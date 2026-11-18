„Noi am zis foarte clar că prin RO-Alert nu anunțăm un cutremur cu câteva secunde înainte să apară, pentru că nici nu este timp de evacuare, nici nu este timp de a lua măsuri și mai mult inducem panică”, a explicat șeful DSU.

În cazul unui cutremur, oamenii nu trebuie să încerce să iasă în grabă din clădiri, deoarece scările, lifturile și obiectele care pot cădea reprezintă pericole suplimentare.

RO-ALERT poate fi utilizat după producerea unui seism, dacă acesta provoacă distrugeri importante și este necesară transmiterea unor instrucțiuni urgente către populație.

Cine a trimis alertele pe telefoane în timpul cutremurului de 5,7

Numeroși utilizatori Android au primit, în jurul orei 02:49, o notificare prin sistemul de avertizare seismică dezvoltat de Google, care estima inițial o magnitudine de 6,5, valoare diferită de cea stabilită ulterior de Institutul Național pentru Fizica Pământului.

Spre deosebire de RO-ALERT, sistemul Google utilizează senzorii de mișcare ai telefoanelor Android pentru a identifica vibrații care ar putea indica producerea unui cutremur. Atunci când mai multe dispozitive detectează semnale compatibile cu un seism, informațiile sunt analizate automat, iar utilizatorii din zonele posibil afectate pot primi avertizări.

Aceste notificări pot ajunge înaintea undelor seismice mai puternice, deoarece informația electronică circulă mai repede decât undele care se propagă prin pământ. Totuși, în funcție de distanța față de epicentru, avertizarea poate veni înainte, în timpul sau chiar după începerea mișcării resimțite.

Nu toate telefoanele primesc notificări, deoarece disponibilitatea avertizărilor depinde de dispozitiv, setările acestuia, conexiunea la internet și estimarea zonei afectate.

De ce Raed Arafat consideră că pregătirea este mai importantă decât alarma

Șeful DSU a subliniat că multe dintre apelurile înregistrate după cutremur au fost provocate de atacuri de panică, ceea ce demonstrează importanța cunoașterii regulilor de protecție înaintea producerii unui asemenea eveniment.