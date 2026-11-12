Sfârșitul unei ere în tehnologie. Jensen Huang pleacă de la NVIDIA după scandalul amoros cu implicații de securitate națională. Cine va conduce gigantul de trilioane de dolari

Jensen Huang părăsește NVIDIA după 33 de ani. Scandalul care a declanșat o criză fără precedent

NVIDIA a confirmat oficial că Jensen Huang a demisionat din funcțiile de director general, președinte și membru al consiliului de administrație, cu efect imediat. Compania nu a prezentat în comunicatul său o explicație explicită pentru decizie, dar momentul coincide cu intensificarea presiunilor asupra fostului său lider, în urma investigațiilor jurnalistice despre viața personală și posibilele vulnerabilități de securitate generate de relațiile sale. Consiliul de administrație analizase deja viitorul lui Huang, în condițiile în care situația amenința să afecteze încrederea investitorilor într-una dintre cele mai valoroase companii din lume.

La originea scandalului se află informațiile publicate despre o relație între Jensen Huang și Alice Huang, fostă directoare în cadrul Megaspeed International, companie cu sediul în Singapore, activă în infrastructura pentru inteligență artificială. Potrivit relatărilor din presa americană, oficiali ai serviciilor de informații din SUA suspectează că femeia ar fi transmis informații către Beijing. Acuzațiile nu au fost demonstrate public printr-o concluzie judiciară, iar autoritățile chineze au respins afirmațiile privind implicarea într-o operațiune de spionaj.

Situația a devenit și mai complicată după ce presa americană a relatat despre o altă presupusă relație extraconjugală, de această dată cu Kimberly Powell, vicepreședinte NVIDIA responsabil de domeniul sănătății, care îi era subordonată profesional. Jensen Huang recunoscuse deja public, într-un mesaj transmis angajaților pe 8 noiembrie, că i-a fost infidel soției sale și și-a cerut scuze familiei, colegilor și acționarilor. Mesajul nu identifica însă persoanele implicate și nici nu confirma acuzațiile de spionaj.

În aceeași zi, consiliul de administrație NVIDIA anunțase deschiderea unei investigații independente pentru a determina dacă fondatorul companiei fusese ținta unei operațiuni desfășurate de un serviciu străin de informații. Compania a precizat că nu avea motive să creadă că secrete comerciale sau informații relevante pentru securitatea națională ar fi fost compromise. Este o distincție esențială: existența suspiciunilor și declanșarea unei investigații nu demonstrează că Huang ar fi divulgat intenționat informații confidențiale.

Cine este Colette Kress, femeia care preia conducerea NVIDIA

Conducerea NVIDIA a decis să o numească în funcția de director general interimar pe Colette Kress, directorul financiar al companiei și unul dintre cei mai experimentați executivi ai gigantului american. Kress lucrează la NVIDIA din septembrie 2013, perioadă în care a coordonat activitatea financiară și a participat la transformarea producătorului de GPU-uri într-unul dintre principalii furnizori mondiali de infrastructură pentru inteligență artificială. Anterior, a acumulat aproape 25 de ani de experiență în poziții financiare la companii precum Microsoft și Cisco.

Numirea sa are rolul de a asigura stabilitatea operațională într-un moment de incertitudine considerabilă. Colette Kress își păstrează și atribuțiile de director financiar până la desemnarea unui succesor permanent, iar consiliul de administrație a început căutarea unui nou CEO, urmând să analizeze atât candidați din interiorul NVIDIA, cât și persoane din afara companiei. Printre numele discutate de analiști se află Ian Buck, unul dintre specialiștii care au contribuit la dezvoltarea CUDA, tehnologia fundamentală pentru succesul NVIDIA în calculul accelerat.

O altă schimbare importantă este numirea lui Harvey C. Jones în funcția de președinte al consiliului de administrație, un rol separat creat pentru prima dată în structura de conducere a companiei. Jones are peste trei decenii de experiență în industria tehnologică și a ocupat anterior poziții de conducere la Synopsys. Mesajul oficial al noii echipe este că activitatea companiei, relațiile cu partenerii și planurile de dezvoltare a produselor vor continua fără întreruperi, în ciuda plecării fondatorului care a dominat strategia NVIDIA timp de peste trei decenii.