Siguranțe care se ard repetat: cum cauți scurtcircuitul fără să riști instalația electrică
O siguranță care se arde o singură dată poate fi rezultatul unui vârf de curent, al unui bec defect sau al unei probleme apărute accidental. Când aceeași siguranță cedează în mod repetat, situația nu mai trebuie tratată prin simpla înlocuire a piesei. Siguranța nu este cauza, ci elementul care protejează cablajul și consumatorii împotriva unui curent prea mare.
Cea mai periculoasă greșeală este montarea unei siguranțe cu amperaj superior pentru a împiedica arderea ei. Dacă circuitul a fost proiectat pentru 10 A, o siguranță de 20 A poate permite cablului să se încălzească până la topirea izolației. În locul unei opriri controlate a circuitului, poți ajunge la conectori arși, module deteriorate sau incendiu în instalația electrică.
Cum stabilești când și de ce apare scurtcircuitul
Primul indiciu este momentul în care se arde siguranța. Dacă cedează imediat după montare, chiar fără să activezi consumatorul, este posibil să existe un fir pozitiv care atinge direct caroseria sau un consumator blocat intern. Dacă siguranța rezistă până când aprinzi farurile, pornești ventilatorul sau acționezi geamul electric, căutarea trebuie concentrată pe circuitul respectiv.
Notează toate condițiile în care apare problema. Uneori, siguranța se arde doar când virezi, treci peste denivelări, deschizi portbagajul sau folosești mașina după ploaie. Aceste detalii pot indica un cablu rupt în burduful dintre caroserie și hayon, o izolație frecată de o margine metalică sau o mufă în care a intrat apă.
Înainte să intervii, verifică schema din capacul cutiei de siguranțe sau manualul mașinii. O singură siguranță poate alimenta mai mulți consumatori, iar denumirea simplificată nu arată întotdeauna toate circuitele protejate. De exemplu, siguranța unei prize de 12 V poate alimenta și iluminarea torpedoului, un modul auxiliar sau un accesoriu montat ulterior.
Accesoriile aftermarket sunt printre primele elemente care trebuie verificate. Camerele de bord, alarmele, sistemele audio, luminile suplimentare și încărcătoarele montate permanent pot fi conectate greșit. Firele răsucite, izolate sumar sau introduse direct în locașul unei siguranțe creează puncte vulnerabile și pot produce scurtcircuite intermitente.
Cum testezi circuitul fără să consumi zeci de siguranțe
În loc să montezi repetat siguranțe noi, poți folosi un bec de test potrivit conectat în locul siguranței, cu condiția să cunoști procedura și să nu lucrezi pe circuite sensibile. Becul limitează curentul și se aprinde puternic atunci când scurtcircuitul este prezent. Pe măsură ce deconectezi consumatori și mufe, stingerea sau reducerea intensității poate indica zona defectă.
O metodă mai sigură pentru cine nu are experiență este măsurarea rezistenței circuitului după deconectarea bateriei. Dacă există o legătură aproape directă între alimentarea circuitului și masă, valoarea va fi foarte mică. Trebuie însă ținut cont că unele module și motoare electrice au în mod normal rezistență redusă, iar interpretarea greșită poate conduce la concluzii false.
Deconectează pe rând consumatorii alimentați de aceeași siguranță. Dacă problema dispare după scoaterea mufei unui motor de ștergător, ventilator sau actuator, componenta respectivă poate fi blocată sau scurtcircuitată intern. Dacă siguranța continuă să se ardă cu toți consumatorii deconectați, defectul este probabil în cablaj.
Inspectează zonele în care firele se mișcă sau sunt expuse la căldură și vibrații. Burdufurile portierelor, cablurile din hayon, traseele din apropierea motorului, muchiile metalice și zonele în care s-au făcut reparații sunt puncte frecvente de defect. O izolație poate părea intactă, dar să fie tăiată pe partea care atinge caroseria.
Nu folosi punți din sârmă, folie metalică sau alte improvizații în locul siguranței. Acestea elimină protecția circuitului și pot transforma un defect minor într-o reparație foarte scumpă. Dacă siguranța protejează airbagul, sistemul ABS, managementul motorului sau alte funcții de siguranță, diagnoza trebuie lăsată unui electrician auto.
O siguranță arsă repetat este un avertisment clar. Cea mai bună soluție nu este să mărești amperajul, ci să identifici consumatorul sau cablul care cere prea mult curent. Investigația atentă protejează atât instalația, cât și modulele electronice care pot costa mult mai mult decât siguranța propriu-zisă.