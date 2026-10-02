Sfântul Ciprian și Sfânta Iustina, cinstiți astăzi. Povestea care le leagă numele

În același oraș locuia Iustina, o tânără care alesese credința creștină după ce ascultase cuvintele unui diacon despre Hristos. Conform tradiției, un tânăr care dorea să o ia de soție i-a cerut ajutorul lui Ciprian, după ce Iustina îl refuzase.

Încercările lui Ciprian de a o determina să își schimbe hotărârea au rămas fără rezultat. Relatarea religioasă pune statornicia Iustinei pe seama rugăciunii și a credinței sale, iar acest episod este prezentat drept momentul care a dus la convertirea lui Ciprian.

El a renunțat la practicile de până atunci, și-a ars cărțile și a mers la episcopul Antim pentru a primi botezul. Ulterior, a intrat în slujirea Bisericii, devenind diacon, preot și, în cele din urmă, episcop.

În timpul persecuțiilor împotriva creștinilor, Ciprian și Iustina au fost arestați și supuși chinurilor. Tradiția bisericească situează martiriul lor la Nicomidia, în anul 304, în timpul împăratului Dioclețian. Cei doi sunt cinstiți împreună pentru mărturisirea credinței până la moarte.

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Cum este marcată sărbătoarea de pe 2 octombrie

Rugăciunea și slujbele religioase se află în centrul sărbătorii. Credincioșii pot participa la Sfânta Liturghie și pot citi acatistul sau alte rugăciuni dedicate sfinților, potrivit rânduielilor bisericești.

Calendarul și textele de rugăciune publicate de Doxologia îl prezintă pe Sfântul Ciprian ca pe un exemplu de pocăință și întoarcere la credință. În cinstirea sa, accentul cade pe schimbarea vieții și pe sprijinul spiritual căutat prin rugăciune.