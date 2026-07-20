Senzorii auto care te „păzesc” pe hârtie: cât de mult te ajută ADAS în traficul românesc

În traficul românesc, confortul este real, dar depinde mult de stilul celorlalți șoferi. Spațiul lăsat de pilotul adaptiv poate fi văzut de altcineva drept invitație pentru schimbarea benzii. Când un automobil intră brusc în față, sistemul poate frâna mai puternic decât ar face un șofer care a observat intenția din timp. Pasagerii simt intervenția ca pe una artificială, deși mașina încearcă doar să refacă distanța programată.

Sistemele diferă și în modul în care urmăresc vehiculul din față într-o curbă. Un radar mai simplu poate pierde temporar ținta sau poate detecta un automobil de pe banda vecină. Camera ajută la identificarea traseului, dar marcajele slabe reduc precizia. În apropierea parapetelor, a camioanelor sau a ieșirilor de pe autostradă pot apărea frânări neașteptate.

Menținerea benzii poate avea mai multe niveluri. Varianta de bază avertizează prin vibrații sau sunet când mașina trece peste marcaj fără semnalizare. O versiune mai activă aplică o corecție asupra direcției. Sistemele de centrare încearcă să țină automobilul permanent între linii, nu doar să îl împingă înapoi când ajunge la margine.

Pe autostrăzi și drumuri expres bine marcate, centrajul benzii poate reduce oboseala, în special în călătoriile lungi. Șoferul trebuie totuși să țină mâinile pe volan și să urmărească traficul. Sistemul nu știe întotdeauna cum să reacționeze la un obiect căzut pe carosabil, la un vehicul oprit parțial pe bandă sau la o zonă în care marcajul dispare.

Pe drumurile naționale înguste, corecțiile pot deveni enervante. Șoferul poate evita o groapă apropiindu-se de ax sau poate lăsa mai mult spațiu unui biciclist trecând ușor peste marcaj, iar mașina încearcă să îl readucă în bandă. Dacă intervenția este bruscă, apare tentația dezactivării definitive a sistemului.

Această reacție arată una dintre marile probleme ale ADAS: o funcție care intervine nepotrivit de câteva ori poate pierde încrederea utilizatorului, chiar dacă ar putea fi utilă într-un moment critic. Producătorii trebuie să găsească un echilibru între intervenții vizibile și ajutor discret. Șoferul trebuie, la rândul său, să înțeleagă ce funcție are activă și cum poate fi ajustată.

Avertizarea unghiului mort este deosebit de utilă în oraș și pe drumurile aglomerate. Radarele din spate pot observa o mașină sau o motocicletă aflată într-o zonă greu de văzut în oglindă. Totuși, aprinderea martorului nu înseamnă că restul spațiului este liber. Senzorul poate să nu detecteze un biciclist foarte apropiat, un obiect staționar sau un vehicul care se apropie cu o diferență mare de viteză.

Asistența la ieșirea cu spatele din parcare funcționează asemănător. Poate avertiza când un automobil se apropie transversal, iar unele modele frânează automat. În parcările dintre blocuri, vizibilitatea limitată de SUV-uri și dube face funcția foarte valoroasă. Cu toate acestea, un pieton care apare lipit de bara din spate sau o bicicletă care trece rapid poate intra târziu în zona de detecție.

Monitorizarea șoferului devine tot mai importantă pe măsură ce mașina preia mai multe sarcini. Camerele din habitaclu urmăresc privirea, poziția capului și semnele de oboseală. Sistemul poate avertiza când șoferul privește prea mult spre telefon sau pare să adoarmă. Nu poate însă elimina riscul unui conducător care ignoră în mod repetat alertele ori încearcă să păcălească senzorii.

Paradoxul automatizării este că o mașină care conduce bine timp de 30 de minute poate face șoferul să devină mai puțin atent exact înaintea situației în care trebuie să preia controlul. Cu cât sistemul pare mai competent, cu atât crește riscul ca utilizatorul să îi atribuie abilități pe care nu le are.

Cum folosești ADAS fără să devii pasager în propria mașină

Primul pas este să citești manualul și să înțelegi diferența dintre funcțiile disponibile. Pilotul adaptiv nu este același lucru cu menținerea benzii, iar combinația lor nu reprezintă conducere autonomă. Denumirile comerciale pot sugera mai mult decât oferă tehnologia, astfel că trebuie urmărite limitele explicate de producător, nu doar numele pachetului.

În timpul unui test drive, verifică sistemele pe drumurile pe care le folosești în mod obișnuit. O demonstrație de zece minute pe un bulevard bine marcat nu spune cum se va comporta mașina pe un drum județean, într-o zonă cu lucrări sau într-o navetă aglomerată. Observă cât de lin accelerează pilotul adaptiv, cât de devreme frânează și cât de natural corectează direcția.

Reglează distanța față de vehiculul din față la o valoare potrivită condițiilor. Setarea minimă poate părea convenabilă în trafic, dar reduce timpul disponibil pentru intervenție și poate produce frânări mai frecvente. Pe ploaie, ceață sau asfalt alunecos, distanța trebuie mărită chiar dacă sistemul nu solicită acest lucru.

Păstrează camerele, radarele și senzorii curați. Zona parbrizului din fața camerei, emblema sau bara în care este ascuns radarul și senzorii de parcare trebuie curățate fără substanțe ori accesorii care le pot afecta. Folia, autocolantele, suporturile de număr montate greșit și modificările barei pot schimba câmpul de detecție.

După înlocuirea parbrizului sau după o reparație în zona senzorilor, cere verificarea calibrării. Acest lucru este important inclusiv după o intervenție asupra suspensiei sau geometriei, deoarece poziția caroseriei influențează unghiul în care camera vede drumul. Un service care montează corect piesa, dar ignoră calibrarea, poate lăsa sistemul aparent funcțional și totuși imprecis.

Nu ignora mesajele de indisponibilitate. Dacă mașina anunță că radarul este blocat sau camera nu are vizibilitate, presupune că funcția nu te mai protejează. Curăță zona când poți opri în siguranță și continuă să conduci ca într-un automobil fără asistență.

Evită să dezactivezi toate sistemele doar pentru că unul dintre ele te-a deranjat. Multe mașini permit ajustarea sensibilității sau alegerea între avertizare și intervenție activă. Poți păstra alerta la părăsirea benzii, de exemplu, fără o corecție puternică asupra volanului, dacă meniul oferă această opțiune.

În același timp, nu presupune că o setare activată la ultima călătorie va rămâne identică. Unele sisteme se reactivează la fiecare pornire, în timp ce altele revin la o configurație standard. Verifică martorii din bord și nu te baza pe memorie.

ADAS ajută cel mai mult atunci când dublează o decizie corectă a șoferului. Tu vezi că traficul încetinește, iar mașina pregătește frânele. Tu verifici oglinda, iar avertizarea unghiului mort confirmă că un vehicul se află alături. Tu urmărești banda, iar sistemul intervine dacă atenția îți scapă pentru o clipă.

Riscul apare când relația se inversează și șoferul așteaptă ca mașina să observe prima. Nici cea mai avansată combinație de camere și radare nu înțelege perfect toate situațiile din traficul românesc. Nu poate presupune că un pieton se pregătește să traverseze doar din postura corpului, că o mașină parcată va deschide portiera sau că șoferul din față caută o adresă și poate opri brusc.

Sistemele de asistență merită căutate la cumpărarea unei mașini, mai ales frânarea automată, monitorizarea unghiului mort și avertizarea traficului transversal. Ele pot corecta o greșeală și pot reduce consecințele unui moment de neatenție. Valoarea lor nu trebuie însă măsurată după numărul de prescurtări din broșură, ci după comportamentul real și după cât de bine se potrivesc drumurilor pe care circuli.

În România, ADAS este pus la încercare de infrastructură, vreme, marcaje și imprevizibilitatea traficului, dar tocmai acest mediu poate face sistemele utile. Ele nu sunt un scut invizibil și nici un pilot care preia responsabilitatea. Sunt încă o pereche de ochi care poate vedea uneori ceea ce ai ratat, cu condiția să nu uiți că, în alte momente, tu ești cel care trebuie să observe ceea ce mașina nu poate înțelege.