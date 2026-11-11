Există și situații în care o porțiune aflată în fața împrejmuirii este inclusă în parcela privată. De aceea, nu se poate afirma că orice teren dintre gard și carosabil aparține automat primăriei.

În cazul drumurilor publice, trotuarele și alte amenajări pot face parte din infrastructura drumului. OG nr. 43/1997 privind regimul drumurilor include între componentele acestuia trotuarele, șanțurile, rigolele, locurile de parcare și anumite terenuri și plantații din zona drumului.

Titularul și administratorul trebuie identificați în funcție de regimul juridic al suprafeței respective. Pentru clarificarea situației, poți solicita informații primăriei și, dacă există neconcordanțe privind limitele parcelei, verificarea documentației de către un specialist autorizat în cadastru.

Curățenia și întreținerea nu transformă terenul public în curte privată

Dacă terenul aparține domeniului public, nu îl poți considera al tău pentru că îl mături, îl deszăpezești sau îl îngrijești de ani întregi. Articolul 861 din Codul civil stabilește că bunurile proprietate publică sunt inalienabile, imprescriptibile și insesizabile.

Același articol prevede că dreptul de proprietate asupra lor nu poate fi dobândit prin uzucapiune. Folosirea îndelungată a unui teren public nu îl transferă, așadar, în proprietatea persoanei care îl ocupă.

Pe un asemenea spațiu nu poți monta din proprie inițiativă garduri, lanțuri, stâlpi sau blocatoare pentru a-i exclude pe ceilalți. Ocuparea ori amenajarea trebuie să aibă un temei legal și să respecte aprobările autorităților competente.

Nici transformarea unui spațiu verde în parcare nu poate fi decisă doar de proprietarul casei învecinate. Legea nr. 24/2007 prevede răspunderea contravențională pentru folosirea neautorizată și ocuparea nelegitimă a terenurilor cu spații verzi.