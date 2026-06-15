7 setări Windows 11 pe care ar trebui să le schimbi imediat după instalare. Îți pot face PC-ul mai rapid și mai sigur

Dezactivează aplicațiile care pornesc automat și verifică setările de confidențialitate

Una dintre primele modificări recomandate este gestionarea aplicațiilor care se lansează automat la pornirea sistemului. Multe programe se adaugă în lista de startup fără să întrebe utilizatorul, iar rezultatul este un timp mai mare de încărcare a Windows-ului.

Poți verifica aceste aplicații din Settings > Apps > Startup și poți dezactiva programele pe care nu le folosești frecvent.

O altă setare importantă este legată de confidențialitate. Windows 11 colectează anumite date de diagnostic pentru îmbunătățirea serviciilor Microsoft. Dacă preferi să limitezi cantitatea de informații trimise, intră în Settings > Privacy & Security > Diagnostics & Feedback și dezactivează opțiunile suplimentare de colectare a datelor.

Merită verificată și secțiunea dedicată permisiunilor aplicațiilor. Aici poți controla ce programe au acces la locație, cameră web, microfon sau contacte.

O setare adesea ignorată este cea pentru reclamele personalizate. În meniul de confidențialitate poți dezactiva identificatorul de publicitate folosit pentru afișarea reclamelor adaptate intereselor tale.

Activează funcțiile de securitate și optimizează experiența de utilizare

Windows Security este una dintre cele mai importante componente ale sistemului de operare și ar trebui verificată imediat după instalare. Asigură-te că protecția antivirus în timp real este activă și că sistemul primește actualizări regulate de securitate.

De asemenea, este recomandat să verifici funcția Storage Sense, disponibilă în Settings > System > Storage. Aceasta poate șterge automat fișiere temporare și alte elemente inutile care ocupă spațiu pe SSD sau hard disk.