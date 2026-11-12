Uniunea Europeană vrea să schimbe regulile de pe internet: ce nu vor mai putea face jocurile și rețelele sociale

Proiectul nu a devenit încă lege. Acesta trebuie să treacă prin procedurile de aprobare din Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene, iar prevederile sale pot fi modificate pe parcurs.

Loot box-urile și mecanicile de joc care încurajează cheltuielile, în atenția UE

Una dintre cele mai importante direcții ale Digital Fairness Act vizează mecanicile din jocurile video care pot determina oamenii să cheltuiască sume tot mai mari. Comisia Europeană propune restricții pentru practicile comerciale considerate incorecte, inclusiv pentru funcțiile care seamănă cu jocurile de noroc sau încurajează achizițiile repetate.

În această categorie intră loot box-urile, monedele virtuale și mecanicile de tip pay-to-win sau pay-to-progress. Acestea pot oferi avantaje în joc în schimbul unor plăți sau pot încuraja achiziționarea unor obiecte virtuale fără ca jucătorul să știe întotdeauna cât valorează, în bani reali, fiecare tranzacție.

Proiectul prevede în special interzicerea funcțiilor de tip gambling și a mecanicilor care încurajează cheltuielile excesive în cazul minorilor. Regulile ar putea afecta și modul în care sunt prezentate microtranzacțiile și monedele virtuale în jocuri.

Propunerea a atras deja critici din partea industriei de gaming. Organizații precum European Games Developer Federation și Video Games Europe consideră că restricțiile privind monedele virtuale, loot box-urile și microtranzacțiile pentru minori sunt disproporționate și dificil de aplicat. Reprezentanții industriei au avertizat că unele dintre măsurile propuse ar putea crea probleme pentru dezvoltatorii de jocuri.

Scroll infinit, redare automată și chatboturi AI, vizate de noile reguli

Digital Fairness Act urmărește să limiteze și funcțiile de design care îi determină pe oameni să rămână conectați mai mult decât intenționau. Printre exemplele menționate se numără derularea infinită a paginilor, redarea automată a videoclipurilor și notificările insistente care îi îndeamnă pe oameni să revină în aplicații.

Conform proiectului, consumatorii ar trebui să aibă posibilitatea de a dezactiva astfel de funcții. Măsurile nu se limitează la rețelele sociale și platformele video, ci includ și chatboturile conversaționale generale și companionii AI.