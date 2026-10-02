Sfântul Ciprian și Sfânta Iustina, cinstiți astăzi. Povestea care le leagă numele
Sfântul Sfințit Mucenic Ciprian și Sfânta Muceniță Iustina sunt pomeniți în calendarul ortodox vineri, 2 octombrie 2026. Ziua este asociată cu rugăciunea și participarea la slujbe, dar și cu onomastica celor care le poartă numele. În tradiția bisericească, povestea celor doi este legată de convertirea la creștinism și de refuzul de a renunța la credință în timpul persecuțiilor.
Cine a fost Sfântul Ciprian și de ce este cinstit împreună cu Iustina
Potrivit relatării publicate de Basilica, agenția de știri a Patriarhiei Române, Ciprian a trăit în Antiohia și a fost crescut într-o familie păgână. Scrierile bisericești îl prezintă ca pe un cunoscător al magiei și astrologiei, înainte de a deveni creștin.
În același oraș locuia Iustina, o tânără care alesese credința creștină după ce ascultase cuvintele unui diacon despre Hristos. Conform tradiției, un tânăr care dorea să o ia de soție i-a cerut ajutorul lui Ciprian, după ce Iustina îl refuzase.
Încercările lui Ciprian de a o determina să își schimbe hotărârea au rămas fără rezultat. Relatarea religioasă pune statornicia Iustinei pe seama rugăciunii și a credinței sale, iar acest episod este prezentat drept momentul care a dus la convertirea lui Ciprian.
El a renunțat la practicile de până atunci, și-a ars cărțile și a mers la episcopul Antim pentru a primi botezul. Ulterior, a intrat în slujirea Bisericii, devenind diacon, preot și, în cele din urmă, episcop.
În timpul persecuțiilor împotriva creștinilor, Ciprian și Iustina au fost arestați și supuși chinurilor. Tradiția bisericească situează martiriul lor la Nicomidia, în anul 304, în timpul împăratului Dioclețian. Cei doi sunt cinstiți împreună pentru mărturisirea credinței până la moarte.
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Cum este marcată sărbătoarea de pe 2 octombrie
Rugăciunea și slujbele religioase se află în centrul sărbătorii. Credincioșii pot participa la Sfânta Liturghie și pot citi acatistul sau alte rugăciuni dedicate sfinților, potrivit rânduielilor bisericești.
Calendarul și textele de rugăciune publicate de Doxologia îl prezintă pe Sfântul Ciprian ca pe un exemplu de pocăință și întoarcere la credință. În cinstirea sa, accentul cade pe schimbarea vieții și pe sprijinul spiritual căutat prin rugăciune.
Unul dintre lăcașurile din România unde Sfântul Ciprian este cinstit în mod deosebit este Biserica Zlătari din București. Aici se păstrează moaște ale sfântului, iar Sfinții Ciprian și Iustina se numără printre ocrotitorii bisericii.
Biserica se află pe Calea Victoriei, în apropierea Muzeului Național de Istorie a României și peste drum de Palatul CEC. La sărbătoarea hramului, slujbele dedicate celor doi sfinți reunesc credincioși care vin pentru rugăciune și închinare.
În anii anteriori, programul hramului a inclus Vecernie cu Litie, acatistul Sfântului Ciprian, Sfânta Liturghie și pomenirea ctitorilor. Aceste slujbe arată felul în care sărbătoarea este trăită în comunitatea parohială, prin participare la viața bisericii.
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Cine își sărbătorește onomastica
Dacă ai în familie sau printre prieteni persoane care poartă numele Ciprian ori Iustina, 2 octombrie este un prilej pentru urări de ziua numelui. Ambii sfinți sunt pomeniți la această dată în calendarul ortodox.
Onomastica este legată de sfântul al cărui nume îl poartă persoana respectivă. Pentru cei care își aleg drept ocrotitori pe Sfântul Ciprian sau pe Sfânta Iustina, sărbătoarea poate fi marcată atât prin felicitări, cât și prin participarea la slujbă.