Primul efect după demisia șefului Nvidia, Jensen Huang, în urma scandalului de spionaj. Ce se întâmplă cu gigantul tech

Acțiunile erau deja sub presiune înaintea demisiei

Scăderea începuse încă de miercuri seară. Reuters relata că acțiunile pierduseră peste 8% în tranzacțiile de după închiderea bursei, când au apărut informații că administratorii discutau înlăturarea lui Huang. Confirmarea demisiei a adâncit pierderile.

Procentul de peste 10% se referă la tranzacțiile premergătoare ședinței obișnuite, nu la rezultatul final al zilei. Cotația se poate modifica după deschiderea pieței și pe parcursul ședinței.

Din perspectiva investitorilor, problema depășește înlocuirea unui director. Michael Feldman, administrator de portofoliu la ClearBridge Investments, a explicat pentru Reuters că riscul principal privește coordonarea operațiunilor complexe ale Nvidia. Planurile tehnologice sunt cunoscute pentru următorii ani, dar Huang avea un rol central în punerea lor în practică.

Cine preia conducerea și ce urmează pentru companie

Nvidia a numit-o director general interimar pe Colette Kress, care lucrează în companie din 2013 și își păstrează funcția de director financiar. Consiliul caută un succesor permanent, atât din interior, cât și din afara companiei. Harvey C. Jones devine președintele consiliului de administrație.

Noua conducere susține că activitatea, angajamentele față de clienți și planurile de dezvoltare a produselor vor continua fără întreruperi. Este mesajul transmis investitorilor după plecarea omului care a condus compania de la înființare.

Demisia vine după relatările despre legătura lui Huang cu Alice Huang, suspectată de serviciile americane de spionaj pentru China. Beijingul a respins acuzațiile. Nvidia a deschis o investigație independentă și a precizat, la anunțarea acesteia, că nu avea motive să creadă că secretele companiei ori informații relevante pentru securitatea națională fuseseră compromise. Pentru verificări, administratorii independenți l-au angajat pe fostul procuror federal Joon H. Kim și firma de avocatură Wachtell, Lipton, Rosen & Katz.

Compania păstrează calendarul anunțat pentru rezultatele trimestriale: acestea vor fi prezentate pe 17 noiembrie, urmate de o discuție cu investitorii. Va fi una dintre primele ocazii în care noua conducere va explica public situația afacerii după plecarea fondatorului.