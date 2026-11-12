Sorin Grindeanu explică de ce și-a cerut scuze după botezul de lux al lui Simonis: „Nu mi-am revenit câteva zile bune. Nu sunt bogat, dar nici sărac”
Președintele PSD, Sorin Grindeanu, și-a cerut scuze public după valul de critici provocat de imaginile de la botezul copilului președintelui Consiliului Județean Timiș, Alfred Simonis, eveniment la care liderul social-democrat a fost naș. Fotografiile distribuite pe rețelele sociale, în care mai mulți invitați au apărut în ținute scumpe, cu blănuri, genți de lux și accesorii extravagante, au stârnit reacții dure, mai ales într-o perioadă în care numeroși români se confruntă cu scumpiri, taxe ridicate și dificultăți financiare.
Grindeanu recunoaște că imaginile de la botez au afectat PSD
Invitat miercuri seară la Antena 3 CNN, Sorin Grindeanu a vorbit despre controversa provocată de evenimentul organizat la Timișoara și despre efectele asupra imaginii partidului.
„Încep prin a spune un lucru foarte clar: Partidul Social-Democrat nu e un partid perfect, nu e un partid imaculat și nu am să pretind, ca președinte al PSD, că suntem așa. Evident, am fost afectat de acest eveniment”, a declarat liderul social-democrat.
Grindeanu a explicat că, din punct de vedere personal, nu consideră nepotrivit faptul că a purtat o ținută elegantă la un eveniment de familie, însă recunoaște că imaginea de ansamblu a transmis un mesaj greșit.
„Nu sunt un om bogat, dar nu sunt un om sărac”, a afirmat acesta, precizând că veniturile sale îi permit să poarte un costum cu papion atunci când participă la un botez în calitate de naș.
Totuși, liderul PSD a subliniat că problema nu este ținuta sa, ci percepția creată în rândul cetățenilor.
„Este vorba despre o imagine proastă, greșită și pentru asta mi-am cerut eu scuze în fața românilor. Vă recunosc că nu mi-am revenit câteva zile bune și nici acum”, a declarat Grindeanu.
„Imaginea transmisă de noi a fost că suntem rupți de realitate”
Controversa a apărut într-un context economic dificil, în care măsurile de austeritate, creșterea costului vieții și presiunea asupra bugetelor familiilor sunt teme importante pentru populație.
Grindeanu a recunoscut că fotografiile de la petrecere au accentuat impresia unei distanțe între politicieni și problemele oamenilor obișnuiți.
„Am chiar certitudinea că imaginea transmisă de noi a fost una că suntem rupți de realitate”, a afirmat președintele PSD.
Acesta a criticat și măsurile economice promovate de Ilie Bolojan, susținând că românii au fost afectați de reduceri și restricții, în timp ce imaginile de la botez au prezentat liderii social-democrați într-un cadru asociat luxului.
„Sigur că nu pot să răspund pentru modul în care se îmbracă unii dintre colegii mei sau soțiile domniilor lor, dar, ca președinte al Partidului Social Democrat, mi-am cerut scuze”, a mai spus Grindeanu.
El a insistat că, în ciuda impresiei create, reprezentanții PSD cunosc dificultățile economice ale populației.
Blănurile, gențile de lux și ținutele scumpe au provocat reacții
Botezul copilului lui Alfred Simonis a reunit numeroși politicieni social-democrați, printre care Lia Olguța Vasilescu, Alexandru Rogobete, Alexandru Rafila, Florin Manole și Daniel Băluță.
Imaginile publicate pe rețelele sociale au atras atenția prin vestimentația unor invitați, în special prin blănurile și accesoriile considerate extravagante.
Sorina Docuz, partenera fostului premier Marcel Ciolacu, a apărut într-o rochie gri, accesorizată cu o haină de blană. Unii utilizatori ai rețelelor sociale au speculat că aceasta ar valora câteva zeci de mii de lei, însă prețul și materialul nu au fost confirmate.
Criticile au vizat mai ales contrastul dintre imaginea de opulență a participanților și dificultățile financiare cu care se confruntă o parte a populației.
Pentru Sorin Grindeanu, episodul a devenit o problemă de imagine politică. Liderul PSD susține că și-a asumat public greșeala de comunicare, chiar dacă nu poate controla alegerile vestimentare ale tuturor participanților la un eveniment privat.