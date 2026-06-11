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AUTO

Stațiile „publice” de încărcare care îți pot strica ziua: un șofer de electrică a primit o factură de peste 615 euro la o stație de încărcare EV

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Stațiile „publice” de încărcare care îți pot strica ziua: un șofer de electrică a primit o factură de peste 615 euro la o stație de încărcare EV
Nu toate stațiile de încărcare de pe hartă sunt publice / foto: Playtech

Pentru un șofer aflat la început de drum cu o mașină electrică, aplicațiile de încărcare par soluția simplă. Deschizi harta, vezi stațiile din apropiere, alegi una „publică” și mergi acolo. În realitate, lucrurile pot fi mult mai complicate. Unele stații listate ca publice se află la dealeri auto, în parcări cu acces limitat, în spatele unor porți închise sau în locații unde prețurile pot fi complet surprinzătoare.

Electrek atrage atenția asupra unei probleme tot mai vizibile în SUA și Canada: aproximativ 23% dintre încărcătoarele rapide DC listate public ar fi găzduite de dealeri auto. Teoretic, acestea apar în aplicații ca opțiuni pentru orice șofer. Practic, accesul poate depinde de programul dealerului, de prioritățile service-ului, de mașinile din stoc, de bariere sau de reguli afișate local care descurajează utilizarea publică.

Pentru piața românească, subiectul este foarte relevant. Șoferii de electrice depind enorm de predictibilitate. Dacă o stație apare în aplicație, dar la fața locului nu poate fi folosită, este ocupată de mașini ale dealerului sau are un tarif greu de anticipat, experiența nu afectează doar acea oprire. Îți poate schimba percepția despre mașina electrică în general.

Încărcarea publică trebuie să fie publică în realitate

Problema principală este diferența dintre listare și experiență. O stație poate apărea pe hartă, dar dacă accesul este limitat la orele de program, dacă poarta este închisă seara sau dacă personalul descurajează utilizarea de către șoferi care nu sunt clienți ai dealerului, termenul „public” devine discutabil. Pentru cineva aflat în tranzit, o astfel de surpriză poate însemna timp pierdut, stres și autonomie consumată inutil.

Un caz semnalat de Steve Birkett, de la Plug & Play EV, a vizat un dealer Hyundai din Union, New Jersey, unde tariful indicat a ajuns la 15 dolari pe kWh. Convertit, înseamnă aproximativ 13,8 euro pe kWh, o valoare absurdă față de costurile obișnuite ale încărcării. La un asemenea tarif, încărcarea unei baterii medii poate costa cât un plin generos de combustibil sau chiar mai mult.

Nu este singurul exemplu. Un utilizator Reddit a povestit că a ajuns la o factură de 671,60 dolari la o stație MES din Sycamore, Illinois. Convertit, vorbim despre peste 615 euro. Problema a fost agravată de faptul că aplicația nu afișa prețul actualizat în momentul încărcării. Pentru un șofer nou de electrică, o asemenea experiență poate fi suficientă ca să nu mai aibă încredere în infrastructura publică.

Spre deosebire de benzinării, unde prețul carburantului este afișat vizibil înainte să alimentezi, stațiile EV nu sunt întotdeauna obligate să comunice la fel de clar tariful înainte de conectare. În multe piețe, șoferul află prețul din aplicație, din interfața stației sau chiar după ce a început sesiunea. Lipsa de transparență creează loc pentru abuzuri, confuzie și neîncredere.

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Regulile clare pot deveni la fel de importante ca numărul de stații

Industria a numărat ani întregi câte încărcătoare instalează, dar experiența reală contează mai mult decât totalul de pe hârtie. O stație indisponibilă, blocată, încuiată sau exagerat de scumpă nu ajută șoferul, chiar dacă apare într-o statistică frumoasă. Pentru electrificare, calitatea infrastructurii este la fel de importantă ca densitatea ei.

Electrek propune câteva principii simple pentru stațiile publice care primesc bani publici sau stimulente. Accesul ar trebui să fie neîngrădit cel puțin 16 ore pe zi, cu prioritate pentru public, nu pentru mașinile din stocul dealerului. Prețurile ar trebui afișate clar, vizibil, într-un mod comparabil cu benzinăriile. Adaosurile ar trebui plafonate raportat la costul real al energiei, iar programele de finanțare ar trebui să poată recupera banii dacă operatorii nu respectă regulile.

Aceste idei sunt relevante și pentru Europa. Pe măsură ce numărul de electrice crește, șoferii nu vor mai accepta infrastructură „aproape publică”. O stație bună trebuie să fie accesibilă, funcțională, previzibilă și transparentă. Altfel, fiecare experiență proastă devine muniție pentru cei care spun că mașinile electrice sunt prea complicate.

În România, unde rețeaua de încărcare a crescut vizibil, următoarea etapă ar trebui să fie calitatea serviciului. Șoferii au nevoie să știe nu doar unde este stația, ci dacă funcționează, cât costă, dacă este disponibilă noaptea, dacă poate fi folosită fără aplicații obscure și dacă nu este blocată de alte mașini. Încrederea se construiește prin experiențe repetate fără surprize.

Încărcarea publică nu poate fi tratată ca un bonus opțional atunci când mașinile electrice devin tot mai numeroase. Este echivalentul infrastructurii de alimentare pentru noua generație de transport. Iar dacă o stație este promovată ca publică, trebuie să fie publică în sens real, nu doar într-o aplicație. Altfel, problema nu este doar a șoferului păcălit, ci a întregii piețe EV.

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