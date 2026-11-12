Copiii care nu mai merg singuri la școală sau în parc. De ce părinții de astăzi sunt mai protectori decât generațiile anterioare

Un raport publicat în 2015 de Policy Studies Institute compară inclusiv cercetări realizate în Anglia și Germania în 1990 și 2010. În grupurile studiate de copii cu vârste între 7 și 11 ani, proporția celor care aveau voie să se întoarcă singuri de la școală a scăzut de la 35% la 25% în Anglia și de la 91% la 76% în Germania.

Diferențele dintre cele două țări erau mari chiar și în același an. Așadar, experiența unei generații depinde și de locul în care a crescut, de organizarea cartierului și de regulile familiei.

Pentru România, aceste procente nu pot fi folosite ca măsură a schimbării. Comparația dintre copilăria anilor ’90 și cea actuală trebuie făcută fără presupunerea că toți copiii de atunci aveau aceeași libertate.

De ce părinții aleg să îi însoțească

Traficul apare constant printre motivele pentru care părinții limitează deplasările independente. Viteza mașinilor, traversările și posibilitatea de a ajunge în siguranță la destinație cântăresc în decizia familiei.

Raportul internațional identifică și alți factori, printre care apropierea școlii sau a locurilor de joacă, accesul familiei la mașină, relațiile din comunitate și teama de persoane necunoscute. Contează inclusiv presiunea socială resimțită de un părinte care se teme că va fi considerat iresponsabil dacă își lasă copilul singur.

Un studiu australian publicat în revista Health & Place a analizat legătura dintre teama părinților de străini, percepția asupra comunității și libertatea de deplasare a copiilor. Cercetarea arată că această decizie implică și încrederea adulților în mediul din jurul casei.

Dacă te întrebi când poți face acest pas, evaluarea începe cu traseul concret. Un drum scurt, cunoscut și cu traversări sigure pune alte probleme decât deplasarea prin intersecții aglomerate sau prin zone fără trotuar.