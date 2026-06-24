Subiecte Matematică Evaluarea Națională 2026. Cercul, paralelogramul și prisma dreaptă, printre cerințele primite. Când va fi publicat baremul oficial
Evaluarea Națională 2026 continuă miercuri, 24 iunie, cu proba scrisă la Matematică. Peste 148.000 de absolvenți ai clasei a VIII-a sunt așteptați în centrele de examen din întreaga țară pentru cea de-a doua probă a examenului.
Examenul a început la ora 9:00, iar elevii au la dispoziție 120 de minute pentru rezolvarea subiectelor, după completarea datelor de identificare. Potrivit calendarului oficial, după proba de Matematică urmează testarea la Limba și literatura maternă, programată pe 26 iunie.
Subiectele Matematică Evaluarea Națională 2026
La proba de Matematică de la Evaluarea Națională 2026, elevii au avut de rezolvat exerciții care au inclus, la partea de geometrie, noțiuni legate de cerc, paralelogram și prismă dreaptă.
Primele două subiecte au fost alcătuite din câte șase itemi obiectivi, cu răspuns de tip grilă. Fiecare cerință a fost notată cu câte 5 puncte. În schimb, la subiectul al III-lea, candidații au trebuit să redacteze rezolvările complete, fără variante de răspuns prestabilite.
Una dintre problemele de la ultimul subiect a avut în centru achiziționarea unei mingi de către un grup de copii. Cerința a fost formulată astfel:
„Mai mulți copii doresc să cumpere împreună o minge. Dacă fiecare copil contribuie cu câte 18 lei, mai sunt necesari 30 de lei.
(2p) a) Este posibil ca mingea să coste 153 de lei? Justifică răspunsul dat.
(3p) b) Dacă fiecare copil contribuie cu câte 24 de lei, atunci sunt în plus 12 lei. Determină cât costă mingea.”
Mai jos pot fi consultate subiectele primite de elevi la proba de Matematică din cadrul Evaluării Naționale 2026.
Când va fi publicat baremul la Matematică
Ministerul Educației publică în fiecare zi de examen subiectele și baremele oficiale de corectare după încheierea probei scrise.
Conform informațiilor comunicate pentru Evaluarea Națională 2026, subiectele și baremul de corectare pentru proba la Matematică vor fi disponibile în cursul după-amiezii, în jurul orei 15:00, pe platforma dedicată examenelor naționale. Același program a fost respectat și la proba de Limba și literatura română, desfășurată pe 22 iunie.
După publicarea documentelor oficiale, elevii își vor putea verifica răspunsurile și își vor putea calcula un punctaj estimativ înainte de afișarea rezultatelor.
Cum sunt structurate subiectele la Matematică
Potrivit modelelor publicate de Ministerul Educației, proba de Matematică include exerciții și probleme din algebra și geometria studiate în gimnaziu. Candidații trebuie să rezolve atât cerințe de tip grilă, cât și probleme care necesită prezentarea completă a rezolvării.
La această probă sunt permise marcajele pe figurile geometrice și realizarea desenelor cu creionul sau cu pixul albastru, conform procedurii ofic
Când se afișează rezultatele
Primele rezultate ale Evaluării Naționale 2026 vor fi publicate pe 1 iulie, până la ora 12:00. În aceeași zi începe și etapa de vizualizare a lucrărilor și de depunere a contestațiilor.
Rezultatele finale, după soluționarea contestațiilor, vor fi afișate pe 8 iulie.
Articolul va fi actualizat imediat ce Ministerul Educației va publica baremul oficial de corectare pentru proba de Matematică de la Evaluarea Națională 2026.