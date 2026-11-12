Uniunea Europeană vrea să schimbe regulile de pe internet: ce nu vor mai putea face jocurile și rețelele sociale
Uniunea Europeană propune reguli mai stricte pentru jocurile video, rețelele sociale și platformele de comerț online. Un nou proiect legislativ, numit Digital Fairness Act (DFA), urmărește să limiteze practicile prin care companiile îi determină pe oameni să petreacă mai mult timp pe internet sau să cheltuiască mai mulți bani decât și-ar fi dorit. Printre măsurile avute în vedere se numără restricții pentru loot box-uri, funcții de tip pay-to-win, publicitatea făcută de influenceri și sistemele de design care încurajează utilizarea compulsivă a aplicațiilor.
Propunerea a fost publicată de Comisia Europeană pe 11 noiembrie 2026 și face parte dintr-un demers mai amplu de actualizare a protecției consumatorilor în mediul digital. Instituția estimează că noile reguli ar putea aduce economii de până la 13,7 miliarde de euro anual pentru consumatorii din Uniunea Europeană, scrie The Verge.
Proiectul nu a devenit încă lege. Acesta trebuie să treacă prin procedurile de aprobare din Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene, iar prevederile sale pot fi modificate pe parcurs.
Loot box-urile și mecanicile de joc care încurajează cheltuielile, în atenția UE
Una dintre cele mai importante direcții ale Digital Fairness Act vizează mecanicile din jocurile video care pot determina oamenii să cheltuiască sume tot mai mari. Comisia Europeană propune restricții pentru practicile comerciale considerate incorecte, inclusiv pentru funcțiile care seamănă cu jocurile de noroc sau încurajează achizițiile repetate.
În această categorie intră loot box-urile, monedele virtuale și mecanicile de tip pay-to-win sau pay-to-progress. Acestea pot oferi avantaje în joc în schimbul unor plăți sau pot încuraja achiziționarea unor obiecte virtuale fără ca jucătorul să știe întotdeauna cât valorează, în bani reali, fiecare tranzacție.
Proiectul prevede în special interzicerea funcțiilor de tip gambling și a mecanicilor care încurajează cheltuielile excesive în cazul minorilor. Regulile ar putea afecta și modul în care sunt prezentate microtranzacțiile și monedele virtuale în jocuri.
Propunerea a atras deja critici din partea industriei de gaming. Organizații precum European Games Developer Federation și Video Games Europe consideră că restricțiile privind monedele virtuale, loot box-urile și microtranzacțiile pentru minori sunt disproporționate și dificil de aplicat. Reprezentanții industriei au avertizat că unele dintre măsurile propuse ar putea crea probleme pentru dezvoltatorii de jocuri.
Scroll infinit, redare automată și chatboturi AI, vizate de noile reguli
Digital Fairness Act urmărește să limiteze și funcțiile de design care îi determină pe oameni să rămână conectați mai mult decât intenționau. Printre exemplele menționate se numără derularea infinită a paginilor, redarea automată a videoclipurilor și notificările insistente care îi îndeamnă pe oameni să revină în aplicații.
Conform proiectului, consumatorii ar trebui să aibă posibilitatea de a dezactiva astfel de funcții. Măsurile nu se limitează la rețelele sociale și platformele video, ci includ și chatboturile conversaționale generale și companionii AI.
Regulile ar putea avea efecte asupra modului în care funcționează platforme precum YouTube, TikTok și serviciile Meta, ale căror algoritmi recomandă constant conținut nou. Sunt vizate și aplicațiile care folosesc notificări și mesaje repetate pentru a încuraja interacțiunea, inclusiv servicii de învățare a limbilor străine precum Duolingo.
Un alt capitol important se referă la așa-numitele dark patterns, adică elemente de interfață concepute pentru a influența deciziile consumatorilor. De exemplu, o platformă nu ar mai trebui să folosească mesaje înșelătoare despre stocuri aproape epuizate pentru a grăbi o achiziție sau alte tactici care creează artificial senzația de urgență.
Influencerii, abonamentele și prețurile personalizate, sub control
Proiectul Comisiei Europene include și reguli mai stricte pentru publicitatea realizată de influenceri. Aceștia ar trebui să marcheze clar conținutul publicitar, astfel încât oamenii să poată distinge mai ușor recomandările comerciale de opiniile personale. Sunt prevăzute și măsuri menite să împiedice exploatarea încrederii copiilor în creatorii de conținut.
O altă categorie vizată este publicitatea personalizată. Comisia vrea să limiteze practicile prin care reclamele sau prețurile sunt adaptate în mod incorect pentru minori ori folosesc date sensibile pentru a profita de vulnerabilitățile consumatorilor.
Digital Fairness Act ar urma să simplifice și renunțarea la abonamente și contractele digitale. Companiile ar trebui să le ofere clienților o modalitate mai ușoară de anulare și să îi avertizeze înainte de reînnoirea automată a unui abonament sau de încheierea unei perioade de testare gratuite.
Transparența prețurilor este o altă prioritate. Consumatorii ar trebui să primească informații clare despre costuri, inclusiv atunci când prețurile se modifică în funcție de cerere sau când cumpără produse folosind monede virtuale din aplicații. În cazul cozilor virtuale pentru bilete la evenimente culturale și sportive, platformele ar trebui să afișeze în timp real prețul actual și cel mai ridicat posibil.
Când ar putea intra în vigoare Digital Fairness Act și ce amenzi riscă firmele
În forma actuală, Digital Fairness Act este doar o propunere legislativă. Textul trebuie analizat și aprobat de Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene, iar în timpul negocierilor unele prevederi pot fi schimbate sau chiar eliminate. Prin urmare, restricțiile nu se aplică încă platformelor și companiilor vizate.
Dacă proiectul va fi adoptat, companiile vor avea obligația să respecte noile cerințe privind protecția consumatorilor în mediul digital. Comisia Europeană propune sancțiuni care ar putea ajunge la 6% din cifra de afaceri anuală globală a unei companii în cazul încălcării regulamentului.
Proiectul mai prevede dreptul consumatorilor de a comunica cu o persoană reală atunci când solicită asistență din partea serviciului de relații cu clienții. De asemenea, sunt propuse reguli clare privind drepturile consumatorilor atunci când folosesc un agent AI pentru a face cumpărături.
Comisarul european pentru protecția consumatorilor, Michael McGrath, a susținut că regulile trebuie adaptate economiei digitale actuale. În opinia sa, companiile ar trebui să concureze prin calitatea produselor și serviciilor, nu prin capacitatea de a exploata consumatorii sau de a evita regulile.
Digital Fairness Act ar putea schimba modul în care sunt concepute și promovate numeroase servicii online, de la jocuri video și rețele sociale până la magazine digitale și platforme bazate pe AI. Amploarea efectelor va depinde însă de forma finală a legislației și de cerințele care vor rămâne după negocierile europene.