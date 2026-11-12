Ultima ora
Lista orașelor care ar putea deveni comune după reorganizarea României. Sinaia, Predeal și Eforie, printre localitățile vizate. Ce se întâmplă cu locuitorii
TEHNOLOGIE, ȘTIINȚĂ & DIGITAL

Primul efect după demisia șefului Nvidia, Jensen Huang, în urma scandalului de spionaj. Ce se întâmplă cu gigantul tech

Primul efect după demisia șefului Nvidia, Jensen Huang, în urma scandalului de spionaj. Ce se întâmplă cu gigantul tech
Imagine reprezentativă de ilustrație. (Foto: Profimedia)
Cristian Cojocaru
de Cristian Cojocaru
Google Urmărește pe Google

Acțiunile Nvidia au continuat să scadă după demisia lui Jensen Huang. Înaintea deschiderii bursei americane de joi, pierderile depășeau 10%, relatează Reuters.

După 33 de ani la conducere, fondatorul Nvidia pleacă în plin scandal legat de relațiile sale personale și de suspiciunile că ar fi fost ținta unei operațiuni de spionaj. Huang a renunțat, cu efect imediat, la toate cele trei funcții pe care le ocupa: director general, președinte al companiei și membru al consiliului de administrație.

Acțiunile erau deja sub presiune înaintea demisiei

Scăderea începuse încă de miercuri seară. Reuters relata că acțiunile pierduseră peste 8% în tranzacțiile de după închiderea bursei, când au apărut informații că administratorii discutau înlăturarea lui Huang. Confirmarea demisiei a adâncit pierderile.

Procentul de peste 10% se referă la tranzacțiile premergătoare ședinței obișnuite, nu la rezultatul final al zilei. Cotația se poate modifica după deschiderea pieței și pe parcursul ședinței.

Din perspectiva investitorilor, problema depășește înlocuirea unui director. Michael Feldman, administrator de portofoliu la ClearBridge Investments, a explicat pentru Reuters că riscul principal privește coordonarea operațiunilor complexe ale Nvidia. Planurile tehnologice sunt cunoscute pentru următorii ani, dar Huang avea un rol central în punerea lor în practică.

Jensen Huang

Jensen Huang.

Cine preia conducerea și ce urmează pentru companie

Nvidia a numit-o director general interimar pe Colette Kress, care lucrează în companie din 2013 și își păstrează funcția de director financiar. Consiliul caută un succesor permanent, atât din interior, cât și din afara companiei. Harvey C. Jones devine președintele consiliului de administrație.

Noua conducere susține că activitatea, angajamentele față de clienți și planurile de dezvoltare a produselor vor continua fără întreruperi. Este mesajul transmis investitorilor după plecarea omului care a condus compania de la înființare.

Demisia vine după relatările despre legătura lui Huang cu Alice Huang, suspectată de serviciile americane de spionaj pentru China. Beijingul a respins acuzațiile. Nvidia a deschis o investigație independentă și a precizat, la anunțarea acesteia, că nu avea motive să creadă că secretele companiei ori informații relevante pentru securitatea națională fuseseră compromise. Pentru verificări, administratorii independenți l-au angajat pe fostul procuror federal Joon H. Kim și firma de avocatură Wachtell, Lipton, Rosen & Katz.

Compania păstrează calendarul anunțat pentru rezultatele trimestriale: acestea vor fi prezentate pe 17 noiembrie, urmate de o discuție cu investitorii. Va fi una dintre primele ocazii în care noua conducere va explica public situația afacerii după plecarea fondatorului.

Germania vrea să îl detroneze pe Elon Musk în cursa spațială. Compania europeană care amenință supremația SpaceX: „Am putea fi mai avansați decât ei”
Revista presei
Femeia.ro
Cristina Bâtlan s-a căsătorit! Cum arată cea mai discretă mireasă din showbizz-ul românesc FOTO
Hit.ro
Funcția Adobe care șterge obiectele nedorite din videoclipuri și reconstruiește automat fundalul
Romania TV
Noi imagini FABULOASE cu casa de la Viscri a Danei Rogoz. Locuința e aproape gata. Cum arată în acest moment. E ceva unic printre vedetele din România / GALERIE FOTO
Hope.ro
Povestea unui castel din Banat, readusă în atenția publicului prin munca unui preot din sat
Adevarul
NASA caută candidați care să locuiască și să muncească pe Lună. Ce salariu oferă și ce condiții trebuie să îndeplinească cei interesați
Playsport.ro
Chivu, artist al revenirilor de la 0-2. A reușit o nouă minune cu Inter, de data aceasta cu...
Caloria.ro
Alimentele congelate sunt la fel de sănătoase ca cele proaspete? Ce se întâmplă, de fapt, cu vitaminele și nutrienții. Giurescu Ioana Bianca, nutriționist: „Momentul congelării poate face o diferență importantă” EXCLUSIV
Zooland.ro
Davey, câinele salvator care a ajutat la găsirea supraviețuitorilor în cutremure din trei țări, a murit la câteva luni după pensionare