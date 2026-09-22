Când începe facultatea în 2026. Calendarul cursurilor și vacanțelor pentru studenți în anul universitar 2026-2027

Primele cursuri încep pe 28 septembrie la mai multe universități

Printre instituțiile care încep anul universitar pe 28 septembrie 2026 se numără Universitatea Națională de Știință și Tehnologie POLITEHNICA București, Academia de Studii Economice din București, Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, Universitatea de Vest din Timișoara și Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași.

La POLITEHNICA București, primul semestru se desfășoară până pe 18 decembrie, după care studenții intră în vacanța de iarnă, programată până pe 10 ianuarie 2027. Cursurile sunt reluate pe 11 ianuarie, iar sesiunea începe în 23 ianuarie. Semestrul al doilea este programat să înceapă la 1 martie.

Și la ASE activitatea didactică începe pe 28 septembrie. Calendarul diferă însă în funcție de nivelul studiilor și forma de învățământ, existând structuri separate pentru licență, masterat și doctorat.

La Universitatea Babeș-Bolyai, cursurile încep tot pe 28 septembrie, iar vacanța de Crăciun este programată între 21 decembrie 2026 și 2 ianuarie 2027. Prima sesiune de examene are loc între 18 ianuarie și 7 februarie, iar semestrul al doilea începe pe 22 februarie.

Universitatea de Vest din Timișoara începe activitatea didactică pe 28 septembrie, după săptămâna de inițiere destinată studenților. Vacanța de iarnă începe pe 19 decembrie, iar semestrul al doilea debutează la 1 martie 2027.

La Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, prima zi de cursuri este, de asemenea, 28 septembrie. După sesiunea din ianuarie-februarie, semestrul al doilea începe mai devreme decât la multe dintre celelalte instituții, pe 15 februarie 2027.

Unde începe facultatea pe 1 octombrie

Pentru studenții Universității din București, cursurile de licență și masterat încep pe 1 octombrie 2026. Activitatea didactică din primul semestru continuă până pe 23 decembrie, iar vacanța de iarnă este programată între 24 decembrie și 10 ianuarie.