Filmul folosește o formulă cunoscută în horror: un grup de tineri, o experiență aparent inofensivă care declanșează ceva supranatural și o serie de decizii neinspirate care agravează situația. Nu este obligatoriu ca un horror să reinventeze genul, dar personajele ar trebui să aibă suficientă personalitate încât spectatorul să fie interesat de soarta lor.

În „Tarot”, mi-a fost greu să mă atașez de grup sau să simt că relațiile dintre personaje au o miză reală. Investigația blestemului este mai degrabă un pretext pentru următoarea confruntare cu o creatură, iar unele reacții sunt atât de previzibile încât devine ușor să anticipezi ce urmează.