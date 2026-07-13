Siguranțe care se ard repetat: cum cauți scurtcircuitul fără să riști instalația electrică

Cum stabilești când și de ce apare scurtcircuitul

Primul indiciu este momentul în care se arde siguranța. Dacă cedează imediat după montare, chiar fără să activezi consumatorul, este posibil să existe un fir pozitiv care atinge direct caroseria sau un consumator blocat intern. Dacă siguranța rezistă până când aprinzi farurile, pornești ventilatorul sau acționezi geamul electric, căutarea trebuie concentrată pe circuitul respectiv.

Notează toate condițiile în care apare problema. Uneori, siguranța se arde doar când virezi, treci peste denivelări, deschizi portbagajul sau folosești mașina după ploaie. Aceste detalii pot indica un cablu rupt în burduful dintre caroserie și hayon, o izolație frecată de o margine metalică sau o mufă în care a intrat apă.

Înainte să intervii, verifică schema din capacul cutiei de siguranțe sau manualul mașinii. O singură siguranță poate alimenta mai mulți consumatori, iar denumirea simplificată nu arată întotdeauna toate circuitele protejate. De exemplu, siguranța unei prize de 12 V poate alimenta și iluminarea torpedoului, un modul auxiliar sau un accesoriu montat ulterior.

Accesoriile aftermarket sunt printre primele elemente care trebuie verificate. Camerele de bord, alarmele, sistemele audio, luminile suplimentare și încărcătoarele montate permanent pot fi conectate greșit. Firele răsucite, izolate sumar sau introduse direct în locașul unei siguranțe creează puncte vulnerabile și pot produce scurtcircuite intermitente.

Cum testezi circuitul fără să consumi zeci de siguranțe

În loc să montezi repetat siguranțe noi, poți folosi un bec de test potrivit conectat în locul siguranței, cu condiția să cunoști procedura și să nu lucrezi pe circuite sensibile. Becul limitează curentul și se aprinde puternic atunci când scurtcircuitul este prezent. Pe măsură ce deconectezi consumatori și mufe, stingerea sau reducerea intensității poate indica zona defectă.

O metodă mai sigură pentru cine nu are experiență este măsurarea rezistenței circuitului după deconectarea bateriei. Dacă există o legătură aproape directă între alimentarea circuitului și masă, valoarea va fi foarte mică. Trebuie însă ținut cont că unele module și motoare electrice au în mod normal rezistență redusă, iar interpretarea greșită poate conduce la concluzii false.

Deconectează pe rând consumatorii alimentați de aceeași siguranță. Dacă problema dispare după scoaterea mufei unui motor de ștergător, ventilator sau actuator, componenta respectivă poate fi blocată sau scurtcircuitată intern. Dacă siguranța continuă să se ardă cu toți consumatorii deconectați, defectul este probabil în cablaj.