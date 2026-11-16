Dacă injectorul de AdBlue dozează prea puțin, măsurarea de după catalizator poate indica mai mulți oxizi de azot decât se așteaptă calculatorul, chiar cu doi senzori funcționali. Mai pot conta calitatea lichidului, depunerile din zona dozatorului, presiunea insuficientă în circuit, o neetanșeitate a evacuării sau o temperatură în afara domeniului cerut. Catalizatorul îmbătrânit ori contaminat rămâne o posibilitate. Iar dacă eroarea se referă la semnalul unui senzor nou, un conector afectat, un cablu expus la căldură sau montarea unei piese incompatibile pot păstra exact problema pe care sperai s-o rezolvi.

Ce confirmă o diagnoză înainte să cumperi încă o piesă

Cere codurile complete și datele înregistrate când au apărut, nu doar interpretarea scurtă de pe tester. Întreabă care senzor a fost schimbat, dacă este cel din amonte sau din aval și dacă service-ul a făcut adaptarea prevăzută de producător, atunci când aceasta este necesară. O comparație utilă între valorile NOx are loc când sistemul este la temperatura potrivită, dozarea este activă și condițiile din procedura constructorului sunt îndeplinite. Citirile de la ralanti, imediat după o pornire la rece, nu țin loc de test de eficiență.

Dacă rămâne o eroare de eficiență, cere verificarea calității soluției, a presiunii și dozării, a temperaturilor și a etanșeității evacuării, în ordinea recomandată pentru acel model. Dacă bordul afișează o numărătoare până la imposibilitatea de a reporni, nu amâna diagnoza în speranța că mesajul se șterge definitiv odată cu eroarea. Manualul mașinii îți spune ce înseamnă avertizarea și când trebuie să intervii. După reparație, verificarea relevantă este să confirme că monitorul SCR a putut rula în condițiile lui și că abaterea nu s-a repetat. Un bord fără martor, imediat după ștergere, spune mult mai puțin.