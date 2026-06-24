Ultima ora
Noi scumpiri se văd la orizont pentru români. Unde se așteaptă cele mai mari creșteri de prețuri până în noiembrie
de Ozana Mazilu
AUTO

Škoda atacă SUV-urile premium cu Peaq: șapte locuri, autonomie mare și un preț care schimbă jocul

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Škoda atacă SUV-urile premium cu Peaq: șapte locuri, autonomie mare și un preț care schimbă jocul
Foto: Skoda

Škoda urcă serios miza în zona electrică. Noul Peaq nu este doar încă un SUV mare pentru familie, ci modelul cu care constructorul ceh atacă segmentul dominat de rivali precum Kia EV9, Hyundai Ioniq 9 și Mercedes-Benz EQB. Este cel mai mare și mai sofisticat automobil Škoda de serie de până acum, iar prețul britanic de pornire, 51.980 de lire sterline, arată clar că marca nu mai joacă doar cartea accesibilității.

Peaq este alternativa electrică la Kodiaq, însă vine cu șapte locuri, tehnologie nouă și promisiunea unui confort apropiat de zona premium. Cu autonomie de peste 640 de kilometri, mașina vrea să fie răspunsul pentru familiile care nu sunt dispuse să renunțe la spațiu atunci când trec la un automobil electric.

Mai mare decât Kodiaq și gândit pentru familii numeroase

Cu o lungime de 4,87 metri și un ampatament de aproape trei metri, Škoda Peaq devine cel mai spațios SUV din istoria mărcii. Dimensiunile contează mai ales pentru al treilea rând de scaune, de regulă punctul slab al modelelor cu șapte locuri. Constructorul promite spațiu generos pentru picioare și cap inclusiv în zona din spate, astfel încât locurile suplimentare să nu fie rezervate strict copiilor.

Practicitatea rămâne o prioritate. În configurația cu cinci locuri, portbagajul are 935 de litri, cel mai mare oferit de Škoda. Sub capota față există un compartiment de 37 de litri, bun pentru cablul de încărcare. În versiunea cu toate cele șapte locuri utilizate, volumul pentru bagaje va fi inevitabil mai mic, însă Peaq rămâne gândit pentru vacanțe și drumuri în care trebuie să împaci pasageri, bagaje și echipamente.

La exterior, modelul merge pe direcția Modern Solid, cu linii ferme, suprafețe curate și o semnătură luminoasă în formă de T. Mânerele portierelor sunt integrate în caroserie, o premieră pentru marcă, cu un dublu rol: arată mai modern și ajută aerodinamica. Peaq are un coeficient aerodinamic de 0,249, remarcabil pentru un SUV de aproape cinci metri.

Foto: Skoda

Foto: Skoda

Autonomie de peste 640 km și încărcare rapidă

Gama Peaq cuprinde variantele 60, 90 și 90x. Prima folosește o baterie de 63 kWh, în timp ce modelele 90 și 90x au acumulatorul de 91 kWh brut, cu 86 kWh capacitate utilizabilă. Este cea mai mare baterie montată vreodată pe un model electric Škoda și cea care susține autonomia anunțată de peste 640 de kilometri în ciclul WLTP.

Pentru bateria mare, alimentarea rapidă de la 10% la 80% durează 28 de minute, la o putere de încărcare de până la 199 kW. Peaq 90 are 286 CP și tracțiune spate, iar Peaq 90x adaugă un al doilea motor pe puntea față, tracțiune integrală și până la 299 CP. Nu este o mașină construită pentru performanțe de circuit, însă specificațiile sunt suficiente pentru depășiri, drumuri montane și călătorii cu mașina încărcată complet.

Vezi și:
Volkswagen pregătește o restructurare majoră. Zeci de modele ar putea dispărea până în 2030

Peaq are și încărcare bidirecțională, ceea ce înseamnă că bateria poate furniza energie pentru echipamente externe. Practic, SUV-ul poate deveni o sursă mobilă de curent pentru un weekend de camping, o bicicletă electrică sau o rulotă. Este o funcție care începe să conteze tot mai mult într-un segment în care autonomia singură nu mai este suficientă pentru a impresiona.

Foto: Skoda

Un interior care trebuie să justifice prețul de flagship

Habitaclul încearcă să arate că Peaq nu este doar un Enyaq mărit. Ecranul central vertical de 13,6 inchi introduce o interfață nouă pentru Škoda, însă funcțiile importante de climatizare păstrează comenzi fizice. Este o decizie practică și, mai ales, mai sigură la drum decât obligația de a trece prin meniuri doar pentru a modifica temperatura sau viteza ventilatorului.

Pachetul Relax include scaune față ventilate, cu masaj și suporturi pentru picioare, iar sistemul Sonos cu 16 difuzoare ridică așteptările pentru un model al mărcii cehe. Plafonul panoramic este cel mai mare montat vreodată pe o Škoda, are nouă segmente controlabile și permite ajustarea luminii în cabină. Prețul de 51.980 de lire este valabil în Marea Britanie, nu pentru România, dar confirmă poziționarea: Peaq este un SUV electric de familie care vrea să concureze cu modele premium. Primele livrări sunt așteptate în 2027.

Aeroportul unde autobuzul vine fără șofer: două vehicule autonome de nivel 4 circulă deja singure prin Zürich
Revista presei
Digi24
Călin Georgescu, mesaj special pentru George Simion la ieșirea de la CAB. Care era planul lui pentru liderul AUR
Hit.ro
O pată solară gigantică arată că Soarele ar putea produce erupții mult mai puternice decât cele observate până acum
Romania TV
Criminalul Valentinei A FOST PRINS! Unde se ascundea Vlad, ancheta sare în aer
Femeia.ro
Brigitte Macron, moment stânjenitor la Palatul Élysée. Gestul făcut de Papa Leon față de Prima Doamnă a Franței a atras tuturor atenția
Adevarul
Constatarea unei familii care a renunțat la viața din SUA pentru un sat din Spania: „Nu mai voiam să trăim ca niște hamsteri pe roată”
Playsport.ro
Chivu, artist al revenirilor de la 0-2. A reușit o nouă minune cu Inter, de data aceasta cu...
Caloria.ro
Mișcarea, un aliat neașteptat împotriva durerii. Ce exerciții pot ajuta persoanele care suferă
Zooland.ro
Dorian Popa a adoptat un nou câine după moartea lui Cheluțu. Povestea emoționantă a Donei