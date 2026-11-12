Google Photos scapă de una dintre cele mai enervante probleme. Schimbarea care îți permite să editezi fotografiile fără să îți umpli galeria cu duplicate

Google a decis să rezolve această problemă printr-o actualizare importantă a aplicației Google Photos. Noua funcționalitate permite salvarea modificărilor direct asupra fotografiei existente, inclusiv atunci când sunt utilizate instrumente avansate precum Magic Eraser, Unblur sau editarea imaginilor Ultra HDR.

Potrivit publicației Android Police, schimbarea a început să fie distribuită pe dispozitivele cu Android 11 sau versiuni mai recente și elimină una dintre cele mai frustrante limitări ale aplicației.

Google Photos nu mai creează automat fotografii duplicate după editare

Până acum, utilizarea anumitor instrumente avansate din Google Photos obliga utilizatorii să salveze fotografia modificată ca fișier separat. Astfel, dacă foloseai Magic Eraser pentru a elimina o persoană din fundal sau Unblur pentru a îmbunătăți claritatea unei imagini, aplicația crea o copie nouă.

Același comportament apărea și în cazul unor fotografii Ultra HDR sau al imaginilor care conțineau metadate C2PA, utilizate pentru verificarea provenienței și autenticității conținutului digital.

Problema nu era neapărat vizibilă imediat. Însă, după câteva zile de editare, biblioteca putea conține numeroase versiuni ale aceleiași imagini, iar identificarea celei finale devenea dificilă.

Noua actualizare schimbă această experiență. Google Photos permite acum aplicarea modificărilor asupra fotografiei existente, fără generarea obligatorie a unei copii suplimentare.

Google a confirmat schimbarea printr-un anunț oficial publicat în comunitatea Google Photos, explicând că obiectivul este simplificarea procesului de editare și salvare a imaginilor.

Modificarea este importantă mai ales pentru persoanele care folosesc frecvent instrumentele AI ale aplicației și care preferă să păstreze o galerie organizată.

Fotografiile originale nu dispar. Poți reveni oricând asupra modificărilor

Una dintre întrebările firești este ce se întâmplă cu fotografia originală după ce modificările sunt salvate direct asupra acesteia.

Google precizează că utilizatorii nu pierd posibilitatea de a reveni asupra editărilor. Chiar dacă imaginea modificată înlocuiește versiunea afișată în galerie, instrumentele de editare păstrează posibilitatea ajustării modificărilor anterioare sau a revenirii la fotografia inițială.

De exemplu, dacă ai aplicat un filtru sau ai modificat luminozitatea, poți redeschide fotografia în editor și continua ajustările de la setările folosite anterior.

Această abordare permite experimentarea cu diferite efecte fără să fie nevoie să salvezi manual câte o versiune pentru fiecare modificare.

Funcționalitatea este utilă în special pentru instrumentele bazate pe inteligență artificială, precum Magic Editor, care permite eliminarea, mutarea sau redimensionarea obiectelor din fotografii.

Totuși, pentru imaginile importante, păstrarea unei copii originale separate poate rămâne o măsură utilă, mai ales dacă intenționezi să le editezi și în alte aplicații.

Opțiunea „Save as a copy” rămâne disponibilă pentru cine vrea două versiuni

Google nu elimină complet posibilitatea salvării fotografiilor duplicate. Funcția „Save as a copy” rămâne disponibilă pentru utilizatorii care preferă să păstreze atât imaginea originală, cât și versiunea editată.

Diferența este că această alegere nu mai este impusă automat în situațiile în care anumite instrumente avansate erau utilizate.

De exemplu, dacă ai o fotografie de vacanță și vrei să experimentezi cu mai multe stiluri vizuale, poți salva intenționat versiuni diferite. În schimb, dacă dorești doar să elimini un obiect sau să ajustezi expunerea, poți păstra o singură imagine în galerie.

Schimbarea completează strategia Google de a transforma Photos într-un editor foto tot mai avansat. În ultimii ani, compania a introdus numeroase funcții de procesare bazate pe AI, inclusiv instrumente pentru îmbunătățirea clarității, eliminarea elementelor nedorite și transformarea imaginilor.

Așa cum Playtech a prezentat anterior, Google a experimentat inclusiv cu instrumente care transformă fotografiile statice în creații vizuale animate.

Cine primește actualizarea Google Photos și când va fi disponibilă

Noua experiență de salvare este distribuită utilizatorilor Google Photos care folosesc dispozitive cu Android 11 sau versiuni mai recente.

Actualizarea se realizează treptat, astfel că nu toate telefoanele vor primi simultan noul comportament. Google nu a comunicat un calendar exact pentru finalizarea distribuției.

Pentru a verifica disponibilitatea celei mai recente versiuni, poți deschide Google Play Store, căuta aplicația Google Photos și instala actualizările disponibile.

Schimbarea nu presupune introducerea unui abonament suplimentar și nici utilizarea unui telefon din gama Google Pixel. Totuși, disponibilitatea anumitor instrumente avansate de editare poate depinde în continuare de dispozitiv și de condițiile stabilite de Google.

Deși nu introduce un instrument AI spectaculos, această actualizare ar putea fi una dintre cele mai apreciate îmbunătățiri recente ale aplicației. Eliminarea duplicatelor inutile simplifică organizarea bibliotecii foto și reduce timpul petrecut cu ștergerea manuală a imaginilor aproape identice.

Pentru utilizatorii care editează frecvent fotografii, este o schimbare aparent minoră, dar cu un impact important asupra experienței de zi cu zi.