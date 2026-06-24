SkyShowtime îți pregătește vara cu Star Trek, Lioness, Five Nights at Freddy’s 2 și multe altele
SkyShowtime își completează oferta de vară cu seriale noi, sezoane mult așteptate și filme care au atras deja atenția publicului în cinematografe. În iulie și august 2026, platforma mizează pe titluri pentru aproape toate gusturile, de la aventuri SF și thrillere cu spioni, până la horror, comedii de familie, drame emoționante și producții inspirate din povești reale.
Printre cele mai importante titluri care intră pe platformă se numără sezonul al patrulea din Star Trek: Strange New Worlds, sezonul al treilea din Lioness, dar și filmul horror Five Nights at Freddy’s 2. În același timp, SkyShowtime continuă seriale precum Dutton Ranch și The Agency, două producții care au atras atenția datorită distribuțiilor puternice și universurilor deja familiare pentru public.
Star Trek și Lioness conduc lista serialelor de urmărit
Una dintre cele mai așteptate reveniri ale verii este Star Trek: Strange New Worlds, cunoscut în România drept Star Trek: Noi lumi stranii. Sezonul al patrulea are premiera pe 24 iulie, când va fi disponibil primul episod, iar restul vor apărea săptămânal. Anson Mount revine în rolul căpitanului Christopher Pike, liderul navei U.S.S. Enterprise, alături de Rebecca Romijn, Ethan Peck, Jess Bush, Christina Chong, Celia Rose Gooding și Melissa Navia.
Noul sezon promite noi lumi, amenințări extraterestre și conflicte personale pentru echipajul Enterprise. Serialul rămâne una dintre cele mai accesibile producții moderne din universul Star Trek, reușind să combine aventura clasică de explorare spațială cu ritmul alert al unui serial contemporan. Pentru cei care vor să recupereze povestea, primele trei sezoane sunt deja disponibile pe SkyShowtime.
O altă premieră importantă este sezonul al treilea din Lioness, care ajunge pe platformă din 3 august. Zoe Saldaña revine în rolul lui Joe, agentă prinsă între misiuni periculoase, presiuni politice și viața de familie. Nicole Kidman, care este și producătoare executivă, revine la rândul ei în rolul lui Kaitlyn Meade, una dintre figurile-cheie ale operațiunilor din umbră.
Creat de Taylor Sheridan, omul din spatele unor titluri precum Yellowstone, Tulsa King și 1923, serialul continuă să exploreze lumea operațiunilor secrete, a agenților infiltrați și a deciziilor imposibile. Michael Kelly se întoarce și el în distribuție, iar noul sezon promite trădări, rețele clandestine și o amenințare care ajunge să afecteze direct viața lui Joe.
Thrillere cibernetice, povești de familie și seriale noi
Pe 13 august revine The Undeclared War, thrillerul cibernetic plasat într-o lume tensionată de atacuri informatice și conflicte geopolitice. Serialul urmărește echipa GCHQ, serviciul de informații britanic specializat în comunicații și securitate digitală, care trebuie să gestioneze consecințele unui atac lansat de Rusia. Primele trei episoade ale sezonului al doilea vor fi disponibile simultan, iar următoarele vor apărea săptămânal.
Simon Pegg, Hannah Khalique-Brown, Alex Jennings și Ed Stoppard se întorc în distribuție, într-un serial care pune accent pe realismul amenințărilor cibernetice. Într-o perioadă în care atacurile informatice au devenit tot mai frecvente și mai sofisticate, The Undeclared War are șansa să fie una dintre cele mai relevante producții ale verii pentru publicul atras de thrillere moderne.
Tot în august, SkyShowtime lansează Surviving Earth, un documentar-serie despre evoluția vieții pe planeta noastră. Toate cele opt episoade vor fi disponibile din 2 august. Producția promite să reconstituie perioade spectaculoase din preistorie, de la oceanele populate de scorpioni marini uriași până la epoca mamutilor și a tigrilor cu dinți sabie.
La final de lună, pe 27 august, intră pe platformă The Tribute, serial spaniol cu Eusebio Poncela, Manu Ríos, Ángela Molina, Georgina Amorós și Elsa Pataky. Povestea pornește de la aniversarea de 80 de ani a lui Adolfo Novak, patriarhul unei familii influente, însă sărbătoarea devine rapid terenul perfect pentru secrete vechi, resentimente și răzbunări. Toate cele opt episoade vor fi disponibile din prima zi.
Horror, muzică și filme cu actori mari
În zona filmelor, una dintre cele mai vizibile premiere este Five Nights at Freddy’s 2, disponibilă din 5 iulie. Continuarea revine în universul animatronicilor de la Freddy Fazbear’s Pizza, unde Abby, sora lui Mike, încearcă să își găsească prietenii Freddy, Bonnie, Chica și Foxy. Evident, planul ei declanșează o nouă serie de evenimente sinistre și scoate la iveală secrete ascunse de zeci de ani.
Pentru cei care preferă dramele cu o componentă muzicală, Song Sung Blue: Un vis în doi intră pe SkyShowtime pe 10 august. Hugh Jackman și Kate Hudson interpretează doi muzicieni care își construiesc o trupă tribut dedicată lui Neil Diamond, încercând să își găsească locul într-o perioadă dificilă a vieților lor. Filmul pornește de la o poveste reală și urmărește transformarea unei pasiuni aparent modeste într-un fenomen local.
Pe 15 august ajunge și Americana, un thriller cu Sydney Sweeney, Paul Walter Hauser, Eric Dane, Simon Rex, Halsey și Zahn McClarnon. Povestea urmărește lupta pentru un artefact rar al populațiilor native americane, care ajunge pe piața neagră și atrage în jurul lui personaje periculoase, aliați improbabili și oameni gata să facă orice pentru a-l obține.
Un alt titlu care merită urmărit este Anemone, disponibil din 19 august. Filmul marchează revenirea lui Daniel Day-Lewis pe marele ecran după aproape un deceniu de pauză. Actorul laureat cu Oscar a scris scenariul împreună cu fiul său, Roman Day-Lewis, iar povestea explorează relațiile complicate dintre frați, tați și fii.
SkyShowtime păstrează astfel un program de vară consistent, în care serialele mari se amestecă cu producții noi și filme lansate recent. Fanii science-fiction-ului au parte de noi aventuri cu Enterprise, cei atrași de thrillere pot urmări Lioness și The Undeclared War, iar publicul care preferă horror-ul are motive să revină în universul Five Nights at Freddy’s.