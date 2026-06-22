Țara din Europa care folosește inteligența artificială pentru turism. Andros AI devine primul ghid virtual creat pentru o destinație grecească
Insula Andros din Grecia testează o nouă etapă a turismului digital: un ghid bazat pe inteligență artificială care poate răspunde instant la întrebările vizitatorilor. Andros AI este primul asistent virtual creat special pentru o destinație turistică grecească și promite să schimbe modul în care oamenii descoperă locurile, istoria și atracțiile unei insule.
În loc ca turiștii să caute informații pe zeci de site-uri, să trimită emailuri sau să apeleze agenții locale, aceștia pot interacționa direct cu un serviciu de tip chat. Sistemul oferă informații despre obiective turistice, cazare, plaje, transport, restaurante și experiențe disponibile pe insulă, scrie Euronews.com.
Andros AI transformă o insulă istorică într-o destinație inteligentă
Andros nu este o insulă grecească obișnuită. Situată în nordul arhipelagului Cicladelor, este cunoscută pentru tradiția sa maritimă, arhitectura neoclasică și peisajele diferite față de imaginea clasică a Greciei cu clădiri albe și terenuri aride.
Capitala insulei, Chora, este dominată de vile neoclasice construite în perioada în care Andros a cunoscut o dezvoltare economică puternică datorită industriei navale. Casele elegante, cu fațade simetrice, balcoane din marmură și detalii sculptate, reflectă perioada în care familii importante de armatori au contribuit la dezvoltarea comunității.
Printre numele care au influențat puternic identitatea insulei se află familiile Goulandris și Embirikos. Contribuțiile acestora au modelat imaginea actuală a orașului, inclusiv prin investiții în infrastructură și clădiri publice.
Arhitectul și cercetătorul Nikos Vasilopoulos explică faptul că influența neoclasică a ajuns pe Andros spre finalul secolului al XIX-lea, când proprietarii de nave au început să aducă modele arhitecturale inspirate din orașe precum Atena, Pireu sau Syros.
În acest context istoric apare Andros AI, un instrument care încearcă să conecteze patrimoniul insulei cu tehnologia modernă. Vizitatorii pot întreba sistemul despre clădirile istorice, trasee, locuri de vizitat sau detalii practice pentru vacanță.
Cum funcționează ghidul AI care vrea să schimbe experiența turiștilor
Andros AI funcționează asemenea unui chatbot inteligent. Utilizatorii pot pune întrebări înainte de călătorie sau chiar în timpul vizitei, iar sistemul oferă răspunsuri și recomandări legate de insulă.
Potrivit lui Ioannis Pitakidis, fondatorul platformei andros-guide.gr și al companiei Hype², ideea este ca turiștii să aibă acces rapid la informații verificate fără să fie nevoiți să caute prin mai multe surse.
Sistemul poate oferi sugestii despre locuri de cazare, obiective, plaje, restaurante și activități disponibile. Practic, insula încearcă să creeze un punct unic de informare digitală pentru vizitatori.
Inițiativa face parte dintr-o tendință mai largă în industria turismului. Tot mai multe destinații caută soluții bazate pe inteligență artificială pentru a personaliza experiențele turiștilor și pentru a reduce timpul petrecut căutând informații.
Grecia, una dintre cele mai vizitate țări turistice din Europa, este un teren ideal pentru astfel de experimente. Cu milioane de vizitatori anual și sute de insule cu povești, tradiții și atracții diferite, tehnologia poate deveni un instrument important pentru promovarea și organizarea călătoriilor.
Andros AI ar putea fi doar începutul. Pe măsură ce inteligența artificială devine mai prezentă în viața de zi cu zi, ghizii digitali ar putea deveni o parte normală a vacanțelor, oferind recomandări adaptate fiecărui turist.
În loc să înlocuiască experiența umană, astfel de sisteme încearcă să o completeze. Un turist poate descoperi mai ușor istoria unei clădiri, poate găsi un traseu mai puțin cunoscut sau poate primi informații locale într-un mod rapid.