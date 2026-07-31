Țările din Europa care au devenit cele mai dorite destinații de vacanță în 2026. Interes record din Japonia pentru aceste destinații

În primele trei luni din 2026, Europa a primit peste 130 de milioane de turiști internaționali, cu 4% mai mult decât în aceeași perioadă a anului trecut.

Ce destinații sunt cele mai populare

Spania rămâne cea mai căutată și cea mai rezervată destinație turistică din Europa, însă raportul arată că Cehia este țara cu cea mai rapidă creștere a rezervărilor dintre principalele piețe europene.

Rezervările pentru Cehia au crescut cu 18% față de anul trecut, fiind urmată de Islanda, cu un avans de 11%. Totodată, Islanda și Danemarca se numără printre destinațiile care înregistrează cele mai mari creșteri în topul celor mai rezervate 30 de destinații europene.

Autorii raportului spun că turiștii sunt tot mai interesați de city break-uri cu puternică încărcătură culturală și de vacanțe în mijlocul naturii, în special în nordul și centrul Europei. Tendința arată o diversificare a preferințelor și o orientare către experiențe diferite față de destinațiile clasice de vacanță.

Ce țări stârnesc cel mai mare interes online

Din punctul de vedere al căutărilor pe internet, Uzbekistanul și Tadjikistanul au înregistrat cea mai spectaculoasă evoluție, cu o creștere de 64% a interesului utilizatorilor.

Creșteri importante au fost observate și pentru:

Elveția (+36%);

Suedia (+36%);

Danemarca (+34%);

Irlanda (+33%);

Belgia (+32%);

Norvegia (+31%).

Aceste cifre arată că tot mai mulți turiști caută destinații mai puțin aglomerate și experiențe autentice.