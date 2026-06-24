Škoda atacă SUV-urile premium cu Peaq: șapte locuri, autonomie mare și un preț care schimbă jocul

Mai mare decât Kodiaq și gândit pentru familii numeroase

Cu o lungime de 4,87 metri și un ampatament de aproape trei metri, Škoda Peaq devine cel mai spațios SUV din istoria mărcii. Dimensiunile contează mai ales pentru al treilea rând de scaune, de regulă punctul slab al modelelor cu șapte locuri. Constructorul promite spațiu generos pentru picioare și cap inclusiv în zona din spate, astfel încât locurile suplimentare să nu fie rezervate strict copiilor.

Practicitatea rămâne o prioritate. În configurația cu cinci locuri, portbagajul are 935 de litri, cel mai mare oferit de Škoda. Sub capota față există un compartiment de 37 de litri, bun pentru cablul de încărcare. În versiunea cu toate cele șapte locuri utilizate, volumul pentru bagaje va fi inevitabil mai mic, însă Peaq rămâne gândit pentru vacanțe și drumuri în care trebuie să împaci pasageri, bagaje și echipamente.

La exterior, modelul merge pe direcția Modern Solid, cu linii ferme, suprafețe curate și o semnătură luminoasă în formă de T. Mânerele portierelor sunt integrate în caroserie, o premieră pentru marcă, cu un dublu rol: arată mai modern și ajută aerodinamica. Peaq are un coeficient aerodinamic de 0,249, remarcabil pentru un SUV de aproape cinci metri.

Autonomie de peste 640 km și încărcare rapidă

Gama Peaq cuprinde variantele 60, 90 și 90x. Prima folosește o baterie de 63 kWh, în timp ce modelele 90 și 90x au acumulatorul de 91 kWh brut, cu 86 kWh capacitate utilizabilă. Este cea mai mare baterie montată vreodată pe un model electric Škoda și cea care susține autonomia anunțată de peste 640 de kilometri în ciclul WLTP.

Pentru bateria mare, alimentarea rapidă de la 10% la 80% durează 28 de minute, la o putere de încărcare de până la 199 kW. Peaq 90 are 286 CP și tracțiune spate, iar Peaq 90x adaugă un al doilea motor pe puntea față, tracțiune integrală și până la 299 CP. Nu este o mașină construită pentru performanțe de circuit, însă specificațiile sunt suficiente pentru depășiri, drumuri montane și călătorii cu mașina încărcată complet.

Peaq are și încărcare bidirecțională, ceea ce înseamnă că bateria poate furniza energie pentru echipamente externe. Practic, SUV-ul poate deveni o sursă mobilă de curent pentru un weekend de camping, o bicicletă electrică sau o rulotă. Este o funcție care începe să conteze tot mai mult într-un segment în care autonomia singură nu mai este suficientă pentru a impresiona.

Un interior care trebuie să justifice prețul de flagship

Habitaclul încearcă să arate că Peaq nu este doar un Enyaq mărit. Ecranul central vertical de 13,6 inchi introduce o interfață nouă pentru Škoda, însă funcțiile importante de climatizare păstrează comenzi fizice. Este o decizie practică și, mai ales, mai sigură la drum decât obligația de a trece prin meniuri doar pentru a modifica temperatura sau viteza ventilatorului.