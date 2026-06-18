Seniorii din București primesc ajutor gratuit ca să folosească internetul, telefonul și plățile online fără teamă
Seniorii din București care vor să învețe să folosească mai ușor telefonul mobil, internetul, aplicațiile uzuale sau serviciile bancare online pot participa gratuit la un nou proiect dedicat competențelor digitale. Inițiativa se numește „Lumea Digitală pentru Seniori” și este derulată de Fundația Regală Margareta a României, alături de Garanti BBVA.
Proiectul se adresează persoanelor de peste 60 de ani și vine într-un moment în care tot mai multe servicii importante s-au mutat în mediul online. De la programări, plăți, comunicare cu familia și prietenii până la accesarea unor informații esențiale, tehnologia a devenit parte din viața de zi cu zi. Pentru mulți vârstnici, însă, această schimbare poate veni la pachet cu nesiguranță, teamă de greșeală sau dificultăți în înțelegerea pașilor necesari.
Ce vor învăța seniorii în cadrul atelierelor gratuite
Prin proiectul „Lumea Digitală pentru Seniori”, 120 de persoane din București vor putea participa gratuit la workshop-uri practice. Atelierele sunt dedicate dezvoltării competențelor digitale, dar și creșterii siguranței în mediul online, un subiect tot mai important în contextul în care tentativele de fraudă devin din ce în ce mai frecvente și mai greu de identificat.
Participanții vor primi sprijin pentru folosirea telefonului mobil, navigarea pe internet, comunicarea prin apeluri audio și video, trimiterea de mesaje, folosirea e-mailului, utilizarea aplicațiilor obișnuite, realizarea de fotografii și video, dar și pentru folosirea rețelelor sociale în condiții de siguranță. Un accent important va fi pus pe protejarea datelor personale și pe recunoașterea mesajelor, apelurilor sau linkurilor suspecte.
O parte esențială a cursurilor va fi dedicată plăților online și internet banking-ului. Pentru mulți seniori, aceste servicii pot părea complicate sau riscante, mai ales dacă nu au avut până acum pe cineva care să le explice calm și pas cu pas cum funcționează. Tocmai de aceea, proiectul pune accent pe exerciții practice, explicații clare și asistență adaptată nevoilor fiecărui participant.
Atelierele vor fi organizate în șase grupe de învățare, pe parcursul următoarelor zece luni. Fiecare grupă va avea aproximativ 15–20 de seniori, astfel încât participanții să poată primi atenție individuală și răspunsuri la întrebările concrete cu care se confruntă atunci când folosesc tehnologia.
Voluntarii devin mentori digitali pentru vârstnici
Un element important al proiectului este sprijinul oferit de voluntari. Aceștia vor fi pregătiți să devină „mentori digitali” și să îi asiste pe seniori în procesul de învățare. Ideea nu este doar ca participanții să primească informații teoretice, ci să poată exersa direct, cu ajutor, până când capătă încredere.
Conținutul workshop-urilor este conceput special pentru acest proiect de ICDL Romania, iar sesiunile sunt susținute de un trainer specializat din cadrul organizației. Astfel, cursurile sunt gândite pentru nevoile reale ale seniorilor, nu ca lecții tehnice complicate. Scopul este ca fiecare participant să plece cu lucruri concrete pe care le poate folosi imediat în viața de zi cu zi.
Prima serie de ateliere intensive are loc în perioada 15–30 iunie 2026, la București, în zilele de luni și marți, între orele 11:30 și 13:30. Înscrierea este gratuită și se face prin Telefonul Vârstnicului, la numărul 0800 460 001, linie telefonică gratuită și confidențială.
Mugurel Mărgărit, director executiv al Fundației Regale Margareta a României, subliniază că tehnologia este astăzi o poartă către informație, comunicare, servicii esențiale și siguranță. Prin acest proiect, fundația își propune să le ofere vârstnicilor nu doar cunoștințe practice, ci și încrederea că pot rămâne conectați la lumea de astăzi fără teamă și fără sentimentul de excludere.
De ce contează alfabetizarea digitală pentru persoanele în vârstă
În ultimii ani, digitalizarea a schimbat profund felul în care oamenii comunică, fac plăți, accesează servicii publice sau țin legătura cu cei apropiați. Pentru generațiile tinere, folosirea aplicațiilor și a internetului este aproape automată. Pentru o parte dintre seniori, însă, fiecare pas poate părea complicat, mai ales atunci când nu există sprijin direct sau răbdare din partea celor din jur.
De aici apare și riscul izolării. Un senior care nu știe să folosească apelurile video poate vorbi mai rar cu familia. Un vârstnic care se teme de plăți online poate depinde mai mult de drumuri la ghișeu. O persoană care nu recunoaște o tentativă de fraudă poate deveni vulnerabilă în fața escrocilor care profită exact de lipsa de familiaritate cu mediul digital.
Virginia Oțel, director comunicare corporativă la Garanti BBVA România, spune că proiectul răspunde unei nevoi reale a comunității. Într-o societate tot mai digitalizată, accesul la informație și dezvoltarea competențelor necesare utilizării tehnologiei sunt importante pentru participarea activă la viața de zi cu zi.
Prin „Lumea Digitală pentru Seniori”, Fundația Regală Margareta a României și Garanti BBVA încearcă să reducă această distanță dintre vârstnici și tehnologie. Proiectul nu promite doar lecții despre telefoane și aplicații, ci mai ales un lucru esențial: încrederea că tehnologia poate fi folosită în siguranță, cu răbdare, explicații clare și sprijin potrivit.