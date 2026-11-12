Sfârșitul unei ere în tehnologie. Jensen Huang pleacă de la NVIDIA după scandalul amoros cu implicații de securitate națională. Cine va conduce gigantul de trilioane de dolari
Una dintre cele mai spectaculoase povești de succes din istoria industriei tehnologice se încheie într-un mod pe care puțini și l-ar fi imaginat în urmă cu doar câteva săptămâni. Jensen Huang, omul care a transformat NVIDIA dintr-un producător de plăci video pentru pasionații de jocuri într-un gigant aflat în centrul revoluției inteligenței artificiale, și-a dat demisia după 33 de ani la conducerea companiei. Anunțul oficial a venit joi, 12 noiembrie 2026, într-un moment în care miliardarul american de origine taiwaneză se confruntă cu un scandal personal devenit problemă de securitate națională pentru Statele Unite.
Plecarea lui Huang, în vârstă de 63 de ani, nu reprezintă doar schimbarea unui director executiv. Este sfârșitul unei perioade în care identitatea NVIDIA a fost aproape imposibil de separat de cea a fondatorului său, recunoscut pentru geaca de piele neagră, prezentările spectaculoase și capacitatea de a anticipa direcțiile în care urma să evolueze industria. Demisia vine după dezvăluiri despre relații extraconjugale, dintre care una ar fi implicat o femeie suspectată de autoritățile americane că ar avea legături cu serviciile chineze de informații.
Jensen Huang părăsește NVIDIA după 33 de ani. Scandalul care a declanșat o criză fără precedent
NVIDIA a confirmat oficial că Jensen Huang a demisionat din funcțiile de director general, președinte și membru al consiliului de administrație, cu efect imediat. Compania nu a prezentat în comunicatul său o explicație explicită pentru decizie, dar momentul coincide cu intensificarea presiunilor asupra fostului său lider, în urma investigațiilor jurnalistice despre viața personală și posibilele vulnerabilități de securitate generate de relațiile sale. Consiliul de administrație analizase deja viitorul lui Huang, în condițiile în care situația amenința să afecteze încrederea investitorilor într-una dintre cele mai valoroase companii din lume.
La originea scandalului se află informațiile publicate despre o relație între Jensen Huang și Alice Huang, fostă directoare în cadrul Megaspeed International, companie cu sediul în Singapore, activă în infrastructura pentru inteligență artificială. Potrivit relatărilor din presa americană, oficiali ai serviciilor de informații din SUA suspectează că femeia ar fi transmis informații către Beijing. Acuzațiile nu au fost demonstrate public printr-o concluzie judiciară, iar autoritățile chineze au respins afirmațiile privind implicarea într-o operațiune de spionaj.
Situația a devenit și mai complicată după ce presa americană a relatat despre o altă presupusă relație extraconjugală, de această dată cu Kimberly Powell, vicepreședinte NVIDIA responsabil de domeniul sănătății, care îi era subordonată profesional. Jensen Huang recunoscuse deja public, într-un mesaj transmis angajaților pe 8 noiembrie, că i-a fost infidel soției sale și și-a cerut scuze familiei, colegilor și acționarilor. Mesajul nu identifica însă persoanele implicate și nici nu confirma acuzațiile de spionaj.
În aceeași zi, consiliul de administrație NVIDIA anunțase deschiderea unei investigații independente pentru a determina dacă fondatorul companiei fusese ținta unei operațiuni desfășurate de un serviciu străin de informații. Compania a precizat că nu avea motive să creadă că secrete comerciale sau informații relevante pentru securitatea națională ar fi fost compromise. Este o distincție esențială: existența suspiciunilor și declanșarea unei investigații nu demonstrează că Huang ar fi divulgat intenționat informații confidențiale.
Cine este Colette Kress, femeia care preia conducerea NVIDIA
Conducerea NVIDIA a decis să o numească în funcția de director general interimar pe Colette Kress, directorul financiar al companiei și unul dintre cei mai experimentați executivi ai gigantului american. Kress lucrează la NVIDIA din septembrie 2013, perioadă în care a coordonat activitatea financiară și a participat la transformarea producătorului de GPU-uri într-unul dintre principalii furnizori mondiali de infrastructură pentru inteligență artificială. Anterior, a acumulat aproape 25 de ani de experiență în poziții financiare la companii precum Microsoft și Cisco.
Numirea sa are rolul de a asigura stabilitatea operațională într-un moment de incertitudine considerabilă. Colette Kress își păstrează și atribuțiile de director financiar până la desemnarea unui succesor permanent, iar consiliul de administrație a început căutarea unui nou CEO, urmând să analizeze atât candidați din interiorul NVIDIA, cât și persoane din afara companiei. Printre numele discutate de analiști se află Ian Buck, unul dintre specialiștii care au contribuit la dezvoltarea CUDA, tehnologia fundamentală pentru succesul NVIDIA în calculul accelerat.
O altă schimbare importantă este numirea lui Harvey C. Jones în funcția de președinte al consiliului de administrație, un rol separat creat pentru prima dată în structura de conducere a companiei. Jones are peste trei decenii de experiență în industria tehnologică și a ocupat anterior poziții de conducere la Synopsys. Mesajul oficial al noii echipe este că activitatea companiei, relațiile cu partenerii și planurile de dezvoltare a produselor vor continua fără întreruperi, în ciuda plecării fondatorului care a dominat strategia NVIDIA timp de peste trei decenii.
Ce înseamnă demisia lui Jensen Huang pentru NVIDIA și industria inteligenței artificiale
Dimensiunea șocului este cu atât mai mare cu cât NVIDIA a devenit, în ultimii ani, unul dintre principalii beneficiari ai investițiilor globale în inteligență artificială. De la acceleratoarele folosite pentru antrenarea modelelor dezvoltate de OpenAI, Google și alte companii tehnologice până la infrastructura centrelor de date, produsele NVIDIA ocupă un loc central în ecosistemul AI. Această poziție dominantă a fost construită prin decizii strategice luate cu mult înainte ca inteligența artificială generativă să devină un fenomen global.
Huang a înțeles potențialul procesoarelor grafice dincolo de jocurile video și a mizat pe calculul paralel într-o perioadă în care piața nu anticipa amploarea transformărilor tehnologice care aveau să urmeze. Lansarea platformei CUDA și investițiile în acceleratoare pentru centre de date au făcut posibilă dezvoltarea unor aplicații care, în prezent, influențează cercetarea științifică, medicina, industria auto și serviciile digitale. Pentru utilizatorii obișnuiți, inclusiv pentru pasionații români de tehnologie, moștenirea sa rămâne strâns legată de familia de plăci video GeForce și de tehnologii precum ray tracing și DLSS.
Reacția piețelor financiare arată însă cât de mult depindea încrederea investitorilor de prezența lui Huang. Acțiunile NVIDIA au înregistrat scăderi de aproximativ 10% în tranzacțiile premergătoare deschiderii bursei americane de joi, 12 noiembrie, după mai multe sesiuni marcate de volatilitate. În cazul unei companii evaluate la aproximativ 4.000 de miliarde de dolari, asemenea variații pot însemna sute de miliarde de dolari pierdute din capitalizarea bursieră, chiar dacă aceste fluctuații nu reprezintă pierderi operaționale directe.
Pe termen scurt, una dintre cele mai importante provocări pentru noua conducere va fi păstrarea încrederii marilor clienți și a investitorilor, dar și gestionarea relației complicate dintre Statele Unite și China în privința exporturilor de semiconductori avansați. NVIDIA trebuie să continue dezvoltarea noilor generații de acceleratoare AI într-un climat geopolitic sensibil, în care restricțiile comerciale și cererea pentru putere de calcul influențează direct strategiile celor mai mari companii tehnologice.
Următorul moment important este programat pentru 17 noiembrie 2026, când NVIDIA urmează să își prezinte rezultatele financiare trimestriale. Va fi una dintre primele ocazii în care investitorii vor putea evalua public modul în care noua echipă de conducere intenționează să gestioneze tranziția. Rezultatele financiare și mesajele transmise atunci vor conta într-un moment în care compania trebuie să demonstreze că succesul său nu depinde exclusiv de personalitatea fondatorului.
Jensen Huang lasă în urmă o companie care a schimbat fundamental două industrii, cea a jocurilor video și cea a inteligenței artificiale, dar și o criză a cărei amploare nu poate fi încă evaluată definitiv. Investigațiile privind posibilele implicații de securitate națională continuă, iar deocamdată nu există o concluzie publică potrivit căreia fostul CEO ar fi compromis informații clasificate sau secrete tehnologice. Dincolo de scandalul care a precipitat despărțirea, rămâne o întrebare esențială pentru viitorul industriei: poate NVIDIA să continue aceeași ascensiune fără omul care i-a stabilit direcția încă din 1993?