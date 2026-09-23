Studenți din nouă țări au venit la Cluj să caute soluții pentru piața mașinilor electrice și folosirea AI în investiții

Șase ore pentru o afacere adaptată mașinilor electrice

Primul studiu de caz a venit de la Autonet România. Participanții trebuiau să propună un nou model de afaceri care să răspundă evoluției pieței locale a autovehiculelor electrice. Timpul de lucru a fost limitat la șase ore.

Tema privește o schimbare care contează și pentru șoferi. O mașină electrică are nevoie de servicii și de oameni pregătiți să o întrețină, iar dezvoltarea pieței presupune adaptarea afacerilor care susțin utilizarea automobilelor. Pentru studenți, provocarea a fost să privească această transformare din perspectiva unei companii.

Contextul local explică relevanța exercițiului. În analiza despre evoluția mașinilor electrice în România, am prezentat cele 5.522 de autoturisme complet electrice înmatriculate în primul semestru din 2026. Creșterea față de aceeași perioadă din 2025 era de 72,5%, însă segmentul reprezenta încă aproximativ 8,5% din piața automobilelor noi.

Inteligența artificială, pusă la lucru într-un caz despre investiții

A doua provocare a fost propusă de BT Asset Management. Echipele au avut 14 ore pentru a elabora soluții de extindere a portofoliului de produse, valorificând digitalizarea și inteligența artificială.

Folosirea AI în serviciile financiare are deja exemple apropiate de public. Unul este asistentul AIR introdus de Revolut, care poate ajuta utilizatorii să urmărească cheltuieli și informații despre investiții. Acesta oferă context pentru direcția industriei, fără să reprezinte o soluție prezentată în concursul de la Cluj.

Comunicatul nu detaliază propunerile echipelor și nici nu anunță implementarea lor de către cele două companii. Deocamdată, vorbim despre strategii dezvoltate într-o competiție academică, nu despre produse financiare sau servicii auto deja disponibile clienților.

Finaliștii și-au susținut ideile în fața unor profesioniști și reprezentanți ai companiilor implicate. Prima poziție a revenit echipei Asper School of Business din Canada, urmată de Wilfrid Laurier University, tot din Canada, și Thammasat University din Thailanda.