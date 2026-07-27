China lansează un nou AI și Silicon Valley intră iar în panică: Kimi reaprinde războiul cu OpenAI

Kimi a readus frica de DeepSeek

Moonshot AI a atras atenția printr-un model disponibil în regim open-weight. Dezvoltatorii pot descărca parametrii acestuia. Îl pot analiza și adapta. Această abordare diferă de sistemele închise oferite prin servicii online de OpenAI și Anthropic.

Primele demonstrații au provocat reacții puternice. Unii utilizatori au arătat că Kimi poate recrea rapid interfața vizuală a macOS. Rezultatul arăta impresionant. Nu era însă un sistem de operare funcțional. Era doar o reproducere grafică realizată cu ajutorul codului generat de AI.

Astfel de demonstrații pot exagera capacitățile reale ale unui model. Un rezultat spectaculos distribuit pe rețelele sociale nu dovedește că AI-ul poate înlocui un produs complex. Totuși, viteza și costurile reduse sunt suficiente pentru a pune presiune pe rivalii americani.

Cel mai nou model AI gratuit din China a devenit rapid un subiect politic. Performanța sa nu este singura miză. Faptul că tehnologia poate fi rulată și modificată de alte companii amenință avantajul comercial al marilor laboratoare din SUA.

Securitate reală sau protejarea marilor companii

OpenAI și Anthropic ar fi discutat cu autoritățile americane despre riscurile modelelor chinezești deschise. Printre îngrijorări se numără securitatea datelor. Apar și întrebări privind eventualele influențe politice sau filtre favorabile Beijingului.

Riscurile nu trebuie ignorate. Un model poate conține vulnerabilități. Poate produce conținut periculos. Poate avea limitări ascunse. Totuși, un sistem open-weight instalat pe serverele unei companii americane nu trimite automat datele utilizatorilor în China.

Disputa are și o latură economică. Interzicerea modelelor chinezești ar reduce opțiunile companiilor. Le-ar putea obliga să folosească produse americane mai scumpe. OpenAI și Anthropic ar avea astfel mai puțini concurenți.