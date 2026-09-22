Când începe facultatea în 2026. Calendarul cursurilor și vacanțelor pentru studenți în anul universitar 2026-2027
Studenții din România se pregătesc pentru începutul unui nou an universitar, însă prima zi de cursuri nu este aceeași peste tot. În anul universitar 2026-2027, unele universități deschid cursurile încă din 28 septembrie, în timp ce altele au stabilit revenirea în amfiteatre pentru 1 octombrie sau chiar 5 octombrie.
Diferențe există și în ceea ce privește vacanțele, sesiunile de examene și începutul celui de-al doilea semestru. În plus, facultățile pot avea calendare proprii, iar anii terminali, programele de medicină sau studiile doctorale urmează, în anumite cazuri, structuri diferite.
Primele cursuri încep pe 28 septembrie la mai multe universități
Printre instituțiile care încep anul universitar pe 28 septembrie 2026 se numără Universitatea Națională de Știință și Tehnologie POLITEHNICA București, Academia de Studii Economice din București, Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, Universitatea de Vest din Timișoara și Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași.
La POLITEHNICA București, primul semestru se desfășoară până pe 18 decembrie, după care studenții intră în vacanța de iarnă, programată până pe 10 ianuarie 2027. Cursurile sunt reluate pe 11 ianuarie, iar sesiunea începe în 23 ianuarie. Semestrul al doilea este programat să înceapă la 1 martie.
Și la ASE activitatea didactică începe pe 28 septembrie. Calendarul diferă însă în funcție de nivelul studiilor și forma de învățământ, existând structuri separate pentru licență, masterat și doctorat.
La Universitatea Babeș-Bolyai, cursurile încep tot pe 28 septembrie, iar vacanța de Crăciun este programată între 21 decembrie 2026 și 2 ianuarie 2027. Prima sesiune de examene are loc între 18 ianuarie și 7 februarie, iar semestrul al doilea începe pe 22 februarie.
Universitatea de Vest din Timișoara începe activitatea didactică pe 28 septembrie, după săptămâna de inițiere destinată studenților. Vacanța de iarnă începe pe 19 decembrie, iar semestrul al doilea debutează la 1 martie 2027.
La Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, prima zi de cursuri este, de asemenea, 28 septembrie. După sesiunea din ianuarie-februarie, semestrul al doilea începe mai devreme decât la multe dintre celelalte instituții, pe 15 februarie 2027.
Unde începe facultatea pe 1 octombrie
Pentru studenții Universității din București, cursurile de licență și masterat încep pe 1 octombrie 2026. Activitatea didactică din primul semestru continuă până pe 23 decembrie, iar vacanța de iarnă este programată între 24 decembrie și 10 ianuarie.
Studenții revin la facultate pe 11 ianuarie, iar sesiunea de examene este stabilită între 25 ianuarie și 14 februarie. Semestrul al doilea începe pe 22 februarie, iar sesiunea de vară este programată între 7 și 27 iunie 2027.
Tot pe 1 octombrie începe anul universitar la Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București. Aici, vacanța de iarnă este ceva mai lungă, până pe 17 ianuarie 2027. Semestrul al doilea începe pe 1 martie, iar vacanța de Paște este prevăzută între 1 și 9 mai.
Universitatea Transilvania din Brașov a stabilit, de asemenea, începutul cursurilor pentru 1 octombrie. Vacanța de iarnă se desfășoară între 24 decembrie și 10 ianuarie, iar semestrul al doilea începe pe 22 februarie. Facultatea de Medicină are însă o structură diferită.
Pe 1 octombrie revin la cursuri și studenții Universității din Oradea. După primul semestru și sesiunea de examene, aceștia au o vacanță intersemestrială între 15 și 21 februarie, urmată de o perioadă destinată restanțelor și măririlor de note. Semestrul al doilea începe pe 1 martie.
Universitatea „Ovidius” din Constanța are, la rândul său, stabilit debutul activității didactice pentru 1 octombrie 2026. Calendarul poate varia însă pentru anumite programe și pentru studenții din anii terminali.
Studenții de la UMF „Carol Davila” încep pe 5 octombrie
Unul dintre cele mai târzii începuturi ale anului universitar dintre instituțiile prezentate este la Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București. Pentru programele de licență și masterat organizate în sistem liniar, activitatea didactică începe pe 5 octombrie 2026.
Primul semestru se încheie pe 18 decembrie, iar vacanța de iarnă este programată între 21 decembrie și 3 ianuarie. Cursurile se reiau pe 4 ianuarie, iar sesiunea de examene începe pe 25 ianuarie și continuă până pe 21 februarie.
După o săptămână de vacanță intersemestrială, semestrul al doilea începe pe 1 martie. Vacanța de Paște este stabilită între 30 aprilie și 9 mai, iar sesiunea de vară se desfășoară între 12 iunie și 11 iulie 2027. Pentru anumite programe medicale și pentru anii terminali există calendare distincte.
Calendarul trebuie verificat și la nivelul facultății
Structura anului universitar 2026-2027 nu trebuie privită ca un calendar unic pentru toți studenții. Chiar în interiorul aceleiași universități pot exista diferențe între facultăți, specializări, ani de studiu sau forme de învățământ.
Situația este relevantă mai ales pentru studenții din anii terminali, pentru care sunt stabilite separat perioadele de pregătire și susținere a examenelor de licență, diplomă sau disertație. Programele doctorale și anumite specializări din domeniul medical pot avea, de asemenea, calendare proprii.
Din acest motiv, studenții ar trebui să verifice structura publicată de propria universitate și de facultatea la care sunt înscriși înainte de a-și planifica vacanțele sau revenirea în orașul universitar.