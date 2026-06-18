Seniorii din București primesc ajutor gratuit ca să folosească internetul, telefonul și plățile online fără teamă

Ce vor învăța seniorii în cadrul atelierelor gratuite

Prin proiectul „Lumea Digitală pentru Seniori”, 120 de persoane din București vor putea participa gratuit la workshop-uri practice. Atelierele sunt dedicate dezvoltării competențelor digitale, dar și creșterii siguranței în mediul online, un subiect tot mai important în contextul în care tentativele de fraudă devin din ce în ce mai frecvente și mai greu de identificat.

Participanții vor primi sprijin pentru folosirea telefonului mobil, navigarea pe internet, comunicarea prin apeluri audio și video, trimiterea de mesaje, folosirea e-mailului, utilizarea aplicațiilor obișnuite, realizarea de fotografii și video, dar și pentru folosirea rețelelor sociale în condiții de siguranță. Un accent important va fi pus pe protejarea datelor personale și pe recunoașterea mesajelor, apelurilor sau linkurilor suspecte.

O parte esențială a cursurilor va fi dedicată plăților online și internet banking-ului. Pentru mulți seniori, aceste servicii pot părea complicate sau riscante, mai ales dacă nu au avut până acum pe cineva care să le explice calm și pas cu pas cum funcționează. Tocmai de aceea, proiectul pune accent pe exerciții practice, explicații clare și asistență adaptată nevoilor fiecărui participant.

Atelierele vor fi organizate în șase grupe de învățare, pe parcursul următoarelor zece luni. Fiecare grupă va avea aproximativ 15–20 de seniori, astfel încât participanții să poată primi atenție individuală și răspunsuri la întrebările concrete cu care se confruntă atunci când folosesc tehnologia.

Voluntarii devin mentori digitali pentru vârstnici

Un element important al proiectului este sprijinul oferit de voluntari. Aceștia vor fi pregătiți să devină „mentori digitali” și să îi asiste pe seniori în procesul de învățare. Ideea nu este doar ca participanții să primească informații teoretice, ci să poată exersa direct, cu ajutor, până când capătă încredere.

Conținutul workshop-urilor este conceput special pentru acest proiect de ICDL Romania, iar sesiunile sunt susținute de un trainer specializat din cadrul organizației. Astfel, cursurile sunt gândite pentru nevoile reale ale seniorilor, nu ca lecții tehnice complicate. Scopul este ca fiecare participant să plece cu lucruri concrete pe care le poate folosi imediat în viața de zi cu zi.

Prima serie de ateliere intensive are loc în perioada 15–30 iunie 2026, la București, în zilele de luni și marți, între orele 11:30 și 13:30. Înscrierea este gratuită și se face prin Telefonul Vârstnicului, la numărul 0800 460 001, linie telefonică gratuită și confidențială.