Subiecte Matematică Evaluarea Națională 2026. Cercul, paralelogramul și prisma dreaptă, printre cerințele primite. Când va fi publicat baremul oficial

Subiectele Matematică Evaluarea Națională 2026

La proba de Matematică de la Evaluarea Națională 2026, elevii au avut de rezolvat exerciții care au inclus, la partea de geometrie, noțiuni legate de cerc, paralelogram și prismă dreaptă.

Primele două subiecte au fost alcătuite din câte șase itemi obiectivi, cu răspuns de tip grilă. Fiecare cerință a fost notată cu câte 5 puncte. În schimb, la subiectul al III-lea, candidații au trebuit să redacteze rezolvările complete, fără variante de răspuns prestabilite.

Una dintre problemele de la ultimul subiect a avut în centru achiziționarea unei mingi de către un grup de copii. Cerința a fost formulată astfel:

„Mai mulți copii doresc să cumpere împreună o minge. Dacă fiecare copil contribuie cu câte 18 lei, mai sunt necesari 30 de lei.

(2p) a) Este posibil ca mingea să coste 153 de lei? Justifică răspunsul dat.

(3p) b) Dacă fiecare copil contribuie cu câte 24 de lei, atunci sunt în plus 12 lei. Determină cât costă mingea.”

Mai jos pot fi consultate subiectele primite de elevi la proba de Matematică din cadrul Evaluării Naționale 2026.