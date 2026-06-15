7 setări Windows 11 pe care ar trebui să le schimbi imediat după instalare. Îți pot face PC-ul mai rapid și mai sigur
Windows 11 vine cu o mulțime de funcții noi și o interfață modernizată, însă instalarea sistemului de operare este doar primul pas. Multe dintre setările activate implicit nu sunt neapărat cele mai potrivite pentru toți utilizatorii, iar câteva modificări simple pot îmbunătăți performanța, confidențialitatea și experiența de utilizare încă din primele minute.
Fie că ai cumpărat un laptop nou sau tocmai ai reinstalat sistemul de operare, merită să verifici câteva opțiuni importante. Unele dintre ele pot reduce colectarea datelor personale, altele pot accelera funcționarea calculatorului sau pot face utilizarea de zi cu zi mai confortabilă.
Dezactivează aplicațiile care pornesc automat și verifică setările de confidențialitate
Una dintre primele modificări recomandate este gestionarea aplicațiilor care se lansează automat la pornirea sistemului. Multe programe se adaugă în lista de startup fără să întrebe utilizatorul, iar rezultatul este un timp mai mare de încărcare a Windows-ului.
Poți verifica aceste aplicații din Settings > Apps > Startup și poți dezactiva programele pe care nu le folosești frecvent.
O altă setare importantă este legată de confidențialitate. Windows 11 colectează anumite date de diagnostic pentru îmbunătățirea serviciilor Microsoft. Dacă preferi să limitezi cantitatea de informații trimise, intră în Settings > Privacy & Security > Diagnostics & Feedback și dezactivează opțiunile suplimentare de colectare a datelor.
Merită verificată și secțiunea dedicată permisiunilor aplicațiilor. Aici poți controla ce programe au acces la locație, cameră web, microfon sau contacte.
O setare adesea ignorată este cea pentru reclamele personalizate. În meniul de confidențialitate poți dezactiva identificatorul de publicitate folosit pentru afișarea reclamelor adaptate intereselor tale.
Activează funcțiile de securitate și optimizează experiența de utilizare
Windows Security este una dintre cele mai importante componente ale sistemului de operare și ar trebui verificată imediat după instalare. Asigură-te că protecția antivirus în timp real este activă și că sistemul primește actualizări regulate de securitate.
De asemenea, este recomandat să verifici funcția Storage Sense, disponibilă în Settings > System > Storage. Aceasta poate șterge automat fișiere temporare și alte elemente inutile care ocupă spațiu pe SSD sau hard disk.
O altă modificare utilă este ajustarea notificărilor. Multe aplicații și servicii pot trimite alerte constante care devin rapid enervante. În Settings > System > Notifications poți păstra doar notificările cu adevărat importante.
Utilizatorii care lucrează frecvent cu mai multe ferestre deschise ar trebui să verifice și funcția Snap Layouts, una dintre cele mai apreciate caracteristici ale Windows 11. Aceasta permite organizarea rapidă a aplicațiilor pe ecran și poate crește semnificativ productivitatea.
Nu în ultimul rând, verifică existența actualizărilor disponibile în Windows Update. Chiar și pe un sistem nou instalat pot exista patch-uri de securitate, optimizări de performanță și actualizări pentru drivere care îmbunătățesc stabilitatea calculatorului.