Sorin Grindeanu explică de ce și-a cerut scuze după botezul de lux al lui Simonis: „Nu mi-am revenit câteva zile bune. Nu sunt bogat, dar nici sărac”

„Încep prin a spune un lucru foarte clar: Partidul Social-Democrat nu e un partid perfect, nu e un partid imaculat și nu am să pretind, ca președinte al PSD, că suntem așa. Evident, am fost afectat de acest eveniment”, a declarat liderul social-democrat.

Grindeanu a explicat că, din punct de vedere personal, nu consideră nepotrivit faptul că a purtat o ținută elegantă la un eveniment de familie, însă recunoaște că imaginea de ansamblu a transmis un mesaj greșit.

„Nu sunt un om bogat, dar nu sunt un om sărac”, a afirmat acesta, precizând că veniturile sale îi permit să poarte un costum cu papion atunci când participă la un botez în calitate de naș.

Totuși, liderul PSD a subliniat că problema nu este ținuta sa, ci percepția creată în rândul cetățenilor.

„Este vorba despre o imagine proastă, greșită și pentru asta mi-am cerut eu scuze în fața românilor. Vă recunosc că nu mi-am revenit câteva zile bune și nici acum”, a declarat Grindeanu.

„Imaginea transmisă de noi a fost că suntem rupți de realitate”

Controversa a apărut într-un context economic dificil, în care măsurile de austeritate, creșterea costului vieții și presiunea asupra bugetelor familiilor sunt teme importante pentru populație.

Grindeanu a recunoscut că fotografiile de la petrecere au accentuat impresia unei distanțe între politicieni și problemele oamenilor obișnuiți.

„Am chiar certitudinea că imaginea transmisă de noi a fost una că suntem rupți de realitate”, a afirmat președintele PSD.

Acesta a criticat și măsurile economice promovate de Ilie Bolojan, susținând că românii au fost afectați de reduceri și restricții, în timp ce imaginile de la botez au prezentat liderii social-democrați într-un cadru asociat luxului.

„Sigur că nu pot să răspund pentru modul în care se îmbracă unii dintre colegii mei sau soțiile domniilor lor, dar, ca președinte al Partidului Social Democrat, mi-am cerut scuze”, a mai spus Grindeanu.

El a insistat că, în ciuda impresiei create, reprezentanții PSD cunosc dificultățile economice ale populației.

Blănurile, gențile de lux și ținutele scumpe au provocat reacții

Botezul copilului lui Alfred Simonis a reunit numeroși politicieni social-democrați, printre care Lia Olguța Vasilescu, Alexandru Rogobete, Alexandru Rafila, Florin Manole și Daniel Băluță.