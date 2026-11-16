Furtunurile stau în apropierea unor componente fierbinți și pot crăpa, se pot înmuia ori strangula într-o cotitură. Racordul metalic către evacuare poate fi parțial înfundat cu depuneri, chiar dacă segmentul flexibil arată bine. Uneori, la montaj, racordurile din amonte și aval sunt inversate, iar măsurarea poate lua semnul greșit. O pierdere de etanșeitate poate micșora sau distorsiona diferența, în funcție de traseul afectat. De aceea nici valoarea mare, nici cea mică nu pot fi interpretate corect cât timp nu știi dacă presiunea este transmisă fidel până la piesă.

Ce merită verificat înainte să aprobi curățarea sau schimbarea filtrului

Cere să fie urmărit semnalul cu motorul oprit și apoi în condițiile de test indicate de constructor. Dacă nu există flux prin evacuare, într-un sistem diferențial tipic te aștepți la o citire apropiată de zero, în limitele specificate pentru acea mașină. Când motorul funcționează, contează și cum se schimbă semnalul odată cu debitul. O valoare încremenită, un răspuns întârziat sau o abatere prezentă înainte ca motorul să pornească sunt motive să verifici traseele, piesa corectă și alimentarea ori cablajul ei. Unele modele cer și învățarea valorii de zero sau o adaptare după înlocuire.

Dacă furtunurile și racordurile sunt în regulă, abia atunci are sens să discuți ce spune măsurarea despre filtru și ce alte date confirmă diagnosticul. Cere comparația cu valorile producătorului la debitul sau turația de test, nu cu o cifră generală găsită pentru alt model. O regenerare forțată nu remediază un furtun crăpat ori un senzor montat pe racordurile greșite și trebuie făcută doar dacă verificările și procedura producătorului o permit. Dacă semnalul devine plauzibil după remedierea traseului, ai obținut întâi o măsurare în care poți avea încredere. De acolo poți afla dacă DPF-ul chiar are nevoie de intervenție.