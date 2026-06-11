Stațiile „publice” de încărcare care îți pot strica ziua: un șofer de electrică a primit o factură de peste 615 euro la o stație de încărcare EV

Pentru piața românească, subiectul este foarte relevant. Șoferii de electrice depind enorm de predictibilitate. Dacă o stație apare în aplicație, dar la fața locului nu poate fi folosită, este ocupată de mașini ale dealerului sau are un tarif greu de anticipat, experiența nu afectează doar acea oprire. Îți poate schimba percepția despre mașina electrică în general.

Încărcarea publică trebuie să fie publică în realitate

Problema principală este diferența dintre listare și experiență. O stație poate apărea pe hartă, dar dacă accesul este limitat la orele de program, dacă poarta este închisă seara sau dacă personalul descurajează utilizarea de către șoferi care nu sunt clienți ai dealerului, termenul „public” devine discutabil. Pentru cineva aflat în tranzit, o astfel de surpriză poate însemna timp pierdut, stres și autonomie consumată inutil.

Un caz semnalat de Steve Birkett, de la Plug & Play EV, a vizat un dealer Hyundai din Union, New Jersey, unde tariful indicat a ajuns la 15 dolari pe kWh. Convertit, înseamnă aproximativ 13,8 euro pe kWh, o valoare absurdă față de costurile obișnuite ale încărcării. La un asemenea tarif, încărcarea unei baterii medii poate costa cât un plin generos de combustibil sau chiar mai mult.

Nu este singurul exemplu. Un utilizator Reddit a povestit că a ajuns la o factură de 671,60 dolari la o stație MES din Sycamore, Illinois. Convertit, vorbim despre peste 615 euro. Problema a fost agravată de faptul că aplicația nu afișa prețul actualizat în momentul încărcării. Pentru un șofer nou de electrică, o asemenea experiență poate fi suficientă ca să nu mai aibă încredere în infrastructura publică.

Spre deosebire de benzinării, unde prețul carburantului este afișat vizibil înainte să alimentezi, stațiile EV nu sunt întotdeauna obligate să comunice la fel de clar tariful înainte de conectare. În multe piețe, șoferul află prețul din aplicație, din interfața stației sau chiar după ce a început sesiunea. Lipsa de transparență creează loc pentru abuzuri, confuzie și neîncredere.

Regulile clare pot deveni la fel de importante ca numărul de stații

Industria a numărat ani întregi câte încărcătoare instalează, dar experiența reală contează mai mult decât totalul de pe hârtie. O stație indisponibilă, blocată, încuiată sau exagerat de scumpă nu ajută șoferul, chiar dacă apare într-o statistică frumoasă. Pentru electrificare, calitatea infrastructurii este la fel de importantă ca densitatea ei.

Electrek propune câteva principii simple pentru stațiile publice care primesc bani publici sau stimulente. Accesul ar trebui să fie neîngrădit cel puțin 16 ore pe zi, cu prioritate pentru public, nu pentru mașinile din stocul dealerului. Prețurile ar trebui afișate clar, vizibil, într-un mod comparabil cu benzinăriile. Adaosurile ar trebui plafonate raportat la costul real al energiei, iar programele de finanțare ar trebui să poată recupera banii dacă operatorii nu respectă regulile.