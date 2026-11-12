HUAWEI reinventează bateria pentru locuință. LUTERRA S2 promite să transforme energia solară în economii, cu ajutorul inteligenței artificiale

Huawei LUTERRA S2 combină trei tehnologii pentru o eficiență energetică de până la 99%

Una dintre cele mai importante inovații introduse de Huawei este arhitectura full-SiC, bazată pe carbură de siliciu, un material semiconductor care permite realizarea unor componente electronice de putere mai eficiente decât soluțiile convenționale în anumite condiții de funcționare. Potrivit companiei, LUTERRA S2 este primul sistem energetic rezidențial all-in-one din industrie construit integral pe această arhitectură proprietară, combinată cu topologia ANPC, Active Neutral Point Clamped. Rezultatul este o eficiență maximă declarată de până la 99%, ceea ce înseamnă reducerea pierderilor în procesul de conversie a energiei, un avantaj important atunci când sistemul funcționează zilnic, timp de ani întregi.

Sistemul este disponibil în configurații monofazate, cu puteri între 3 și 10 kW, și trifazate, între 5 și 20 kW, acoperind astfel nevoile unor locuințe cu profiluri de consum foarte diferite. Arhitectura modulară permite inclusiv extinderea instalației, prin conectarea în paralel a până la trei invertoare, pentru o putere totală de 60 kW, în timp ce capacitatea maximă de stocare poate ajunge, în configurațiile extinse, la 336 kWh. Aceste valori depășesc necesarul obișnuit al unei gospodării, dar demonstrează flexibilitatea platformei, inclusiv pentru proprietăți cu cerințe energetice mai complexe.

Huawei acordă o atenție specială și caracteristicilor care influențează experiența cotidiană. LUTERRA S2 folosește un sistem de răcire naturală, fără ventilatoare externe, menținând nivelul de zgomot sub 29 dB. Producătorul îl prezintă drept primul sistem din clasa de 20 kW care utilizează această soluție de răcire complet pasivă. Durata de viață proiectată depășește 15 ani, iar designul premiat Red Dot urmărește integrarea echipamentului în spațiile rezidențiale moderne, fără aspectul industrial asociat de obicei instalațiilor energetice complexe.

Inteligența artificială decide când este mai avantajos să consumi, să stochezi sau să folosești energia din rețea

Adevărata diferență față de o baterie convențională pentru panouri fotovoltaice apare însă la nivelul software-ului. Platforma AI Energy Management 2.0 analizează simultan prognozele meteorologice, prețurile energiei electrice, consumul locuinței și starea sistemului de stocare, pentru a optimiza modul în care electricitatea este produsă, păstrată și utilizată. În loc ca proprietarul să stabilească manual fiecare regulă de funcționare, algoritmii pot coordona diferitele componente ale ecosistemului energetic în funcție de condițiile existente și de cele anticipate.

De exemplu, într-o locuință echipată cu panouri fotovoltaice, baterii și o stație de încărcare pentru automobilul electric, sistemul poate utiliza informațiile despre vreme și tarife pentru a planifica mai eficient consumul. Energia solară disponibilă în timpul zilei poate fi direcționată către consumatorii activi sau către baterii, urmând să fie utilizată ulterior, atunci când producția fotovoltaică scade. În cazul contractelor cu tarife variabile, diferențele de preț pot deveni un criteriu suplimentar de optimizare. Economiile efective depind însă de configurația instalației, de contractul de furnizare și de obiceiurile de consum ale fiecărei gospodării.

Platforma Huawei poate coordona și pompele de căldură, încărcarea vehiculelor electrice sau participarea la centrale electrice virtuale, acolo unde infrastructura și serviciile permit asemenea funcționalități. În plus, asistentul bazat pe inteligență artificială introduce o componentă conversațională, prin care proprietarii pot interacționa mai simplu cu sistemul și pot înțelege deciziile energetice. Inteligența artificială este folosită inclusiv la instalare, prin modelarea 3D a acoperișurilor și a mediului de montaj, dar și pentru diagnosticare și asistență tehnică de la distanță.