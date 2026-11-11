Cui aparține, de fapt, spațiul din fața casei. Ce nu au voie să facă proprietarii, chiar dacă locuiesc acolo
Trotuarul, spațiul verde sau porțiunea de drum din fața unei case nu devin proprietatea celui care locuiește acolo doar pentru că sunt în dreptul gardului său. Cui îi aparține terenul se stabilește din acte și din documentația cadastrală. Dacă suprafața este domeniu public, întreținerea ei nu îi oferă proprietarului casei dreptul să o împrejmuiască, să o rezerve pentru mașină sau să împiedice trecerea altor persoane.
Limita proprietății se verifică în acte, nu după locul unde este gardul
Pentru a afla dacă o suprafață din fața casei îți aparține, trebuie verificate actul de proprietate, documentația cadastrală și înscrierile din cartea funciară. Poziția gardului, folosirea îndelungată a terenului sau faptul că ai plantat flori acolo nu stabilesc, singure, dreptul de proprietate.
Există și situații în care o porțiune aflată în fața împrejmuirii este inclusă în parcela privată. De aceea, nu se poate afirma că orice teren dintre gard și carosabil aparține automat primăriei.
În cazul drumurilor publice, trotuarele și alte amenajări pot face parte din infrastructura drumului. OG nr. 43/1997 privind regimul drumurilor include între componentele acestuia trotuarele, șanțurile, rigolele, locurile de parcare și anumite terenuri și plantații din zona drumului.
Titularul și administratorul trebuie identificați în funcție de regimul juridic al suprafeței respective. Pentru clarificarea situației, poți solicita informații primăriei și, dacă există neconcordanțe privind limitele parcelei, verificarea documentației de către un specialist autorizat în cadastru.
Curățenia și întreținerea nu transformă terenul public în curte privată
Dacă terenul aparține domeniului public, nu îl poți considera al tău pentru că îl mături, îl deszăpezești sau îl îngrijești de ani întregi. Articolul 861 din Codul civil stabilește că bunurile proprietate publică sunt inalienabile, imprescriptibile și insesizabile.
Același articol prevede că dreptul de proprietate asupra lor nu poate fi dobândit prin uzucapiune. Folosirea îndelungată a unui teren public nu îl transferă, așadar, în proprietatea persoanei care îl ocupă.
Pe un asemenea spațiu nu poți monta din proprie inițiativă garduri, lanțuri, stâlpi sau blocatoare pentru a-i exclude pe ceilalți. Ocuparea ori amenajarea trebuie să aibă un temei legal și să respecte aprobările autorităților competente.
Nici transformarea unui spațiu verde în parcare nu poate fi decisă doar de proprietarul casei învecinate. Legea nr. 24/2007 prevede răspunderea contravențională pentru folosirea neautorizată și ocuparea nelegitimă a terenurilor cu spații verzi.
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Cine poate parca în fața gardului și când este protejat accesul
Dacă staționarea este permisă pe o porțiune de drum public, simpla apropiere de casa ta nu îți oferă prioritate asupra locului. Un alt șofer îl poate folosi, cu respectarea regulilor rutiere și a eventualelor restricții sau atribuiri legale existente.
Situația unui loc de parcare atribuit oficial este diferită și se verifică în documentele și regulamentul aplicabil. Dreptul de utilizare acordat de autoritate nu înseamnă însă că terenul devine proprietatea beneficiarului.
Accesul la curte este protejat separat de legislația rutieră. Articolul 143 litera d) din Regulamentul aprobat prin HG nr. 1.391/2006 interzice staționarea voluntară în dreptul căilor de acces care deservesc proprietățile alăturate drumurilor publice.
Nici trotuarul nu poate fi folosit pentru parcare doar fiindcă se află în fața locuinței. Articolul 72 alineatul (7) din Codul rutier interzice ocuparea trotuarelor cu vehicule imobilizate, iar unde aceasta este permisă prin indicatoare sau marcaje trebuie păstrat pentru pietoni un spațiu de minimum un metru.
Dacă o mașină blochează accesul, poți sesiza poliția locală sau poliția rutieră, după competență. Faptul că vehiculul este parcat neregulamentar nu îți dă dreptul să îl deteriorezi ori să îl blochezi la rândul tău.
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Ce obligații de întreținere pot avea cei care locuiesc acolo
Obligațiile de gospodărire sunt reglementate prin OG nr. 21/2002 și prin hotărârile autorităților locale. Ordonanța stabilește responsabilități atât pentru administrație, cât și pentru persoanele fizice și juridice privind ordinea și curățenia.
Regulamentele locale trebuie verificate pentru cerințele concrete aplicabile în dreptul imobilului, inclusiv curățarea trotuarului și îndepărtarea zăpezii sau a gheții. Acestea pot preciza termene, responsabilități și sancțiuni pentru nerespectarea obligațiilor.
Nu există o amendă unică aplicabilă oricărei situații din fața unei case. Sancțiunea depinde de fapta constatată și de actul normativ sau regulamentul local încălcat.