Cum funcționează RO-ALERT când este cutremur. De ce unii români au primit o alertă pe telefon, iar alții nu
Cutremurul cu magnitudinea de 5,7 produs miercuri, 18 noiembrie 2026, la ora 2:48, în zona seismică Vrancea, a provocat panică în mai multe orașe din România, unde numeroși oameni au fost treziți din somn de mișcarea puternică a pământului. Pentru unii, sperietura a fost amplificată de sunetul unei alarme primite pe telefon, care anunța producerea unui cutremur. Deși mulți au asociat notificarea cu sistemul RO-ALERT, avertizarea provenea, de fapt, de la Google, printr-un serviciu disponibil pe telefoanele Android. Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat, a explicat de ce autoritățile nu transmit astfel de mesaje înaintea unui seism.
De ce RO-ALERT nu avertizează românii înainte de cutremure
Raed Arafat a declarat, miercuri dimineață, la Digi24, că autoritățile au analizat în repetate rânduri posibilitatea utilizării RO-ALERT pentru avertizarea populației înaintea cutremurelor, însă au decis că o notificare transmisă cu numai câteva secunde înainte ar putea provoca mai multă panică decât ar putea preveni.
„Noi am zis foarte clar că prin RO-Alert nu anunțăm un cutremur cu câteva secunde înainte să apară, pentru că nici nu este timp de evacuare, nici nu este timp de a lua măsuri și mai mult inducem panică”, a explicat șeful DSU.
În cazul unui cutremur, oamenii nu trebuie să încerce să iasă în grabă din clădiri, deoarece scările, lifturile și obiectele care pot cădea reprezintă pericole suplimentare.
RO-ALERT poate fi utilizat după producerea unui seism, dacă acesta provoacă distrugeri importante și este necesară transmiterea unor instrucțiuni urgente către populație.
Cine a trimis alertele pe telefoane în timpul cutremurului de 5,7
Numeroși utilizatori Android au primit, în jurul orei 02:49, o notificare prin sistemul de avertizare seismică dezvoltat de Google, care estima inițial o magnitudine de 6,5, valoare diferită de cea stabilită ulterior de Institutul Național pentru Fizica Pământului.
Spre deosebire de RO-ALERT, sistemul Google utilizează senzorii de mișcare ai telefoanelor Android pentru a identifica vibrații care ar putea indica producerea unui cutremur. Atunci când mai multe dispozitive detectează semnale compatibile cu un seism, informațiile sunt analizate automat, iar utilizatorii din zonele posibil afectate pot primi avertizări.
Aceste notificări pot ajunge înaintea undelor seismice mai puternice, deoarece informația electronică circulă mai repede decât undele care se propagă prin pământ. Totuși, în funcție de distanța față de epicentru, avertizarea poate veni înainte, în timpul sau chiar după începerea mișcării resimțite.
Nu toate telefoanele primesc notificări, deoarece disponibilitatea avertizărilor depinde de dispozitiv, setările acestuia, conexiunea la internet și estimarea zonei afectate.
De ce Raed Arafat consideră că pregătirea este mai importantă decât alarma
Șeful DSU a subliniat că multe dintre apelurile înregistrate după cutremur au fost provocate de atacuri de panică, ceea ce demonstrează importanța cunoașterii regulilor de protecție înaintea producerii unui asemenea eveniment.
„Consider că cel mai important lucru este ca populația să știe din timp cum să reacționeze, să-și păstreze calmul și să știe cum să se pregătească din timp”, a declarat Raed Arafat.
Acesta a recomandat consultarea platformei fiipregatit.ro și instalarea aplicației DSU, unde sunt disponibile informații despre comportamentul corect în situații de urgență.
Oficialul a mai explicat că o alertă transmisă în toiul nopții ar fi putut trezi inclusiv persoane care nu simțiseră cutremurul, generând confuzie și nemulțumiri.
„Sunt convins că dacă s-ar fi dat vreun mesaj RO-Alert noaptea, am fi avut comentarii că de ce am dat mesaj RO-Alert, că mulți nu au simțit cutremurul și nu s-au trezit”, a precizat acesta.
Prin urmare, faptul că un telefon a emis o alarmă în timpul cutremurului nu înseamnă că autoritățile au transmis un mesaj RO-ALERT. Cele două sisteme funcționează independent, iar notificările Google reprezintă avertizări automate, nu predicții despre momentul producerii unui cutremur.