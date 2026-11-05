Snapchat a depășit 30 de milioane de abonamente plătite. Ce primesc cei care aleg versiunile premium

Ce oferă abonamentele Snapchat+

Lansat în 2022, Snapchat+ este serviciul prin care compania le oferă abonaților acces la funcții exclusive și la instrumente noi înainte ca acestea să ajungă la publicul larg. Abonamentul de bază costă 3,99 dolari pe lună și a fost urmat de alte opțiuni plătite, concepute pentru a atrage persoane interesate de experiențe suplimentare în aplicație.

Printre acestea se numără Lens+, disponibil pentru 8,99 dolari pe lună. Planul oferă acces la lentile exclusive și experiențe de realitate augmentată. La un nivel superior se află Snapchat+ Platinum, care costă 15,99 dolari lunar și include o experiență fără reclame.

Snap a extins astfel oferta dincolo de abonamentul inițial, mizând pe funcții creative și pe posibilitatea de a folosi aplicația cu mai puține întreruperi publicitare. Compania încearcă să obțină venituri suplimentare din servicii premium, într-un moment în care publicitatea rămâne principala sa provocare financiară.

Spațiul de stocare pentru Memories a devenit un serviciu plătit

Creșterea numărului de abonați vine și la un an după o decizie controversată legată de funcția Memories. În septembrie 2025, Snap a anunțat limitarea spațiului de stocare gratuit pentru fotografiile și videoclipurile salvate în această secțiune. Cei care doreau să păstreze mai mult conținut au fost informați că vor trebui să plătească 1,99 dolari pe lună pentru spațiu suplimentar sau să aleagă un abonament Snapchat+.

Decizia a transformat o funcție folosită pentru păstrarea amintirilor personale într-o altă posibilă sursă de venit pentru companie. În scrisoarea adresată investitorilor, directorul general Evan Spiegel a precizat că pragul de 30 de milioane include abonații Snapchat+, cei care plătesc pentru stocarea Memories și clienții Lens+.

Spiegel a mai spus că funcțiile bazate pe AI au contribuit la rezultatele peste așteptări ale Lens+. Potrivit conducerii Snap, noile experiențe creative pot stimula interesul pentru serviciile plătite și pot susține extinderea acestei categorii de produse.

Snapchat are aproape 500 de milioane de utilizatori activi zilnic

În pofida creșterii abonamentelor, rezultatele generale ale companiei au fost sub unele dintre estimările pieței. Snap a raportat 495 de milioane de utilizatori activi zilnic în al treilea trimestru din 2026, față de 493 de milioane în trimestrul anterior. Analiștii anticipau însă un total de 499 de milioane.