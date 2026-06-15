Locul de muncă unde ai şase luni libere pe an și ești plătit și când stai acasă. Nu ai nevoie de facultate, meseria atrage tot mai mulți tineri
Într-o perioadă în care tot mai mulți tineri se plâng că este dificil să găsești un loc de muncă bine plătit, care să ofere și suficient timp liber, unele profesii mai puțin cunoscute încep să atragă atenția prin avantajele pe care le oferă. Una dintre acestea este munca pe navele de salvare offshore, unde angajații pot beneficia de luni întregi de concediu plătit, iar în anumite cazuri salariul continuă să fie încasat chiar și atunci când nu se află la bord.
Meseria care îți oferă jumătate de an liber
Kasia Milewska, o tânără din Polonia care lucrează pe o navă de salvare offshore în Marea Nordului, spune că cel mai mare avantaj al profesiei sale nu este neapărat salariul, ci timpul liber.
„Cel mai mult îmi plac posibilitățile pe care mi le oferă această muncă. Am liber jumătate de an. Acest lucru înseamnă multă libertate, independență financiară și posibilitatea de a-mi dezvolta pasiunile”, a declarat ea pentru publicația poloneză Noizz.
În timpul perioadelor petrecute acasă, Kasia se ocupă de muzică și lucrează la înregistrarea celui de-al doilea single al său, profitând de timpul pe care puține profesii îl oferă angajaților.
În contextul actual, în care mulți români lucrează în regim clasic și beneficiază de doar câteva săptămâni de concediu pe an, ideea de a avea șase luni libere pare aproape imposibilă.
Ce face, de fapt, un marinar pe o navă de salvare
Kasia face parte din echipajul unei nave de tip ERRV (Emergency Response and Rescue Vessel), folosită pentru intervenții de urgență în apropierea platformelor petroliere și gaziere offshore.
„Fac parte din echipajul unei ambarcațiuni rapide de salvare. Staționăm în apropierea platformelor de extracție pentru a putea interveni în cazul în care persoanele care lucrează acolo au nevoie de ajutor. În activitatea de zi cu zi ne ocupăm de întreținerea navei și de diferite exerciții care ne pregătesc pentru eventuale operațiuni de salvare”, explică tânăra.
Pe lângă intervențiile de urgență, personalul participă constant la antrenamente și exerciții care simulează situații critice, astfel încât echipajele să fie pregătite pentru orice incident.
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Nu ai nevoie neapărat de facultate
Deși Kasia a urmat Facultatea de Navigație din cadrul Universității Maritime, ea spune că studiile universitare nu sunt obligatorii pentru cei care vor să lucreze în acest domeniu.
Există numeroase cursuri și certificări profesionale care permit accesul în industrie, iar experiența practică este adesea mai importantă decât diploma.
„Cred că în această industrie experiența este cheia. Teoria este, desigur, necesară, dar multe lucruri pot fi înțelese cu adevărat doar în practică. Pentru această muncă sunt necesare anumite aptitudini pe care nicio școală nu le poate preda”, spune Kasia.
Potrivit acesteia, companiile care operează nave offshore caută constant personal nou, iar cei care obțin calificările necesare au perspective bune de angajare.
Salariile pot fi atractive, dar diferă mult
Întrebată despre venituri, poloneza explică faptul că salariile diferă în funcție de companie, tipul navei și responsabilitățile fiecărui angajat.
„În cazul meu, remunerația include și perioada petrecută acasă între contracte, așa că veniturile sunt destul de bune. Totuși, aceasta nu este regula în întreaga industrie, deoarece condițiile de angajare pot varia considerabil în funcție de companie și de tipul navei”, afirmă ea.
În multe state europene, personalul offshore poate câștiga venituri peste media națională, tocmai pentru că activitatea presupune perioade lungi petrecute departe de casă și condiții de muncă dificile.
Nu este o profesie pentru oricine
În spatele avantajelor se ascund și provocări importante. Kasia spune că vremea din Marea Nordului este una dintre cele mai dificile părți ale meseriei.
„Cel mai dificil lucru în această muncă sunt condițiile meteorologice. Lucrez pe o navă relativ mică pentru standardele maritime, în Marea Nordului, care poate fi foarte agitată, mai ales iarna. Valurile mari și balansul constant al navei pot fi cel mai frustrant element al vieții de zi cu zi”, mărturisește ea.
La acestea se adaugă perioadele lungi petrecute departe de familie și de prieteni, aspect care îi face pe mulți să renunțe după doar câțiva ani.
O alternativă pentru tinerii care caută libertate
Într-o piață a muncii în care multe locuri de muncă oferă tot mai puțină flexibilitate și un echilibru dificil între viața profesională și cea personală, profesiile offshore încep să fie privite de tot mai mulți tineri ca o alternativă interesantă.
Nu este o meserie ușoară și nici una potrivită pentru toată lumea, însă pentru cei care se adaptează vieții pe mare poate aduce venituri bune, experiențe unice și un beneficiu rar întâlnit în prezent: luni întregi de timp liber plătit.