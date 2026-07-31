Țările din Europa care au devenit cele mai dorite destinații de vacanță în 2026. Interes record din Japonia pentru aceste destinații
Europa își păstrează statutul de cea mai importantă destinație turistică la nivel mondial, în ciuda provocărilor cu care se confruntă industria călătoriilor, precum scumpirea combustibilului pentru avioane și creșterea costurilor de transport. Un nou raport realizat de Amadeus Travel Intelligence și UN Tourism arată că interesul pentru vacanțele în Europa continuă să crească, iar unele destinații atrag tot mai mulți turiști.
Potrivit studiului Travel Insights 2026: Focus on Europe, traficul aerian de pasageri a crescut cu 2,3%, iar gradul de ocupare al hotelurilor a urcat cu 2% în perioada mai 2025 – aprilie 2026, comparativ cu anul precedent.
În primele trei luni din 2026, Europa a primit peste 130 de milioane de turiști internaționali, cu 4% mai mult decât în aceeași perioadă a anului trecut.
Ce destinații sunt cele mai populare
Spania rămâne cea mai căutată și cea mai rezervată destinație turistică din Europa, însă raportul arată că Cehia este țara cu cea mai rapidă creștere a rezervărilor dintre principalele piețe europene.
Rezervările pentru Cehia au crescut cu 18% față de anul trecut, fiind urmată de Islanda, cu un avans de 11%. Totodată, Islanda și Danemarca se numără printre destinațiile care înregistrează cele mai mari creșteri în topul celor mai rezervate 30 de destinații europene.
Autorii raportului spun că turiștii sunt tot mai interesați de city break-uri cu puternică încărcătură culturală și de vacanțe în mijlocul naturii, în special în nordul și centrul Europei. Tendința arată o diversificare a preferințelor și o orientare către experiențe diferite față de destinațiile clasice de vacanță.
Ce țări stârnesc cel mai mare interes online
Din punctul de vedere al căutărilor pe internet, Uzbekistanul și Tadjikistanul au înregistrat cea mai spectaculoasă evoluție, cu o creștere de 64% a interesului utilizatorilor.
Creșteri importante au fost observate și pentru:
- Elveția (+36%);
- Suedia (+36%);
- Danemarca (+34%);
- Irlanda (+33%);
- Belgia (+32%);
- Norvegia (+31%).
Aceste cifre arată că tot mai mulți turiști caută destinații mai puțin aglomerate și experiențe autentice.
De unde vin cei mai mulți turiști
Raportul evidențiază și o schimbare a piețelor care alimentează turismul european.
Cea mai mare creștere a interesului pentru călătoriile în Europa vine din Japonia. Numărul căutărilor realizate de turiștii japonezi a crescut cu 62%, iar rezervările efective au urcat cu 19%, cea mai mare creștere dintre toate piețele analizate.
Pe următoarele locuri se află turiștii din Danemarca, cu o creștere de 11% a rezervărilor, și cei din Egipt, cu un avans de 8%.
Sudul Europei continuă să atragă milioane de turiști
Regiunea sudică și mediteraneană a Europei rămâne principalul punct de atracție în sezonul estival. În lunile iulie și august sunt estimate aproape 70 de milioane de locuri disponibile în cursele aeriene către această zonă.
În ultimul an au fost lansate aproximativ 1.100 de rute aeriene noi, cele mai multe având plecări din Germania, Franța, Italia și Spania. Printre noile conexiuni se numără zboruri între Slovacia și Spania, Etiopia și Portugalia, precum și China și Grecia.
Turiștii își rezervă vacanțele din timp
Datele analizate arată că peste jumătate dintre turiștii care aleg sudul Europei își rezervă vacanțele cu cel puțin o lună înainte de plecare.
Aproximativ 26% dintre rezervări sunt făcute cu două până la șase luni în avans. Totuși, cererea pentru vacanțele de ultim moment rămâne ridicată: aproape 29% dintre călătorii își rezervă sejurul cu una până la 14 zile înainte de plecare.
Potrivit autorilor raportului, această tendință oferă operatorilor din turism posibilitatea de a lansa promoții rapide și pachete speciale dedicate celor care decid spontan să plece în vacanță.
Cine călătorește cel mai mult în Europa
Contrar percepției că tinerii sunt cei mai activi turiști, raportul arată că persoanele cu vârste între 46 și 65 de ani generează aproximativ 30% din cererea turistică la nivel european, reprezentând cea mai numeroasă categorie de călători.
Această categorie preferă experiențele autentice, descoperirea patrimoniului cultural, vacanțele axate pe relaxare și servicii premium, ceea ce o transformă într-un segment extrem de important pentru industria turismului european.