Demaror care funcționează intermitent din cauza masei motorului: semnele unui cablu oxidat

Ce indicii poate lăsa o masă deficitară

Pornirea lentă cu o baterie verificată, stingerea puternică a luminilor la acționarea demarorului și resetarea unor afișaje pot justifica verificarea conexiunilor. Aceste semne nu identifică singure cablul de masă: o baterie slabă, o bornă pozitivă deteriorată sau un demaror uzat pot produce manifestări asemănătoare. Diagnosticul trebuie să urmărească întregul circuit, fără să transforme simptomul într-o concluzie imediată.

Cu motorul oprit, poți observa o tresă de masă destrămată, depuneri verzui, șuruburi slăbite sau urme de intervenții în zona motorului și cutiei de viteze. Poziția legăturilor diferă între modele, iar unele rămân ascunse sub baterie ori lângă suporturi. Dacă problema a început după o reparație, verificarea punctelor desfăcute în acea intervenție are sens înaintea cumpărării altor piese.

În cazuri severe, curentul poate căuta trasee neprevăzute prin alte legături metalice sau conductoare. De aceea, un cablu secundar încălzit nu trebuie tratat ca un detaliu fără legătură. Nu încerca să confirmi problema prin atingerea conexiunilor în timpul pornirii și nu folosi fire subțiri ca punte temporară. Solicitarea demarorului depășește cu mult funcția unui conductor obișnuit de accesoriu.

De ce măsurarea sub sarcină este mai relevantă

Un test de continuitate poate arăta că există o legătură, fără să demonstreze că aceasta suportă curentul de pornire. În service, căderea de tensiune se măsoară pe traseul de masă în timpul acționării demarorului, apoi rezultatul se compară cu specificația. Verificări separate pe cablu și punctele de contact pot localiza zona care introduce rezistența nedorită.

Testul cere poziționarea sigură a sondelor și controlul condițiilor de pornire. Trebuie verificate și alimentarea pozitivă, starea bateriei și consumul demarorului, pentru că două defecte pot exista simultan. Dacă rezultatul se schimbă de la o încercare la alta, măsurarea trebuie corelată cu momentul apariției simptomului, fără să fie considerată suficientă o pornire reușită întâmplător.

Reparația poate presupune curățarea corectă a contactului sau înlocuirea cablului, dacă degradarea este internă. Strângerea și protecția punctului se fac potrivit documentației, cu păstrarea unui contact electric bun. După intervenție, cere repetarea măsurării și verificarea pornirii în condițiile în care apărea problema. Schimbarea demarorului fără controlul masei poate lăsa exact aceeași defecțiune pe mașină.