Locul de muncă unde ai şase luni libere pe an și ești plătit și când stai acasă. Nu ai nevoie de facultate, meseria atrage tot mai mulți tineri

„Cel mai mult îmi plac posibilitățile pe care mi le oferă această muncă. Am liber jumătate de an. Acest lucru înseamnă multă libertate, independență financiară și posibilitatea de a-mi dezvolta pasiunile”, a declarat ea pentru publicația poloneză Noizz.

În timpul perioadelor petrecute acasă, Kasia se ocupă de muzică și lucrează la înregistrarea celui de-al doilea single al său, profitând de timpul pe care puține profesii îl oferă angajaților.

În contextul actual, în care mulți români lucrează în regim clasic și beneficiază de doar câteva săptămâni de concediu pe an, ideea de a avea șase luni libere pare aproape imposibilă.

Ce face, de fapt, un marinar pe o navă de salvare

Kasia face parte din echipajul unei nave de tip ERRV (Emergency Response and Rescue Vessel), folosită pentru intervenții de urgență în apropierea platformelor petroliere și gaziere offshore.

„Fac parte din echipajul unei ambarcațiuni rapide de salvare. Staționăm în apropierea platformelor de extracție pentru a putea interveni în cazul în care persoanele care lucrează acolo au nevoie de ajutor. În activitatea de zi cu zi ne ocupăm de întreținerea navei și de diferite exerciții care ne pregătesc pentru eventuale operațiuni de salvare”, explică tânăra.

Pe lângă intervențiile de urgență, personalul participă constant la antrenamente și exerciții care simulează situații critice, astfel încât echipajele să fie pregătite pentru orice incident.

Vezi această postare pe Instagram O postare distribuită de Kasia Milewska (@git.malinaa)

Nu ai nevoie neapărat de facultate

Deși Kasia a urmat Facultatea de Navigație din cadrul Universității Maritime, ea spune că studiile universitare nu sunt obligatorii pentru cei care vor să lucreze în acest domeniu.

Există numeroase cursuri și certificări profesionale care permit accesul în industrie, iar experiența practică este adesea mai importantă decât diploma.