Țara din Europa care folosește inteligența artificială pentru turism. Andros AI devine primul ghid virtual creat pentru o destinație grecească

Andros AI transformă o insulă istorică într-o destinație inteligentă

Andros nu este o insulă grecească obișnuită. Situată în nordul arhipelagului Cicladelor, este cunoscută pentru tradiția sa maritimă, arhitectura neoclasică și peisajele diferite față de imaginea clasică a Greciei cu clădiri albe și terenuri aride.

Capitala insulei, Chora, este dominată de vile neoclasice construite în perioada în care Andros a cunoscut o dezvoltare economică puternică datorită industriei navale. Casele elegante, cu fațade simetrice, balcoane din marmură și detalii sculptate, reflectă perioada în care familii importante de armatori au contribuit la dezvoltarea comunității.

Printre numele care au influențat puternic identitatea insulei se află familiile Goulandris și Embirikos. Contribuțiile acestora au modelat imaginea actuală a orașului, inclusiv prin investiții în infrastructură și clădiri publice.

Arhitectul și cercetătorul Nikos Vasilopoulos explică faptul că influența neoclasică a ajuns pe Andros spre finalul secolului al XIX-lea, când proprietarii de nave au început să aducă modele arhitecturale inspirate din orașe precum Atena, Pireu sau Syros.

În acest context istoric apare Andros AI, un instrument care încearcă să conecteze patrimoniul insulei cu tehnologia modernă. Vizitatorii pot întreba sistemul despre clădirile istorice, trasee, locuri de vizitat sau detalii practice pentru vacanță.

Cum funcționează ghidul AI care vrea să schimbe experiența turiștilor

Andros AI funcționează asemenea unui chatbot inteligent. Utilizatorii pot pune întrebări înainte de călătorie sau chiar în timpul vizitei, iar sistemul oferă răspunsuri și recomandări legate de insulă.

Potrivit lui Ioannis Pitakidis, fondatorul platformei andros-guide.gr și al companiei Hype², ideea este ca turiștii să aibă acces rapid la informații verificate fără să fie nevoiți să caute prin mai multe surse.