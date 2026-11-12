„Stăpânul inelelor” revine pe marile ecrane. Filmările pentru „The Hunt for Gollum” s-au încheiat oficial, cu Andy Serkis, Elijah Wood și Ian McKellen. Când apare filmul

Pământul de Mijloc este tot mai aproape de o nouă aventură cinematografică. La peste două decenii de la trilogia „Stăpânul inelelor”, care a transformat universul lui J.R.R. Tolkien într-un fenomen mondial, un nou film se pregătește să readucă pe marile ecrane unele dintre cele mai îndrăgite personaje ale francizei. „The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum” a încheiat oficial filmările, iar regizorul și protagonistul Andy Serkis a confirmat că producția a intrat într-o nouă etapă.

Potrivit publicației Polygon și informațiilor relatate de Meristation, Andy Serkis a anunțat vestea în cadrul emisiunii „The Morning Mosh Pit”, descriind experiența drept o călătorie extraordinară. Filmul este programat să ajungă în cinematografe pe 17 decembrie 2027, cu o distribuție care combină actori din trilogia originală cu nume noi de la Hollywood.

Andy Serkis revine în rolul Gollum, dar de această dată este și regizor

Pentru Andy Serkis, „The Hunt for Gollum” reprezintă o întoarcere la personajul care i-a schimbat cariera. Actorul britanic a devenit celebru datorită interpretării lui Gollum, realizată prin tehnologia motion capture în filmele regizate de Peter Jackson.

De această dată, Serkis nu se limitează la interpretarea personajului, ci se ocupă și de regia filmului, o responsabilitate importantă pentru un proiect atât de așteptat.

În interviul acordat emisiunii „The Morning Mosh Pit”, actorul a confirmat că filmările principale s-au încheiat în Noua Zeelandă și a explicat că nu dorește să dezvăluie prea multe despre poveste, deoarece promovarea filmului va reprezenta una dintre principalele sale preocupări în 2027.

Serkis a descris revenirea la Gollum drept o experiență specială, subliniind complexitatea unuia dintre cele mai fascinante personaje create de Tolkien. Gollum este o ființă măcinată de obsesia pentru Inelul Suprem, dar și de conflictul dintre personalitatea sa inițială, Sméagol, și identitatea întunecată pe care a căpătat-o ulterior.

Filmul îl readuce pe Serkis alături de Peter Jackson, care participă la proiect în calitate de producător, împreună cu Fran Walsh și Philippa Boyens, membre importante ale echipei creative din spatele trilogiilor originale.

Jamie Dornan îl înlocuiește pe Viggo Mortensen în rolul lui Aragorn

Una dintre cele mai importante schimbări din distribuție îl privește pe Aragorn, personajul interpretat memorabil de Viggo Mortensen în trilogia originală.

În „The Hunt for Gollum”, rolul va fi preluat de Jamie Dornan, actor cunoscut pentru seria „Fifty Shades of Grey” și pentru interpretarea sa din thrillerul „The Fall”.

Dornan a declarat pentru Variety că și-a încheiat propriile filmări cu aproximativ trei săptămâni înainte de anunțul lui Serkis.

Actorul a recunoscut că preluarea unui personaj atât de iubit reprezintă o responsabilitate uriașă. Într-un alt interviu, el a mărturisit că a plâns atunci când a aflat că fusese distribuit în rolul lui Aragorn.

Alegerea sa a fost anunțată oficial la CinemaCon 2026, după cum a relatat Playtech, și a provocat deja numeroase discuții în rândul fanilor, pentru care imaginea personajului rămâne puternic asociată cu Viggo Mortensen.

Noua poveste va prezenta o etapă anterioară din viața lui Aragorn, când acesta era cunoscut sub numele de Strider și înainte să își asume pe deplin destinul de rege.

Elijah Wood, Ian McKellen și Kate Winslet, într-o distribuție spectaculoasă

Filmul nu înseamnă doar revenirea lui Gollum. Elijah Wood își reia rolul lui Frodo Baggins, iar Ian McKellen revine în pielea vrăjitorului Gandalf, două dintre cele mai importante personaje ale trilogiei originale.

Și Lee Pace se întoarce în universul cinematografic al lui Tolkien, în rolul regelui elf Thranduil, pe care l-a interpretat în filmele „The Hobbit”.

Distribuția include și câteva nume noi. Kate Winslet o interpretează pe Marigol, Leo Woodall joacă rolul lui Halvard, iar Anya Taylor-Joy va apărea în rolul lui Seren.

Prezența acestor actori sugerează că producția nu se va limita la reintroducerea personajelor cunoscute, ci va explora și povești care nu au fost prezentate până acum în adaptările cinematografice.

De altfel, interesul pentru universul Tolkien rămâne ridicat. Așa cum Playtech a relatat anterior, trilogia originală „Stăpânul inelelor” a revenit în cinematografe cu ocazia aniversării de 25 de ani, demonstrând că filmele lui Peter Jackson continuă să atragă publicul.

Despre ce este „The Hunt for Gollum” și când va apărea în cinematografe

Acțiunea noului film se desfășoară înaintea evenimentelor principale din „The Fellowship of the Ring” și urmărește încercarea lui Gandalf de a afla ce știe Gollum despre Inelul Suprem.

Temându-se că informațiile deținute de acesta ar putea ajunge la Sauron, vrăjitorul îi încredințează lui Aragorn misiunea de a-l găsi și captura pe Gollum.

Povestea va explora astfel o perioadă importantă din istoria Pământului de Mijloc, care nu a primit până acum o adaptare cinematografică amplă.

Încheierea filmărilor nu înseamnă însă că pelicula este gata. Urmează procesul de postproducție, care va include montajul, realizarea efectelor vizuale și animația digitală necesară pentru readucerea lui Gollum pe ecran.

Având în vedere rolul central al personajului, tehnologia motion capture și efectele digitale vor reprezenta componente esențiale ale producției.

„The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum” va avea premiera pe 17 decembrie 2027, la timp pentru sezonul cinematografic de sărbători, o perioadă asociată deja cu marile lansări ale francizei.

Pentru fanii „Stăpânul inelelor”, filmul reprezintă ocazia de a descoperi un capitol mai puțin explorat din universul Tolkien, dar și de a revedea personaje care au făcut istorie în cinematografie. Rămâne de văzut dacă Andy Serkis va reuși să recreeze magia trilogiei originale, fără să se bazeze exclusiv pe nostalgia publicului.