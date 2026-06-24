SkyShowtime îți pregătește vara cu Star Trek, Lioness, Five Nights at Freddy’s 2 și multe altele

Star Trek și Lioness conduc lista serialelor de urmărit

Una dintre cele mai așteptate reveniri ale verii este Star Trek: Strange New Worlds, cunoscut în România drept Star Trek: Noi lumi stranii. Sezonul al patrulea are premiera pe 24 iulie, când va fi disponibil primul episod, iar restul vor apărea săptămânal. Anson Mount revine în rolul căpitanului Christopher Pike, liderul navei U.S.S. Enterprise, alături de Rebecca Romijn, Ethan Peck, Jess Bush, Christina Chong, Celia Rose Gooding și Melissa Navia.

Noul sezon promite noi lumi, amenințări extraterestre și conflicte personale pentru echipajul Enterprise. Serialul rămâne una dintre cele mai accesibile producții moderne din universul Star Trek, reușind să combine aventura clasică de explorare spațială cu ritmul alert al unui serial contemporan. Pentru cei care vor să recupereze povestea, primele trei sezoane sunt deja disponibile pe SkyShowtime.

O altă premieră importantă este sezonul al treilea din Lioness, care ajunge pe platformă din 3 august. Zoe Saldaña revine în rolul lui Joe, agentă prinsă între misiuni periculoase, presiuni politice și viața de familie. Nicole Kidman, care este și producătoare executivă, revine la rândul ei în rolul lui Kaitlyn Meade, una dintre figurile-cheie ale operațiunilor din umbră.

Creat de Taylor Sheridan, omul din spatele unor titluri precum Yellowstone, Tulsa King și 1923, serialul continuă să exploreze lumea operațiunilor secrete, a agenților infiltrați și a deciziilor imposibile. Michael Kelly se întoarce și el în distribuție, iar noul sezon promite trădări, rețele clandestine și o amenințare care ajunge să afecteze direct viața lui Joe.

Thrillere cibernetice, povești de familie și seriale noi

Pe 13 august revine The Undeclared War, thrillerul cibernetic plasat într-o lume tensionată de atacuri informatice și conflicte geopolitice. Serialul urmărește echipa GCHQ, serviciul de informații britanic specializat în comunicații și securitate digitală, care trebuie să gestioneze consecințele unui atac lansat de Rusia. Primele trei episoade ale sezonului al doilea vor fi disponibile simultan, iar următoarele vor apărea săptămânal.

Simon Pegg, Hannah Khalique-Brown, Alex Jennings și Ed Stoppard se întorc în distribuție, într-un serial care pune accent pe realismul amenințărilor cibernetice. Într-o perioadă în care atacurile informatice au devenit tot mai frecvente și mai sofisticate, The Undeclared War are șansa să fie una dintre cele mai relevante producții ale verii pentru publicul atras de thrillere moderne.